Mauricio Portillo: “En el colegio narraba partidos y le ponía apodos a mis compañeros... no sabía que después así me ganaría la vida”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Progreso -una ciudad muy popular localizada en el departamento de Yoro, al norte de Honduras- vio nacer y crecer en 1978 a Mauricio René Portillo Castro, un hombre con muchas ganas de trascender en el mundo de los medios de comunicación. Inquieto y travieso, como él mismo se define, se probó en una radio a los 17 años de edad. Ahí su tarea, básicamente, era poner discos en ciertos programas y poco a poco fue hallándole el encanto al fascinante mundo del entretenimiento y las transmisiones. LEA: Shirle Cálix, la chica de los deportes que no le teme a los retos Ha pasado el tiempo y ahora que ya tiene 44 años, el comunicador catracho, radicado en El Salvador que labora en la cadena internacional Tigo Sport, ofrece cada día una nueva forma de disfrutar los deportes. Sin más, El HERALDO te invita a conocer su historia y esos momentos que han marcado un antes y un después en su vida.

¡Aquí la entrevista!



¿26 años de carrera periodística?



Sí. Comenzamos temprano, desde los 17 años, así que ya pueden hacer sus cálculos para ver la edad. Bueno, son 44 años los que tenemos, gracias a Dios se nos dio la oportunidad, yo pensaba que era un trabajo de vacaciones, un amigo trabajaba en la radio le consulté y yo apenas le estaba terminando el colegio y le dije ¿por qué no hay oportunidad para que yo pueda hacer algo? y así se dio que mi primer trabajo, que fue de poner discos. Comenzaba la producción de cd’s, no habían computadoras aún, estamos hablando de 1995. Ya en en 1996 se hicieron los pininos en ese sentido y tuve la oportunidad de decir la hora por lo menos, incluso comencé a poner música instrumental en un FM que después ya cambió nombre, ya que en aquel momento solo era en la ciudad de El progreso.

¿Originario del El Progreso?



Sí. Hemos hecho absolutamente todo en la ciudad de El Progreso, aquí nacimos, e incluso si hablamos de los equipos, pues siempre apoyamos al equipo progreseño. Para la universidad, en ese momento no había un centro universitario, entonces viajábamos a San Pedro Sula para la educación superior. ¿Podemos decir que Mauricio Portillo es seguidor del Honduras Progreso?



Pues fijate que sí, o sea, yo lo apoyo pero mi corazón es verde (Marathón), eso si no lo niego, pero sí apoyamos el momento del ascenso, lo celebramos. Yo en ese momento no estaba ligado a una cuestión deportiva, entonces es válido y luego el único campeonato que ha tenido, lo hizo contra Motagua en penales justamente en la ciudad de El Progreso, y bueno... tuvimos la oportunidad de celebrarlo de igual manera.

¿Cómo fue la infancia de Mauricio Portillo?



Pues fíjate que gracias a Dios fue bastante tranquila. Creo que yo jodía mucho, porque realmente no me aguantaban. Efectivamente me gustaba mucho el fútbol desde niño, de hecho jugábamos y terminaba con raspones al final de cada jornada. Gracias a Dios tuve un núcleo familiar: padre, madre y mi hermana -solo éramos cuatro- donde realmente todo era tranquilo, incluso te puedo decir que en la parte religiosa siento que Dios me hizo el llamado de una forma particular para que yo llegara a la iglesia y tuve la oportunidad de llevar a mi familia de igual manera. Fue -una infancia- tranquila, hijo de dos maestros, eso te daba la oportunidad de que si te portabas mal por los lados te iba mal. Mi papá, por ejemplo, era estricto y como era maestro él también tenía que dar el ejemplo, entonces si el cipote se portaba mal, pues ya sabía que conmigo tenía que corregir. El arte siempre estuvo ligado a mí... estuve en teatro, karate, fútbol y entonces había de todo un poquito de dónde echar mano. VEA: Manfredo Reyes, el arquero que no debutó en el Vida tras un terrible accidente en un partido burocrático ¿Hasta que punto llegaste en el fútbol?



