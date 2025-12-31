Olimpia vs Marathón: ¿Quién es mejor? Expertos analizan línea por línea

Tegucigalpa, Honduras.- Como lo dice Manuel Keosseián, no hay duda de que “los que llegan a la final fueron los dos mejores equipos del torneo”, pero en medio de esa aseveración se desprende la curiosidad por saber quién es más fuerte en cada uno de los sectores del campo. Los entrenadores Raúl Cáceres y Héctor Vargas, así como los exfutbolistas Edgardo Simovic y Juan Flores, entran al ruedo para desmenuzar a los dos finalistas: Olimpia y Marathón.

La latente ausencia del esmeralda César Samudio en el marco verdolaga hace que haya un consenso que resume Simovic: "En la portería creo que Olimpia tiene un poco de ventaja, Menjívar ya tiene unas cuantas finales en la espalda". Esa óptica del marco cambia al mirar la zona central. Henry Figueroa y el panameño Javier Rivera jugaron un papel clave para que el Monstruo Verde fuese el equipo menos goleado del torneo, mientras que del otro lado el joven Clinton Bennett tuvo que abrirse hueco para formar dupla con el zaguero uruguayo Emanuel Hernández. Análisis de la defensa "Para mí es más fuerte Marathón. Tiene mayor continuidad", apunta Cáceres, el técnico de Platense, mientras que Vargas afirma que mira "un poco más fuerte a Marathón" en ese sector. Los laterales lucen parejos, a juzgar por la opinión de los expertos, aunque el entrenador escualo piensa que los Esmeraldas "son más atrevidos" y que los carrileros merengues solo cumplen... ¿Y quién es más potente en la cintura del campo? Allí, la mayoría de los analistas se centran en la intriga de saber en qué versión estarán los olimpistas Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez, quienes vienen saliendo de lesiones. "En este momento, con esa duda de esos futbolistas, Marathón se impone porque tiene jugadores clave", expone Juan Flores, exgoleador del conjunto blanco.

Simovic cree que ahí “ha tenido más regularidad Marathón” porque “se ha manejado casi con los mismos jugadores siempre”, pero Raúl va más allá y mira más potente al Verdolaga. La ofensiva sí trae opiniones más divididas porque el Monstruo fue el equipo más goleador, pero el Albo tiene jugadores curtidos. “Tiene más cuota de gol Marathón últimamente”, dice Cáceres antes que de Vargas advierta que los atacantes olim pistas tienen “más antecedentes de goles en estas instancias”. El análisis está servido y Carlos Prono, otro que estuvo en el campo en su momento, resume las diferencias: “Olimpia es más fuerte desde lo mental. Marathón tiene hambre de gloria y un técnico de mayor jerarquía, mejor juego y es menos predecible que Olimpia. Será una linda final”.

Análisis por equipo de cara a la final