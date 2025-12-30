  1. Inicio
Periodista deportiva sorprende a pocos meses de haberse comprometido: "No me quiero casar"

Hace algunos meses, la elegante presentadora había confirmado públicamente que tenía planes de boda, pero todo tomó un giro inesperado

  • Actualizado: 30 de diciembre de 2025 a las 09:49
1 de 16

Revuelo en redes sociales luego de que la guapa periodista deportiva Nohelia León revelara que ya no se quiere casar, pese a estar comprometida con su novio. Estos son los motivos.

 Fotos: Cortesía.
2 de 16

La periodista hondureña Nohelia León sorprendió en las últimas horas al revelar nuevos e impactantes detalles sobre su posible matrimonio.
3 de 16

Nohelia León es una reconocida comunicadora que se desempeña como periodista deportiva en uno de los medios más importantes del país.
4 de 16

Hace algunos meses, la elegante presentadora había confirmado públicamente que tenía planes de boda.
5 de 16

Durante uno de los programas en los que participa, confesó estar enamorada de su pareja. “Sí me voy a casar”, afirmó Nohelia León, en ese momento, al ser consultada sobre su futuro sentimental.
6 de 16

En otra declaración que generó polémica, la periodista expresó: “Voy a casarme para que no digan que soy lesbiana”.
7 de 16

Nohelia explicó que muchas personas la habían señalado injustamente y dejó claro que tiene novio.
8 de 16

Meses después de esas declaraciones, se hizo viral un video en el que aparece junto a su pareja. Fue en ese audiovisual que se conoció finalmente su identidad.

9 de 16

En su momento, también dejó claro que no expondría su vida privada y dijo: “Me voy a casar, pero tampoco mostraré fotos de la ceremonia”.
10 de 16

Además, señaló que el matrimonio podría celebrarse a finales de este año 2025.
11 de 16

Sin embargo, recientemente todo tomó un giro inesperado tras nuevas declaraciones de la comunicadora.
12 de 16

A Nohelia le consultaron el por qué no se ha casado si ya el año 2025 está a punto de terminar y sorprendió con su respuesta.

13 de 16

Nohelia León puso en duda su boda y prácticamente confirmó que ya no desea casarse. "De hecho, ya me dieron fecha, el otro año en febrero (2026), pero no me quiero casar. A mi no me gusta hacer las cosas a la carrera. En dos meses uno no puede organizar una boda", sentenció.
14 de 16

También confesó cómo soñaba su boda al decir: “Quiero que sea en la playa, no quiero en un centro”.
15 de 16

Finalmente, aseguró que sigue en la relación y sentenció: “Mientras no firme mi acta de matrimonio, sigo soltera, pero no estoy sola”.
16 de 16

Mientras tanto, Nohelia sigue cosechando éxitos en su carrera como periodista deportiva.

