Estos son los deportistas que fueron electos como diputados en Honduras: Varias sorpresas

El CNE realizó en las últimas horas la declaratoria oficial de las Elecciones 2025 en Honduras y estos son los deportistas que ahora ocuparán un cargo como diputados en el Congreso Nacional.
Alberto Chedrani, reconocido dirigente deportivo, fue reelecto en el departamento de Cortés y se ubicó en el puesto 15 de los 20 que se eligen.
Alberto Chedrani logró la reeleción como diputado por el Partido Nacional con 111,050 votos.
Salomón Názar, exjugador hondureño y mundialista en España 1982, ha sido electo como diputado por Francisco Morazán con el Partido Liberal.
El actual entrenador de los Lobos de la UPN está en el puesto 12 en el departamento con más de 157,220 votos. Francisco Morazán es el departamento con mayor cantidad de diputados ante el Congreso Nacional, con un total de 23. Además, en los comicios del 30 de noviembre habían 115 candidatos.
Samuel García, quien es el presidete del club Potros del Olancho FC, obtiene nuevamente un escaño en el Congreso, al ser reelecto como diputado por el Partido Liberal en el departamento de Olancho.
Samuel García fue reelecto como diputado en Olancho y se ubica en el quinto puesto de este departamento donde salen electos siete congresistas. Sumó 28,054 votos.
Ricardo Elencoff, presidente del club Real Sociedad de Tocoa de la Liga de Ascenso de Honduras, también fue reelegido en Colón al ubicarse en tercer puesto de los cuatro que salen electos.
Ricardo Elencoff logró la reeleción como diputado por el Partido Liberal, recibiendo 29,328 votos.
Godofredo Fajardo, ícono del boxeo hondureño, fue elegido como diputado por Democracia Cristiana (DC) luego de su paso por el Partido Nacional.
Godofredo Fajardo se ubicó en el puesto 20 de los 23 diputados elegidos por Francisco Morazán para estar en el Congreso Nacional. Recibió más de 90 mil votos.
Sin embargo, hay algunos deportistas que no fueron favoritos por el voto de la gente y se quedaron afuera del Congreso Nacional de Honduras.
Osman Chávez, exjugador hondureño mundialista en Sudáfrica 2010, se quedó afuera de los 20 diputados que se eligen en Cortés, luego de que en un principio estaba adentro.
El exdefensa hondureño, que se pasó al Partido Demócrata Cristiano (DC), quedó en el puesto 21 con apenas 18,155, fue superado un escaño por Rita Zúniga del Partido Libre.
Nahaman González, exjugador de la Selección y de clubes como Real España y Alajuelense de Costa Rica, no fue elegido en Cortés, donde se eligen 20 diputados y quedó en el lugar 88. Aspiraba por el Partido Nacional.
Benigno Pineda, exárbitro de Honduras, no fue electo en Santa Bárbara, donde se eligen 9 diputados. Quedó muy rezagado, en el puesto 20 por el Partido Liberal.
Wilmer Cruz, exguardameta de la Selección Nacional, no logró asegurar su continuidad como diputado de Libre en el departamento de Cortés, ya que quedó fuera desde el proceso de elecciones internas.
Mario Moncada, actual ministro de Condepor, y exárbitro nacional, dirá adiós a su cargo en enero luego que su hermana, Rixi Moncada, haya perdido las elecciones generales.
Melvin Matamoros, exárbitro internacional hondureño, celebra ser alcalde de Morocelí, El Paraíso por el Partido Liberal.
Melvin Matamoros aventajó a sus rivales por la alcaldía de Morocelí, El Paraíso. Sumó 2,856 votos, fueron 507 de ventaja.
Bonus: Kilvett Zabdiel Bertrand, comentarista deportivo del programa Vistazo Deportivo, fue electo como disputado por Francisco Morazán con el Partido Nacional con 204,479 votos. Fue el más votado de esta zona.