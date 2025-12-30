Diego Vázquez dirigió su primer entreno el Real Estelí y recuerda anécdota con Motagua

Estelí, Nicaragua.- Con la ilusión de poder triunfar en su tercer desafío en el extranjero, Diego Vázquez tomó las riendas del Real Estelí de la primera división de Nicaragua. Tras su paso por el Marquense de Guatemala, el timonel argentino-hondureño toma este desafío para poder competir a nivel del la liga local e internacional.

A su llegada a suelo nicaragüense, Vázquez se ilusionó y aseguró ante los medios de comunicación que espera estar a la altura de un club tan grande como el Real Estelí. "Bastante bien, ya hemos estado anteriormente en mi época de jugador y de técnico también, el fútbol es conocido. Venimos a un equipo grande, de los más grandes de Nicaragua y esperemos hacer un muy buen trabajo para poder cumplir los objetivos". Diego conoce muy bien al conjunto del tren del norte, rival que lo enfrentó en su paso por las águilas del Motagua.