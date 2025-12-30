Fichajes: Se van dos y llega figura a Motagua; Olimpia suma refuerzo y barrida en Génesis PN

Cargado de movimiento en las últimas horas en el mercado de fichajes de Honduras. Los cuatro grandes se refuerzan y Génesis PN hizo barrida de jugadores.
OFICIAL: Olimpia anunció la renovación de contrato por un año del defensor uruguayo Emanuel Hernández.
OFICIAL: El Marathón anunció la renovación por dos años de su goleador, el delantero argentino Nicolás Messiniti.
RUMOR: Tras finalizar su etapa con Olancho FC, Reynaldo Tilguath podría ser el entrenador del Arsenal SAO de Cantarranas de la Liga de Ascenso.
El equipo de la Policía Nacional anunció la salida del centrocampista hondureño Oliver Morazán.
OFICIAL: El defensor brasileño Antonio Polidoro fue dado de baja por el equipo de la Policía Nacional .
OFICIAL: El centrocampista Héctor Castellanos ha sido dado de baja en el equipo de la Policía Nacional.
OFICIAL: El futbolista colombiano Kevin Salazar no fue en el equipo de la Policía Nacional de cara a la próxima campaña.
OFICIAL: El volante zurdo Moisés Rodríguez no sigue en las filas del Génesis PN de cara a la próxima campaña.
Otro jugador que se marcha del Génesis PN es el futbolista Marvin Maldonado.
EL HERALDO conoció que el mediocampista hondureño, Héber Núñez, tendrá que regresar al Olimpia de Eduardo Espinel luego de haber disputado el Apertura 2025 con la camiseta del Génesis PN.
RUMOR: El lateral derecho Carlos Argueta no seguiría en Motagua de cara a la próxima campaña. Podría llegar a otro grande ya que clubes como Real España y Marathón lo tienen en la mira.
El Motagua ha emitido un comunicado para ratificar continuidad del entrenador español Javier López.
OFICIAL: Real España sorprendió al anunciar el fichaje del defensor uruguayo Juan Manuel Capeluto, quien llega procedente del Correcaminos de México. En su momento militó en la Liga de Honduras con el Juticalpa FC.
OFICIAL: Real España anunció el fichaje del volante argentino Gonzalo Ritacco, su último club fue el Deportivo Pasto de Colombia. A lo largo de su carrera, el mediocampista ha militado en clubes como Cienciano, Deportivo Táchira, Delfín, Rodos, Manta, Defensores Unidos, Dushanbe y Quizilqum, acumulando una amplia experiencia internacional en distintas ligas.
Otras de las altas en Real España es Ángel David Sayago, centro delantero argentino que llega a reforzar el ataque aurinegro.
EL HERALDO conoció de que el defensor hondureño Henry Figueroa llegó a un acuerdo para seguir en las filas del Marathón.
El volante ofensivo Exon Arzú deja las filas de la filial del Houston Dyamo de Estados Unidos y vuelve al Real España.
Sorpresa: El joven delantero Mathías Vázquez podría convertirse en legionario hondureño ya que dos clubes de la MLS lo tienen en la mira. Medios estadounidenses informan que uno de los que equipos es el Cincinnati de la MLS.
SORPRESA: El defensor hondureño Wesly Decas podría dejar las filas del Real España ya que el club Puntarenas de Costa Rica lo tiene en la mira de cara a la próxima campaña.
Surge el rumor de que el centrocampista uruguayo Marcos Montiel estaría renovando contrato con Olimpia.
Tras interés del mercado tico, la dirigencia del Olimpia no quiere repetir errores del pasado ni debilitar su plantel sin una compensación económica significativa que justifique la operación, ya que ha blindado a Jorge Álvarez no saldrá cedido.
En Charla con EL HERALDO, el delantero hondureño Alberth Elis informó de que planea seguir en el equipo Marítimo de la segunda división de Portugal.
El habilidoso extremo "Chuy" Pérez en charla con TVC señaló que Marathón es el equipo de sus amores . Por ahora su ficha le pertenece al Honduras Progreso, lo cedió a préstamo en Platense donde tuvo un gran Apertura 2025-2026.
Javier López pone sus ojos en José Ardón, defensor guatemalteco de perfil izquierdo que se consagró bicampeón con el Antigua GFC. El zaguero ya fue dirigido por el español en el club chapín y Motagua quiere su fichaje.
El delantero uruguayo Maicol Cabrera no entra en los planes del Motagua y el Génesis PN lo tiene en la mira.