Creo que se me frustró el sueño cuando yo estaba terminando el colegio. Yo recuerdo que había una final departamental y estaba en el Instituto Perla del Ulúa, que después incluso fue campeón centroamericano, pero no estando yo si no que fue un poquito después, pero tan importante porque hay muchos jugadores que salieron de este colegio. En la final yo jugaba como lateral izquierdo y en una jugada para hacer una cobertura y un jugador choca con mi hombro y se cae porque yo ni siquiera voy en la búsqueda de botarlo y penal. ¡Híjole! Yo estaba despidiéndome prácticamente del colegio y era mi último año y después iba a la universidad, obviamente quería terminar campeón. Termina el primer tiempo y el profe me saca y no continúo. El equipo pierde y después, ahora que voy analizando partidos uno dice: “ah, bueno, me echó la culpa el profe”. Ese mismo año yo comencé a trabajar, hubo la oportunidad de jugar en un equipo de intermedia, pero yo ya había comenzado la radio y me gustó tanto que fue mucho más difícil. En los trabajos siempre armamos las potras, siempre ‘rijioso’, de hecho que todavía, por mi edad, no importa si es con rodillera, pero siempre ando pidiendo rijio y todo eso. En el colegio me acuerdo que cuando yo salía en el partido y continuaba el encuentro, yo me ponía a narrar a mis compañeros y aquellos riéndose porque les ponía apodos, pero no sabía que eso después me daría la oportunidad de ganarme la vida. Cuando estaba en radio, entre el 2000 y 2007 en w-107 con Gustavo Vallecillo, que era mi jefe, nos poníamos a jugar FIFA y entonces ahí también me ponía a narrar. Siempre pensé: ¿Periodismo?, pero el deporte lo miraba como una cuestión de hobby. Dios sabe lo que hace y ahora me da la oportunidad de ganarme la vida con lo que me gusta. ¿Quién descubrió a Mauricio Portillo para narrar partidos?



En 2010 yo llegué a VTV siendo el director de programación de XY y a don Juan Carlos Langue, que era el gerente de prensa, le dije que me gustaría producir y que me diera la oportunidad. En ese canal transmitían Champions, pero no había quién los estuviera narrando y entonces en una prueba -estábamos Octavio Lemus y yo- incluso se fueron agregando otros compañeros como Allan Fajardo, que comenzó con nosotros un poquito más adelante, pero en ese instante era como hobby, pero tanto nos gustó y le pareció a él que dijo: ’hagan su noticiero, pero cuando hayan partidos entonces nos apoyan’. Y así fue. Tuvimos la copa del Mundo de ese año (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) y fue realmente una satisfacción. Recuerdo que lo más complejo fueron los Juegos Olímpicos, no solamente era fútbol... también aprendimos un poco de todo. ¿A quién admiraba Mauricio como narrador de partidos?



Habían varios: Klose, Tapia e incluso en menos escala creciste escuchando con el FIFA al ‘Perro’ Bermúdez, entonces tratabas de imitar el ‘tirititito’. Esos eran más o menos mis referentes.

¿Anécdotas de ese primer partido narrado?



Te da como todo, nervios, yo recuerdo que tenía las manos heladas y no sabía cómo narrar un partido con toda la información. FIFA venía comenzando a colocar en sus páginas los parados tácticos de los equipos, no habían tantas aplicaciones como hay ahora, vos vez una aplicación sobre el jugador, le das click y de repente te aparece hasta cómo se llama el perro, entonces te sudaban las manos y estabas nervioso. A medida entendiste que esto era diversión, quien te escucha se divierte con vos. ¿Cómo aprendió Mauricio a narrar con el toque argentino?



Yo siempre, desde que estaba en la radio, empezaba a escuchar que tenía esa influencia, de hecho yo no lo notaba, pero a nosotros nos marcó cómo narra la escuela argentina y a medida fueron pasando los partidos... hasta un caricaturista -no voy a decir quién lo hizo- dijo: ‘Vamos a escuchar a los de ESPN; ve si son los de VTV’. Nos hacían la broma. ¿Qué es lo que más disfrutás del periodismo deportivo?



