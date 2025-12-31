Año para el olvido: Las polémicas que hundieron al deporte hondureño en 2025

Victoria estuvo lleno de problemas durante el Apertura 2025 y su punto crítico fue cuando no se presentaron a jugar en la última fecha de la vueltas contra Olimpia en Tegucigalpa. En el aeropuerto de La Ceiba fueron captados los jugadores y se creía que viajarían a la capital, pero el club incumplió con promesas y finalmente decidieron no presentarse al encuentro.