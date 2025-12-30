Final Olimpia vs Marathón: Confirman fecha y hora del partido de vuelta en Liga Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia, por medio de su técnico Eduardo Espinel, confirmó la fecha del partido de vuelta de la gran final del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras. El encuentro decisivo se disputará el miércoles 7 de enero presumiblemente a las 7:30 de la noche en el Estadio Nacional Chelato Uclés, escenario que albergará una nueva página en la historia del fútbol hondureño. Este compromiso llegará tres días después del juego de ida, el cual se disputará en San Pedro Sula, donde Marathón será local. Ambas instituciones llegan con altas expectativas a esta serie final, conscientes de la importancia deportiva e histórica que representa la posibilidad de levantar un nuevo título.

"Terminamos seguramente el 7 de enero y nos quedan 23 días para la Copa Internacional que jugaremos ante el América", confirmó este día en conferencia de prensa Eduardo Espinel, técnico de los melenudos. No obstante será el club mediante sus redes sociales que confirmará el día y horario exacto. Minutos más tardes, la Liga Nacional terminó de confirmar las declaraciones de Espinel anunciando en redes sociales que en efecto, el juego de vuelta será el miércoles 7 de enero a las 7:00 PM.

Para Olimpia, la final significa la oportunidad de alcanzar su corona número 40 en la Liga Nacional, reafirmando su dominio y tradición como el club más ganador del país. El conjunto albo buscará aprovechar la localía en Tegucigalpa para sellar una temporada exitosa ante su afición.