Definitivamente el gusanito de la noticia como tal. A mí me gusta andar buscando, escarbar, y trasladar esa información como tal. Como te decía, yo en 2010 cambio totalmente lo que venía haciendo en los medios de comunicación. Todo el tiempo estuve en entretenimiento y termino la carrera allá por el 2008. Empezás a ver las cosas de otra manera, te va cambiando un poco la perspectiva de la comunicación y sabes que lo importante es saber trasladar la verdad y sé que para muchos es una cuestión idealista, pero realmente sí se puede luchar contra esos paradigmas. Yo en la mañana y en la noche me dedico a estar en las redes sociales y ver los chats de periodistas, ver qué esta sucediendo en los medios escritos y leer un poco más para fortalecer lo que vas a decir. Me encanta y compartirlo a la gente me parece fenomenal.

¿Cuál es ese máximo sueño a alcanzar a nivel profesional?



Estar trabajando en una cadena internacional. He tratado de perseguir ese sueño de estar afuera, a nivel latinoamericano mínimo, por el idioma, pero donde estoy me siento cómodo porque sé que es una cadena donde podés aprender. Gracias a Dios siempre se me ha dado la oportunidad en cadenas con conexiones internacionales.



¿Qué expectativa tiene para el Mundial de Qatar?



Todavía se está trabajando porque los derechos están para las APP y web. Gracias a Dios sería mi tercer mundial en la narración. El mundial es una locura, a mí me tocó narrar el gol de Honduras después de mucho tiempo y eso créeme que enchina la piel, te lo digo ahorita que lo recuerdo. El gol de Carlo Costly contra Ecuador es una cuestión especial ¿Ese gol contra Ecuador marcó tu carrera como narrador?



Pues fijate que porque es la Copa del Mundo, pero cuando nosotros eliminamos a España, allá en el 2012 en Londres con la Selección Olímpica, también fue especial y al momento de jugar contra Brasil lamentablemente perdimos, pero también fue un momento cúspide. En la última que yo estuve fue la de Alemania contra Argentina -con gol de Mario Gotze- que terminó ganando en el 2014 y la España también, la de Iniesta ganando a Países Bajo en 2010. ¿Ejerces la producción en Tigo Sport?



No. Lo que hacemos es apoyar desde la parte informativa. En eso me quedo todavía pendiente. Personalmente -la producción- me llena mucho más que estar frente a cámaras. ¿Cómo se dio ese vínculo con Tigo Sport?



Recuerdo que una amiga me mandó una captura de pantalla solicitando un casting y yo dije: ‘va, está bien, vamos a intentar’ y así fue. La persona que me atendió me dijo: ‘Aah, bueno, mande los datos’ y recuerdo que el día del casting, como tenía que trasladarme desde El Progreso a Tegucigalpa, nos fuimos temprano mi cuñado y yo, y fui el primero. Hago el casting y recuerdo que uno de los amigos y productores, me encuentra, me reconoce y me dice ‘mirá que te estábamos buscando para el 2018 y como sabíamos que estabas lejos no se dio’. Inmediatamente en ese momento me dicen: ‘no te perdás de vista porque te vamos a estar llamando’. Siento que de alguna manera habían reconocido lo que yo había hecho. Eso fue en el 2018. Televisión, radio o producción, ¿con cuál se quedaría Mauricio?



Producción, ya te digo que es especial. Me gustaría tener esa oportunidad, pero no lo hago. Creo que me quedaría, ahora mismo, con televisión. Radio, siento que fue algo que hice, no sé si lo haría de nuevo, pero televisión es lo que hago y realmente es una pasión. ¿Cómo es Mauricio frente a las cámaras?



Trato de ser muy directo, de no andar por las orillas con las cosas, ser frontal. Siempre trato con respeto, me gusta leer mucho para no decir cualquier cosa que salga, cualquier burrada, jajaja no lo quería decir, pero sí, cualquier barrabasada, jajaja.



“Quiero un corazón como el Job, que todo lo soportó, que tuvo fe, que confió, que tuvo paciencia y no desistió”, ¿Qué quiere transmitir Mauricio con ese mensaje? Hay muchas cosas que me han pasado en el último año y obviamente han marcado mi vida. La persona con la que yo me iba a casar -estamos hablando del año anterior- falleció y realmente fue un momento que me descolocó todo. Igual es muy difícil si no tenés “un padrino” en los medios de comunicación, tener un trabajo como tal y cómo te decía antes, gracias a Dios a mí se me dio la oportunidad de ir a mostrar el talento. Yo siempre le pedía a Dios: ‘Señor a mí dame un terreno o dame dónde ir a patear la pelota y dejame que yo me encargue. Dame la oportunidad’ y así fue. Ese momento me cambió totalmente y ahora mismo estoy tratando de ir rearmando todo. No es fácil la soledad, no es fácil dejar a tu familia y amigos. Mi refugio ha sido Dios. ¿Lo mejor de haber conocido a Celia María?



