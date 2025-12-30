Nueva remodelación en el estadio Nacional: Ahora tendrá graderías estilo europeo

Condepor sorprendió en las últimas horas y ha revelado otra de las modificaciones que se le harán al estadio Nacional de Honduras. Quedará al estilo europeo.
Mientras se continúa con la instalación de las butacas en el sector de sol centro del estadio Nacional, se viene un nuevo cambio al Chelato Uclés.
Los aficionados que asistan al partido de la gran final entre Olimpia y Marathón tendrán la posibilidad de verle el nuevo cambio al estadio.
Los mosaicos se están organizando de la mejor manera y tendrá una vista distinta dicho sector tras la decisión tomada por Condepor.
Las autoridades de Condepor han decidido eliminar el cerca perimetral del sector de sol centro del estadio Nacional Chelato Uclés.
Según informó el propio Comisionado de Condepor, Mario Moncada, se ha tomado la decisión de darle un toque distinto a dicho sector.
Los aficionados que estén presenten tendrán una mejor visión y así le cerco no afecte la vista de los aficionados.
Al igual que se tiene en el sector de silla, así se pretende que los aficionados de sol centro tengan una mejor vista.
Este martes se ha iniciado el corte de la malla ciclón que estaba instalada en el sector de sol centro.
La decisión se toma tras la primera prueba que se llevó a cabo en el estadio Municipal de La Ceiba.
Mario Moncada ha dicho que no quiere que dicho sector siga siendo una "cárcel" y que los aficionados puedan ver mejor los partidos.
Mario Moncada tomó la pulidora y comenzó a realizar los primeros cortes de la malla que daba seguridad al sector de sol centro.
El comisionado de Condepor no dudó en ponerle la pulidora a la malla y así iniciar esta última modificiación al sector de sol centro.
Además, pidió que el nuevo gobierno pueda hacer lo mismo con todo el resto del sector de sol centro del estadio Nacional.
Además, este martes ya se ha iniciado la instalación de las butacas azules que completan el mosaico en dicho sector.
El sector de sol centro ha tenido el cambio de iluminación, techado, butacas y falta el centro comercial.
Se espera que para el 10 de enero se puedan realizar la inauguración de sector de sol centro con las más de 8 mil butacas.
Con las letras de Condepor, así será el mosaico en dicho sector de sol centro. Así como las letras que dicen Honduras en silla.