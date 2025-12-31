Fantasma Figueroa se convierte en nuevo técnico de gigante de Centroamérica

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- El Comunicaciones de Guatemala anunció de manera oficial la llegada del chileno Marco Antonio "El Fantasma" Figueroa como su nuevo director técnico por todo el 2026, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa para la institución alba de cara a los retos inmediatos del fútbol chapín.

Figueroa llega a Guatemala tras su reciente paso por la Selección Nacional de Nicaragua, a la que dirigió durante los últimos tres años. En ese periodo estuvo al frente de 41 partidos, un ciclo con resultados irregulares, pero que le permitió consolidar experiencia a nivel de selecciones. Sin embargo, la federación nicaragüense optó por no renovar su contrato, el cual expiró a finales de este 2025, dejando al estratega libre para asumir un nuevo desafío.