Octavio Lemus: “Si dejamos de soñar, dejamos de existir en este mundo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Licenciado en Comunicación, catedrático universitario y además locutor de radio, así se desenvuelve Octavio Lemus, un joven comunicador que ha sabido cumplir cada uno de sus sueños. Inspirado en su padre tras ser la persona que le enseñó conocer el fascinante mundo de la radio, Octavio dejaría su natal Tela y así convertirse en lo que un día su progenitor fue: narrador deportivo. De pequeño creció junto a grandes estrellas del Olimpia, ya que Fabio Ulloa, Christian Santamaría, Raúl Martínez Sambulá y Sergio Mendoza, son originarios de su natal Tela.



Estas y otras anécdotas las podrá conocer a continuación. ¡Aquí la entrevista! Un placer tenerte para nuestros amigos de EL HERALDO ¡Que placer saludarte! Bueno, preocupado cuando me escribiste por que sé que la Calculadora Deportiva es complicado no, también los top, no me considero pero top, pero los considerados no les ha ido muy bien, así que eso me da como un alivio y un respiro para poder estar en el segmento. Muchas gracias por invitarme y platicar un rato. ¿Cuántos años en el periodismo deportivo?



Fijate arranqué en el 2009, tuve la primer experiencia en una Europa League, esa competencia me preparó para el Mundial de Sudáfrica 2010 que no lo olvido para nada, tuve el privilegio de narrar el primer gol de ese mundial que fue Sudáfrica vs México, y ahí prácticamente me quedé en el periodismo deportivo , venía del entretenimiento pero dije yo “ya quiero saltar a otra cosa”, los deportes siempre me han gustado y tuve la oportunidad arrancando en un torneo como la Europa League. ¿Cómo defines a Octavio Lemus en la actualidad?



Una persona que ha aprendido mucho en este camino de periodismo deportivo, todos los días. He tenido grandes compañeros durante la trayectoria. Primeros años en VTV -con libras de menos- los años pesan, es como en el fútbol. Una persona que me gustaría tener más tiempo libre pero sabemos que es complicado esta carrera, mucha gente no lo entiende a veces. Los fines de semana para nosotros es donde tenemos más trabajo, los días más tranquilos pueden ser los lunes y los martes algunas veces... una persona que sigue soñando y creo que si dejamos de soñar, dejamos de existir en este mundo.

¿Te inspiraste en alguien para convertirte en periodista deportivo?



Te voy a contar, yo de muy pequeño iba al estadio, mi papá que en paz descanse estuvo en una radio de mi ciudad natal como comentarista deportivo -no narrador- y desde muy pequeño yo admiraba el narrador, no tanto el analista, sino que a la persona que iba hablando más rápido o que te iba describiendo un partido, mi primer amor en el fútbol fue el Petrotela -con mucho orgullo- yo crecí con ese equipo e iba con mi papá acompañar el equipo de niño. Después me quedé sorprendido con un señor narrador que se llama Víctor Hugo Morales, por ahí lo debes de recordar por el gol de Maradona a los ingleses porque es uno de los relatos con el corazón y casi perfecto en el mundo del fútbol. No te lo voy a negar, escuchar a Víctor Hugo Morales, él todavía no se dedica a los deportes, sigo viendo sus entrevistas me parece un profesional a todo en el ámbito internacional. En el nacional, que tengo el placer de trabajar con el, lo cual admiro muchísimo en la radio, es a don Henry Marvin Cabrera...



No, soy un adoptado de esta ciudad, soy de Tela pero toca salir para prepararme, estudiar. En el tiempo que yo salí del colegio no había una universidad y tuve que llegar a San Pedro Sula para estudiar Comunicaciones, que era la carrera que yo quería. Me decían mercadeo pero yo quería algo que tuviera radio, televisión y me tocó quedarme en San Pedro Sula pensando que me iba a regresar pero al final no fue así.

¿Cómo defines tu infancia en Tela?



