Fichajes Honduras: Bombazo en el Olimpia, Motagua quiere a goleador y futuro de Messiniti

El Olimpia ha comenzado a mover sus piezas pensando en el torneo Clausura y Champions de Concacaf, Motagua hará muchos cambios en su plantel y Real España comienza con los pedidos de Campos
Maylor Núñez rescindió su contrato con Real España y está muy cerca de llegar a un acuerdo con Lobos UPNFM.
Jerry Bengtson, máximo goleador en la historia de Olimpia, tiene seis meses más de contrato con el actual campeón del fútbol hondureño.
Nicolás Messiniti renovará su contrato con el conjunto sampedrano. Marathón le extenderá por dos años más.
Rodrigo de Olivera, uno de los goleadores del Apertura, tiene ofertas concretas de un grande de San Pedro Sula, Comunicaciones y Motagua.
CD Choloma ahora estará dirigido por el hondureño Carlos “Chato” Padilla de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Jorge Ernesto Pineda se ha quedado sin equipo luego de no seguir con el CD Choloma.
Olimpia está interesado por hacerse de los servicios del defensor central Juan Capeluto. El león busca un fichaje para reemplazar la baja de José García.
Erick Puerto publicó un texto con olor a despedida. Sin embargo, el ariete hondureño tiene contrato con Platense, pero podría salir para dos mil veintiseis.
Jeaustin Campos pidió refuerzos para la Champions de Concacaf y el Clausura. Lla máquina hará entre seis a siete fichajes.
Según reporta Legión Catracha, Motagua tiene interés en fichar al lateral guatemalteco José Ardón. También es seleccionado chapín.
Mathías Techera está cerca de llegar a un acuerdo con el Independiente de Siguatepeque. El central militó en Marathón, Lobos, entre otros clubes de Honduras.
Jhon Jairo López, tras su paso por el Victoria, ya está en territorio hondureño para hacerse cargo del Olancho FC.
Marlon "Machuca" Ramírez no entraría en los planes del Olancho FC tras terminar su contrato.
Édgar Benítez, defensor central, es otro de los jugadores que no seguiría en el Olancho FC. Sin embargo, su futuro dependerá de Jhon Jairo López.
Omar Elvir es otro de los jugadores que no se mantendría en la plantilla del Olancho FC, que quedó eliminado en las triangulares del Apertura.
Juan Diego Lasso, defensor central, estaría en la lista de la barrida del Olancho FC. Sin embargo, su futuro dependerá de Jhon Jairo López.
Clayvin Zúniga no sigue en el fútbol salvadoreño y los planes son regresar al balompié catracho.