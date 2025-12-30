Periodista deportiva sorprende a pocos meses de haberse comprometido: "No me quiero casar"

Revuelo en redes sociales luego de que la guapa periodista deportiva Nohelia León revelara que ya no se quiere casar, pese a estar comprometida con su novio. Estos son los motivos.
La periodista hondureña Nohelia León sorprendió en las últimas horas al revelar nuevos e impactantes detalles sobre su posible matrimonio.
Nohelia León es una reconocida comunicadora que se desempeña como periodista deportiva en uno de los medios más importantes del país.
Hace algunos meses, la elegante presentadora había confirmado públicamente que tenía planes de boda.
Durante uno de los programas en los que participa, confesó estar enamorada de su pareja. “Sí me voy a casar”, afirmó Nohelia León, en ese momento, al ser consultada sobre su futuro sentimental.
En otra declaración que generó polémica, la periodista expresó: “Voy a casarme para que no digan que soy lesbiana”.
Nohelia explicó que muchas personas la habían señalado injustamente y dejó claro que tiene novio.
Meses después de esas declaraciones, se hizo viral un video en el que aparece junto a su pareja. Fue en ese audiovisual que se conoció finalmente su identidad.
En su momento, también dejó claro que no expondría su vida privada y dijo: “Me voy a casar, pero tampoco mostraré fotos de la ceremonia”.
Además, señaló que el matrimonio podría celebrarse a finales de este año 2025.
Sin embargo, recientemente todo tomó un giro inesperado tras nuevas declaraciones de la comunicadora.
A Nohelia le consultaron el por qué no se ha casado si ya el año 2025 está a punto de terminar y sorprendió con su respuesta.
Nohelia León puso en duda su boda y prácticamente confirmó que ya no desea casarse. "De hecho, ya me dieron fecha, el otro año en febrero (2026), pero no me quiero casar. A mi no me gusta hacer las cosas a la carrera. En dos meses uno no puede organizar una boda", sentenció.
También confesó cómo soñaba su boda al decir: “Quiero que sea en la playa, no quiero en un centro”.
Finalmente, aseguró que sigue en la relación y sentenció: “Mientras no firme mi acta de matrimonio, sigo soltera, pero no estoy sola”.
Mientras tanto, Nohelia sigue cosechando éxitos en su carrera como periodista deportiva.