Eduardo Espinel atiza contra la Liga Nacional, revela altas en Olimpia y advierte a Marathón

Tegucigalpa, Honduras.- El entrenador del Olimpia, Eduardol Espinel, atendió a la prensa deportiva en una conferencia previa a la gran final contra Marathón. Ahí el uruguayo ofreció un análisis detallado de su rival y el estado físico de su plantel. Destaca la competitividad del equipo de Pablo Lavallén, comparable a la de Olimpia durante el semestre. El charrúa no tuvo reparos en volver a cargar contra la Liga Nacional por haber extendido el final de la final, criticando su extensión excesiva que perjudica el presente y futuro, incluyendo la preparación para la Champions de Concacaf y el torneo local. El técnico subraya la falta de descanso para los jugadores, especialmente los de selección, y la ausencia de pretemporadas adecuadas, lo que impide elevar el rendimiento físico y psicológico.

Insistió en calendarios fijos desde el inicio para evitar improvisaciones. Finalmente, aborda temas estructurales del fútbol hondureño, como la organización deficiente de la liga, la necesidad de humildad para reconocer errores y copiar modelos exitosos de otras ligas.

Conferencia de Eduardo Espinel

— ¿Cómo ha visto a Marathón, su rival en la final? ¿Qué podría destacar de ese equipo para cuidarse en el partido del fin de semana? Preparándonos para una final con un rival que, junto a Olimpia, ha competido al mejor nivel durante el semestre. Nos hemos enfrentado en el campeonato, nos conocemos mutuamente, cada uno sabe virtudes y falencias del otro. Será un partido de mucha estrategia. Marathón tiene individualidades en buen momento que, cuando se conectan colectivamente, hacen buenas cosas. Nuestra estrategia es minimizar sus fortalezas para que nuestro trabajo sea más efectivo. Es un rival bien trabajado, con una forma de jugar aprendida, en momento alto tras pasar cómodamente las triangulares, lo que les da confianza. En cuanto a sanidad, estamos muy contentos llegando en óptimas condiciones con todo el plantel, mucho más de lo esperado. Algunos jugadores descartados durante el campeonato hicieron minutos en el partido pasado. La vuelta de Edwin Rodríguez le sirvió para trabajar con intensidad; sus minutos en cancha son importantes. Jorge Álvarez también empieza a entrenar en cancha. No estamos al 100%, pero en porcentaje mucho más alto de lo previsto para definir esta final. Estamos contentos y ojalá en estos días se incremente el ritmo de quienes lo necesitan. — Profe, en cuanto al tema de las fechas, que se ha extendido este campeonato, Marathón dispuso el domingo, ¿ustedes piensan hacerlo lo más pronto posible o dejar pasar un tiempo prudencial? Acá hay un tema más allá de que se fue larguísimo, lo que no le hace bien a nadie: ni a la gente, ni a ustedes que desearían descansar, ni a nosotros que ha sido cansado y estresante. Queremos jugar lo más pronto posible, no para ir de vacaciones —no sé si las tendremos—, sino porque repercute en el futuro. Terminamos seguramente el 7 y nos quedan 23 días para la Copa Internacional y cómo hacemos para dar vacaciones, hacer pretemporada, contrataciones, es imposible. Perjudicará a equipos para el torneo local; queremos ritmo y mejor fútbol, pero sin preparación no se logra. Aquí hay algo que no se evalúa y es la fisiología de los jugadores, lo más importante. Jugadores de selección han tenido solo seis días libres en el año. Cualquier plantel necesita perder la forma en un momento que es en vacaciones, después elevarla en pretemporada y sostenerla en torneo. Acá hace tiempo no hay pretemporada; mantienen forma sin elevarla, solo mantener. Para elevar hay que bajar cargas totalmente en las gráficas, por eso están las vacaciones de 15-16 días que se hace en cualquier liga. Después queremos que compitamos y a nivel de selecciones vayamos a Mundiales, es imposible, y desde ya les digo que por muchos años no vamos a ir al Mundial.