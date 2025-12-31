Año para el olvido: Las polémicas que hundieron al deporte hondureño en 2025

Escándalos deportivos 2025: Del caso 'Escorpión' Ruíz a los conflictos en la Liga Nacional de Honduras.
El caso de Kevin López y José García en Olimpia sacó al descubierto problemas en el vestuario de Eduardo Espinel, director técnico que estuvo a punto de renunciar en el club merengue tras la humillación del 6-2 ante Génesis PN.
Por razones similares, la Máquina rescindió el contrato de Ever Alvarado y Bryan Moya, quien una vez fue el fichaje estrella, por temas de indisciplina. Aunque también se habló de una supuesta falta de pago por parte de la institución aurinegra.
Leyenda de la Selección Nacional. Ídolo en el Real España y figura con el Marathón. Mario Martínez sorprendió con su fichaje al Choloma, recién ascendido a la Liga Nacional. Pero la aventura duró poco debido a una salida exprés del '10' de la H.
El proceso mundialista de Honduras fue una pesadilla. Antes de que todo se derrumbara, Kervin Arriaga se prestó a polémicas tras responder indirectamente a una crítica del periodista Rely Maradiaga. "Parece que tienen horchata en las venas", dijo el reconocido locutor. En un acto de puro sarcasmo, Arriaga celebró el triunfo ante Haití con una bolsa de horchata en mano.
Kevin Álvarez volvió a sacudir el fútbol hondureño con su segunda salida misteriosa consecutiva, esta vez abandonando al Génesis PN para refugiarse en el ascenso con Leones HT6. Tras semanas desaparecido de los entrenamientos sin dar explicaciones, el lateral justificó su fuga alegando que las canchas sintéticas y la alta exigencia física le impedían rendir al máximo.
Antes de glorioso Marathón de Lavallén, hubo un Marathón de Anangonó. El ecuatoriano que defraudó con su rendimiento, dejó uno de los momentos más bochornosos del fútbol hondureño. Siendo capitán del club verdolaga, el delantero le soltó una cachetada a su compañero, Alexy Vega a la vista de todos.
El caso de Selvin Guevara fue centro de las polémicas tras un intento de secuestro que el exjugador del Marathón vivió luego de ser blanco de constantes amenazas de muerte, situaciones que lo obligaron a buscar refugio en el exilio.
El capitán de bicolor catracha también vivió un calvario este año. Sin poder arrancar con el Santos Laguna de México y ser fuertemente criticado cuando jugaba con Honduras, el delantero tuvo más expulsiones que goles y una lesión grave en la rodilla.
Eliminación y fuera del Mundial 2026.
Parte los pecados cometidos por la Selección de Honduras, Edrick Menjívar fue el centro de críticas tras perder tiempo en duelo contra Costa Rica, donde la selección catracha necesitaba anotar un gol para estar en el Mundial 2026. El arquero aseguró que recibió instrucciones de mantener el cero y posteriormente Jorge Álvarez declaró que no les habían dicho nada.
Reinaldo Rueda y sus descartes indefendibles. Las convocatorias de la Selección Nacional crearon dudas en cuanto a los criterios tomados en cuenta. La lenta incorporación de Erick Puerto, goleador en el torneo local, los pocos minutos de juego para José Mario Pinto, extremo titular en Olimpia, y el descarte de un goleador de la talla de Bryan Róchez fueron las decisiones más cuestionados después del fracaso mundialista.
El boxeador hondureño Josec "Escorpión" Ruiz fue capturado en La Ceiba bajo la grave acusación de violación en perjuicio de su propia hija. A sus 31 años, el reconocido atleta pasa de ser un referente del deporte local a enfrentar un proceso judicial que pone en jaque su libertad y su legado en el cuadrilátero.
Tras ser acusado de arrogancia por Milagro Flores, el futbolista Brayan Beckeles aclaró la polémica defendiendo su integridad y lanzando una crítica a la preparación periodística de la presentadora. Beckeles defendió su educación y sentenció que, así como un futbolista se prepara para un club, un comunicador debe estudiar a su entrevistado, dejando entrever que el malentendido nació de la improvisación de Milagro.
Jerry Bengtson se vio envuelto en una pelea física con un seguidor olimpista tras el partido contra Génesis en Comayagua. El capitán melenudo reaccionó a los insultos de un aficionado que cuestionaba su nivel actual, regresando del autobús para propinarle un golpe que inició un enfrentamiento directo.
El paso de Rubilio Castillo por el fútbol colombiano quedó marcado por un lamentable episodio de discriminación. Durante su etapa en el Deportivo Pereira, el delantero hondureño logró abrir el marcador ante el Once Caldas en la fecha 5 del torneo; sin embargo, su alegría fue empañada por insultos racistas proferidos presuntamente por el jugador local Joel Contreras.
Victoria estuvo lleno de problemas durante el Apertura 2025 y su punto crítico fue cuando no se presentaron a jugar en la última fecha de la vueltas contra Olimpia en Tegucigalpa. En el aeropuerto de La Ceiba fueron captados los jugadores y se creía que viajarían a la capital, pero el club incumplió con promesas y finalmente decidieron no presentarse al encuentro.
La eterna promesa Ángel Villatoro no llenó las expectativas y su paso por el Olancho FC dejó mucho por desear por parte del jugador. Separado del club olanchano a mitad del torneo por supuestos problemas disciplinarios, el jugador sigue sin encontrar un equipo que lo quiera contratar.
El cierre del Clásico Capitalino terminó de la peor manera. Rodrigo Auzmendi perdió los estribos y, en medio de una acalorada discusión, escupió a Julián Martínez tras insultarlo airadamente. Lo que empezó como una falta de juego terminó en un gesto "asqueroso" que las cámaras no dejaron pasar.
Lo que inició como un ensayo de pretemporada entre Victoria y Herediano acabó en un bochornoso zafarrancho. El "amistoso" derivó en una batalla campal de puños y patadas, obligando a los "florenses" a abandonar el terreno de juego. Como consecuencia de la violencia, el segundo partido programado entre ambos clubes fue suspendido de inmediato, dejando una imagen nefasta para el fútbol regional.
El clásico nacional entre Marathón y Olimpia en el Estadio Morazán terminó en un auténtico polvorín. Tras la agónica victoria blanca por 2-1, el fútbol pasó a segundo plano cuando los jugadores de ambos bandos protagonizaron una batalla campal en el centro del campo.