Olimpia sorprende al tomar contundente decisión con el futuro de Emanuel Hernández

Hérnandez ha sido un jugador constante en los once titulares de Olimpia y pocas veces se lesiona, ya que cuida muy bien de su físico para estar al 100%.

Tegucigalpa, Honduras. - Olimpia sigue con su plan renovación para 2026 y ahora ha decidido tomar rotunda postura con el contrato de Emanuel Hernández, defensor uruguayo que llegó bajo las órdenes de Eduardo Espinel al club.

Ahora, la directiva del conjunto blanco que lidera Rafael Villeda, ha decidido renovar un año más de contrato a Emanuel Hernández, por lo que ha estampado su firma hasta 2026.

Además de dar mucha seguridad al León en la zona baja, es un líder dentro del campo y ese es uno de los tantos detalles que la afición de Olimpia admira.

Hérnandez llegó a Olimpia en enero de 2025 y tras completar un año, ya fue campeón y actualmente se encuentra buscando el bicampeonato ante Marathón en la final del Apertura de la Liga Nacional de Honduras.

Comunicado de Olimpia sobre Emanuel Hernández

El Club Olimpia Deportivo a nuestra noble afición, prensa deportiva y al público en general que se ha llegado a un acuerdo para la renovación de contrato por un año del defensor uruguayo Juan Emanuel Hernández, quien continuará formando parte de nuestra institución.

Durante su primera temporada con el Rey de Copas, Emanuel se consolidó como titular en la zaga central, demostrando regularidad, liderazgo y un alto nivel competitivo. Su rendimiento fue clave para la obtención del título de Liga Nacional (Clausura 2025), así como para alcanzar las semifinales de la Copa Centroamericana (2025).

Actualmente, el defensor uruguayo se prepara junto al resto del plantel para la final del presente Torneo Apertura, reafirmando su importancia dentro del esquema del club y su aporte en momentos determinantes de la competencia.

La renovación de Juan Emanuel Hernández responde a la confianza del club en su profesionalismo, compromiso y capacidad para seguir fortaleciendo la defensa, en el marco del proyecto deportivo institucional.

El Club Olimpia Deportivo agradece a Emanuel por su entrega y reafirma su satisfacción de continuar este camino juntos, con el objetivo de seguir conquistando nuevos logros.