(Mira al cielo y responde) Su vida como tal. Ella fue una de las artífices de que yo esté aquí. Recuerdo que yo tenía un lapso de estar sin trabajo y cuando mi amiga me manda la captura (del casting) ella fue una de las que me animó y me apoyó: ‘Andá, andá, nada se pierde’. Entonces la persona, el ser humano que yo conocí, y le doy gracias a Dios por esos tres años de noviazgo, para mí fue contar con alguien para todo. Había un sueño y un objetivo de formar un hogar y cuando yo decidí venirme hasta acá (El Salvador) para mí fue un salto de fe. (Celia) Significa el amor de mi vida, no está, pero sigue en mi mente y mi corazón, sigue en las cosas que yo hago y sigue estando aquí conmigo.

¿Cómo ocurrió ese paso con los Cursillos de Cristiandad?



Es mucho más difícil, si ya en medio de la pandemia lo era tuviste que reinventarte a través de otras plataformas de forma virtual, tuviste que seguirte reuniendo. Yo hice el cursillo por el 2015 y desde ese entonces nos hemos mantenido muy activos. Hasta hace tres años, aproximadamente, me tuve que venir y ahí perdí un poco esa comunidad. Es algo que a mí me cambió la vida, la perspectiva de lo que yo tenía, acostumbrado mucho a estar en entretenimiento, muchos de los que estamos en su momento en radio y televisión, si no conocen a Dios se creen estrellas y se apartan totalmente de la responsabilidad de transmitir la información como tal. Yo recuerdo al padre Praxedes en San Pedro Sula, le decía que estaba sin trabajo y me aparecían oportunidades en medios y él me decía: ‘no, no, no, en medios no vayás a trabajar’, pero me lo decía en son de broma. Todos estamos llamados en cualquier frente y cualquier lugar donde nos pongan a ser luz y, en este caso, si te toca desde tu metro cuadrado ser luz y testimonio, yo creo que no importa el lugar donde estés y a mí no me da pena que yo esté reunido con mis compañeros a la hora de la comida la cena y todo eso, yo voy a orar, y si se quieren unir bienvenidos y si no está bien. Ahora entendí que a Dios no se le oculta, que se le debe dar el honor y la gloria en todo momento, por los alimentos, por la vida, cuando te levantás y te acostás, por el trabajo mismo. Y sí, hay muchas cosas que me han cambiado en esa parte, eso sí, yo sigo chingando a mis compañeros siempre, les hago bromas y a veces no me aguantan. Te digo, la alegría de ser cristiano debes llevarla a todos lados, debes ser luz y caminar donde te llamen.

¿Cuál es la red social preferida de Mauricio?



Me gusta más Twitter, creo. Tuve un problema. Me gusta mucho el Nápoli, por evidentes razones, viví el Mundial de 1986, estaba ligado con Diego Maradona, Argentina y Nápoli. Entonces recuerdo que subí algo y, “pack”, me bloqueó y tuve que hacer una cuenta nueva. Es la que me gusta porque compartís un poco más de pensamiento, no solamente fotos o videos. Es una herramienta también. ¿Cómo vez la incorporación de Diego Vázquez a la Selección de Honduras?



Yo estaba de acuerdo por la simple y sencilla razón de que es alguien que conoce el medio, alguien que también fue exitoso con Motagua. Marcó una era y fue para mí un verdadero proceso. Creo que es el único proceso que podemos hablar de nuestro país, así de esa magnitud, y me parece una buena decisión. Ojalá que también sea apoyado y no se le deje a la deriva. Creo que debería ser nombrado de forma oficial y no interina, es incómodo pero tenés que hacerlo y parece que él aceptó el reto. Yo personalmente estoy de acuerdo porque conoce a los jugadores. Sé que suena como una nueva película de Star Wars -como una nueva oportunidad de ilusionarse-, ojalá no pase como los anteriores... nos ilusione y nos rompa, jajaja.

En corto