¡Maravillosa! La verdad uno de niño no sabe si es pobre, rico o si le faltan cosas hasta que después llega la madurez, nosotros éramos felices después de salir del escuela, ir a la playa a jugar pelota como desde las dos de la tarde hasta las 8:00 de la noche, así pasé los días queriendo llegar como muchos creo -siendo futbolista- admirando a muchos jugadores de Tela, Raúl Martínez Sambulá, mucha gente no me cree. Tengo un compañero que es Fredy y a veces nos toca viajar a Tegucigalpa y le voy contando: “Yo vecino de Sambulá, Cristian Santamaría, Fabio Ulloa, Sergio Mendoza” y me dice: “Es mentira tuya”... en Tela es una cuna de jugadores que exportaba en Olimpia en aquellos años, pero una infancia muy bonita, de juegos, soñar ser futbolista, pero también ya desde niño me ponía a narrar a mis amigos en la playa...yo andaba el cabello largo y decía que era Antonio de Nigris, me ponía un pañuelo y decía que era como él... ¿Hasta dónde llegaste en el fútbol?



El colegio donde yo estaba era la reserva del olimpita, en paz descanse Guasco López -otro hombre reconocido en el fútbol- yo creo que por cariño o por algo yo llegaba a practicar a una escuela donde estaba ya los grandes, los que iban a Olimpia y por ahí pasé un tiempo pasajero, después pasé a otro equipo porque no jugaba jaja llamado el Valencia y creo que solo metí goles en el entrenamiento, después en el primer partido oficial me expulsaron y decidí que definitivamente no era lo mío. El ciclismo es tu nueva pasión...



Te voy contar Roberto, me accidenté, muy poca gente lo sabe. Yo jugaba fútbol en potras que me invitaban, soy un ciclista de pandemia, mi esposa tomó la decisión de llevar una vida -con esto de la pandemia por el teletrabajo-ella se compró una bicicleta y le gustó mucho y yo me metí en el ciclismo, me enfermó tanto la idea del ciclismo que yo ya sentía que iba a competir, me sentía toro en una montaña y me metí a unos cubles y andaba en todos lados. En una de esas subidas a cerro me accidenté y me rompí el tendón rotuliano, me abrí se me afectó, se me hizo un desastre y fui a cama. Fue algo frustrante, afectado psicológicamente -no te lo voy a negar- estuve en rehabilitación, son esas cosas que no te imaginas que decís: “Mi vida era normal, y ahora estoy en una cama dependiendo de la gente” fue duro, dura la operación, no pensé que pudo haberme afectado tanto. Estoy en recuperación, fue hace un año el accidente, como te dije no quise publicar y hacer escándalo de esto pero el accidente fue muy duro, fue una operación de varias horas y una recuperación complicada. Agradecer a mi esposa por la paciencia, a la familia... fútbol no podré regresar y estoy volviendo al ciclismo y haciendo alguna actividad física para ya estar al cien. Por eso cuando le gente me ve subir gradas dicen: “¿Este que le pasó?”.

Tras el accidente, ¿volverás al ciclismo? Fíjate que el ciclismo es como un vicio, una vez que tuvimos la bicicleta es muy difícil. Estoy tranquilo, tomándolo tranquilo, eso sí te lo digo, ya he regresado aquí en San Pedro Sula tenemos un sendero muy famoso y ya he regresado poco a poco hacer ciclismo, no estoy a full... soy un amateur, no me considero un gran ciclista, pero con mi esposa y otro grupo de ciclistas hicimos San Pedro Sula -Lago de Yojoa, frontera a Guatemala, entonces fueron algunas rutas pesaditas y que eso te hace sentir muy bien. ¿Qué es lo que más disfrutas en el periodismo deportivo?



Relatar partidos, no te lo voy a negar, es estar en relato, la descripción del juego, ver los movimientos, todo el entorno que tiene un partido de fútbol, las sensaciones que te va dejando creo que es lo que más me llama la atención...

Radio o televisión, ¿cuál te gusta más?



¡Upa! jajaja...difícil, pero creo que la radio la llevo en la sangre, a los 15 años en Tela yo ya andaba metido en una cabina de radio, te diría que la radio... las nuevas generaciones muy poca radio escuchan, pero si me decís la radio como primer amor. ¿Se puede vivir del periodismo en Honduras?



