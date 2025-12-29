Final entre Marathón vs Olimpia; día, hora y estadio donde se jugará

San Pedro Sula, Honduras.- El Club Deportivo Marathón no pierde tiempo y este lunes en horas de la mañana anunció los precios establecidos para la final de ida del Apertura 2025-2026 que sostendrá contra Olimpia. Horas después de haber confirmado que el primer encuentro será este domingo 4 de enero en el estadio Olímpico de San Pedro Sula a partir de las 4:30PM, la junta directiva del conjunto verdolaga anunció el precio de los boletos que deberán de pagar todos los aficionados que desean asistir al encuentro.

La dirigencia del monstruo verde tomó la decisión de que el sector de populares, es decir sol este, norte y sur, tendrá un costo de 500 lempiras, en el caso de silla valdrá 1200 Lps y palco L.2,500.00. A falta de confirmación oficial, todo indica de que la barra del Olimpia podrá ingresar sin problemas al recinto deportivo y como suele hacer costumbre, se estaría ubicando en el sector de sol sur, mientras que la Furia Verde del conjunto local estará en el lado este.