Henry Oviedo, el docente transformador que busca trascender en el periodismo deportivo

Surge por un gusto natural, siempre me encantaba ver los partidos. Manejaba en mi memoria datos e incluso nombres que en aquel tiempo era complicado hasta para un niño, tengo un primo que se llama Rafael Oviedo, el me decía: “¿Quién anotó en el clásico de x fecha” y entonces salía yo con el dato y con algunos elementos que podían estar alrededor de este partido derivado de lo que me acordaba...luego en 2014 derivado de mi cuenta personal en Twitter, me contactan desde España -un grupo de chicos que deseaban forman una multiplataforma en la cual se tuviera información de los principales clubes del mundo y de los 20 equipos de la Liga...en enero de 2015 me dicen ellos que querían una cuenta de los principales equipos del país, obviamente yo tengo mi corazón por Olimpia en cuanto a los gustos futbolísticos, entonces se abrió la cuenta CDOlimpiahn_ed, y comenzamos ahí a formarnos un poco más, buscar información, contactar gente por mensaje, llamadas. Luego en marzo de ese mismo año, los socios originales del proyecto tienen una diferencia y deciden disolver su proyecto, yo le escribo al dueño del proyecto y le dije que me dejara la cuenta, entonces me mandó el correo y la clave, entonces a partir de ese momento me quedé con esa cuenta, en lugar de “ed” le puse “hd” le puse así por mi hijo Henry Daniel...a veces yo estaba comiendo en un restaurante, miraba una noticia de Diario El Heraldo y le tomaba foto y luego la subía y colocaba la opinión, así empezó. En esa cuenta teníamos rápidamente 4 mil seguidores en twitter...Deportes Kairos -que es el programa que tengo la bendición de compartir- uno de los directores, Saúl Flores, él me invitaba de vez en cuando para hablar sobre Olimpia, como pasaba obviamente pendiente, logré hacer esos contactos. Yo le daba cobertura al femenino, a las reservas que nadie cubría, hoy ellos están en primera: Carlos Pineda, Jorge Álvarez, José Mario Pinto..entonces me permitió que cuando nadie los iba a ver, ahora yo tengo la facilidad que cuando quiero una nota, ellos me apoyan...cuando Mauricio Kawas nos dice: “Me parece genial el programa que ustedes me están planteando”, luego nosotros le mandamos un link de Youtube de Deportes Kairos. En ese momento solo salíamos en la frecuencia de radio y Facebook. Él nos dijo que el programa que teníamos era de radio para televisión, a nosotros nos llamó mucho la atención -eso fue en febrero- para el 8 de marzo de 2021 salíamos por primera vez al aire por TDVT plus...

Que te puedo decir, es un sentimiento que está siempre en mis pensamientos, es agradecimiento haber nacido en esa ciudad con la familia que crecí, dentro de la familia Urbina, todos vivíamos ahí, mi abuela y la mayor parte de mis primos vivimos a metros de distancia, entonces nos criamos como hijos de nuestras tías y los hijos de ellos eran como hermanos, una hermandad increíble, un aprendizaje muy bueno, creo que los valores que me enseñaron en la familia más los que pude aprender desde que acepté a Cristo, como único y suficiente salvador, me permitieron venir a Tegucigalpa con una pensamiento enfocado, que era estudiar y salir adelante para hacerme un profesional y poder impactar.

Lo más difícil es caer en una Fake News, yo creo que eso es lo más complicado, me pasó una vez...era noticia relacionada con que Osman Madrid había llegado a firmar a Mejía y Leverón, en una concentración de la Selección Nacional, entonces esta persona me confirma a mí -él es un periodista que tiene mucho tiempo en los medios- y cometo el gran error y lo publico, resulta que tres días después aparecen anunciados los dos en Real España, eso fue lo peor que me pudo haber pasado...ahí aprendí que no hay que ser confiado, tenés que ser doble fuente...