Sí, yo soy de las personas que no voy a meter los huevos en la misma canasta, te lo digo, yo creo que si tenes un proyecto interesante aprovechando las redes sociales o te formas con un buen equipo y tenes otras cosas que lo podes implementar te podes dar ese lujo, pero si me decís Octavio vas a vivir de este medio vos solo, ahí si te digo que no, yo he sido muy claro cuando he iniciado otros trabajos -no quiero sonar tampoco altanero, pero es muy difícil que podas vivir con un sueldo en la actualidad- lo vemos en el supermercado, gasolina, renta, etc. Creo que tenes que hacer varias cosas, aunque te limites de tiempo, pero ahí si podes sobrevivir. Juegos Olímpicos o Mundiales, ¿cuál te apasiona más?



Los Juegos Olímpicos, definitivamente, no soy un experto por si tenes que preguntar sobre algunas cosas (sonríe) pero los Juegos Olímpicos es algo que te marca en la historia, por todo lo que representa, Honduras ha hecho grandes papeles en los últimos Juegos y definitivamente me quedo con ello... tuve la oportunidad de estar -que en paz descanse- Porfirio Betancourt, Chelato Uclés, muchas personalidades. Vi llorar a la Coneja Cardona cuando Falcao, era un equipazo y estaba relatándolo y lo invitamos y vi como lloraba por el Atlético de Madrid que es un sentimiento real, él estuvo ahí...

¿Te gusta como narran los periodistas sudamericanos?



Sí, para mí es el top en la narración de deportiva, el periodista sudamericano -me gusta mucho el colombiano- creo que Colombia tiene grandes narradores, ellos te llevan de ese ambiente de la radio a la tele, y le ponen efectos a las transmisiones deportivas y es algo espectacular. ¿Recibes críticas por esa narración?



Sí, recordá que cuando estás acostumbrado a estar viendo la misma televisora por muchos años y llega una nueva televisora, con mundial, y nos hicieron los casting casi como en secreto, no todos veníamos de prensa deportiva... llegamos a ser una alternativa para la narración y pues a muchos les agradó y a otros no, eso siempre pasa con lo nuevo. ¿Casado con hijos?



Sí, dos gatos nada más jajaja, por eso ando pelos por todos lados, casado felizmente desde el 2017. Puede ser que el próximo año demos la sorpresa. Creo que uno no tiene que ser egoísta, siete hermanos tengo yo sino me equivoco...

¿Qué piensas del matrimonio?



Es una responsabilidad, es una empresa de dos personas. Diariamente tratando de cuidarse el uno al otro, no hay matrimonio perfecto hay que saberlo llevar. Hay grandes bodas que solo duran tres meses... mientras esté el amor creo que pueden durar las cosas. ¿Qué representa Dios en tu vida?



Está presente en mis pensamientos, en mi familia, no te voy a decir que soy una persona que va diariamente a la iglesia, pero es algo que tengo siempre presente en mi corazón. ¿Es necesaria la polémica para ganar seguidores?



Pues fíjate que depende la vía de donde vas, a mí no me gusta la polémica pero si me gusta decir algo cuando no hay algo... yo no le llamaría polémica, le llamaría señalamiento, sé que muchos se enganchan en esta parte para poder generar contenido, poder estar atacando a una persona, creo que mientras no lo hagas en el plano personal... estoy muy de acuerdo cuando estás en el ojo público, dependes de una institución, en el plano deportivo, ahí sí, hasta yo lo he señalado... ¿Cuál es tu red social favorita?



Me voy acostumbrando te lo diré, hay que ser muy constantes. Me pasan regañando “Ey, tenés que ser más constante” a veces digo yo, estarlo tuiteando todo, haciendo todo, algunas cosas puntuales. He entrado al mundo del Tiktok para información y me ha encantado porque puedes editar los videos, es algo más visual..... Un libro o ver un documental: Ver documental

Televisión o radio: Los dos

Messi o Cristiano: Cristiano

El equipo que Octavio sigue en la Liga Nacional es: Motagua