Te cuento que yo aprendí a contabilizar a los nueve años y es porque yo encontré la libreta de un tío -Óscar Urbina- él es el hermano menor de mi mamá, y antes de que mi mamá me tuviera a mí era como su hijo y entonces le dice mami a mi mamá. Él ya estaba finalizando comercio en esos tiempos y yo encontré una libreta y me gustó las famosas cuentas ‘T’, me parecía como bonito ese dibujito y todo, entonces le pregunté a él y tuvo la paciencia de medio explicarme, yo ya podía leer y tomaba algunas cosas que las leía y poco a poco fui entendiendo lo que significaba...yo lo tenía claro que iba a ser Contador.

Casi siempre iba al estadio pero mi padre sobre todo en los partidos de Olimpia íbamos con una forma especial a ver esos partidos...comencé como portero, me dieron un gran golpazo y me asusté y nunca volví a jugar a la meta, después intenté jugar de medio campista, pero creo que la posición que mejor me he desempeñado sin llegar a ser un crack es defensa central y ahí jugué en un equipo federado que se llama “Tomasa” que surge de una escuela, luego intenté por selecciones en colegio, luego vine acá a intenté ser jugador profesional, pero tuve un problema en una rodilla y en aquellos tiempos la medicina no estaba tan avanzada y mejor decidí enfocarme en el estudio.

¿Te has planteado narrar un partido de fútbol?

(sonríe) Sí, de hecho nos comentaron que si queríamos participar en las narraciones de los partidos de segunda división, a mí me parece genial la oportunidad, solo que el fin de semana -yo no puedo asistir a los cultos de martes y jueves a la iglesia porque yo doy clases de 7 a 8 de la noche - entonces yo el fin de semana lo dedico exclusivamente para la iglesia, sin un partido me toca en el momento de ir a un culto, yo no me siento bien hacer eso y dejar a Dios, entonces hay que acomodarse en esos puntos...probablemente estar como comentarista y después narrarlo. Te cuento que de pequeño yo escuchaba al ‘Tigre’ Luján y pensé que todas las narraciones eran así, pero la realidad que narrar para televisión es distinto que para radio.

¿Cuál ha sido el programa que más has disfrutado?

Hay varios, pero a veces hemos dicho palabras que no están bien que han sido divertidas y que han provocado una risa continua que se viene nuevamente en vivo y seguimos nosotros aterrados de la risa, así que con Esther Flores, Saúl Flores, Ángel Ávila, Cristina Zelaya, Ramón Varela que también nos ha acompañado ahí, hemos pasado momentos geniales en el programa. Uno de los programas que yo tengo en la mente fue la salida de Messi del Barcelona, nosotros nos estamos preparando con Ramón para poder ingresar al programa en vivo cuando sale el comunicado oficial del Barcelona; nosotros fuimos el primer medio en televisión que dimos oficialmente la salida de Messi, ese programa nos marcó...

¿Qué es lo que hace enojar a Henry?

Jajaja...Hay un montón de cosas, no me gusta la mentira. Para el caso con mis hijos, no me gusta que lloren de gusto, yo les digo que cuando lloren de gusto yo le voy a dar una razón para que lloren de verdad -ellos ya saben que significa un castigo- entonces ellos ya se tranquilizan. No me gusta que no me salgan las cosas bien, soy perfeccionista en cuanto a eso...

¿Qué es lo primero que hace Henry al despertar, orar o ver el teléfono?

Ambas y te menciono porque, cuando yo me despierto lo que primero que hago es orar e inmediatamente lo primero que hago es tomar el teléfono para ver el versículo del día...yo tengo la opción de que puedo ver el versículo bíblico aún cuando no tenga conexión a internet, entonces el teléfono yo lo dejo modo avión, pero después lo primero que hago es revisar y normalmente me caen las primeras notificaciones de Marca, algunas de Twitter. Desde ahí comienza mi día para ver que noticias vamos a comentar en Deportes Kairos. Te comento que es una de las cosas que molestaba a mi esposa, si estoy fuera de la ciudad o en otro país y acabo de tuitear, es imposible que no le responda un WhatsApp, al principio fue un poco complicado con los inicios de la cuenta OlimpiaSD.HN, pero ahora mi esposa comprende ahora mucho más que estoy en este mundo del deporte...