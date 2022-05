Shirle Cálix, la chica de los deportes que no le teme a los retos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Shirle Maryori Cálix Alvarado, la chica de los deportes en el canal Hable Como Habla (HCH), aceptó someterse a la Calculadora Deportiva de EL HERALDO esta semana, un reto que pone a prueba los conocimientos sobre el fútbol. Originaria de Aramecina, Valle, la bella presentadora de 26 años destaca desde hace más de dos años en la pantalla chica nacional, donde día a día informa a la audiencia sobre el apasionante mundo de los deportes.



LEA: Martha Ríos: “Nunca he tenido miedo a las cámaras... más bien me genera una adrenalina rica”



Cuando estaba pequeña su sueño era convertirse en médico, sin embargo, un examen de aptitud en su primer año universitario, cambió por completo su destino... la vida le presentó otro camino en el que poco a poco va consolidando sus pasos y su carrera televisiva.



Así que sin más, EL HERALDO le comparte esta amena plática.



¡Comencemos!



¿Cuántos años en los medios de comunicación?



Pues mirá, laborando como tal, dos años. Pero yo comencé en 2018 haciendo la práctica en Televicentro. ¿Originaria de?



Aramecina, Valle ¿Qué recuerda de ese lugar?



Creo que nacer y crecer en un pueblo te da como mucha libertad, mucha seguridad, porque no hay peligro alguno, tu infancia es muy bonita. Todos los que hemos crecido en pueblo podemos coincidir con eso de que las infancias son muy bonitas, no es como aquí en la capital. Yo allá andaba en las calles, libre, a cualquier hora, descalza, o sea, aquí no lo podés hacer. No podes mandar un hijo lejos por la inseguridad. ¿Cuántos hermanos son?



Somos tres, soy la de en medio. Pero vos te crecés con todos los primos y al final venimos siendo hermanos todos. ¿Qué soñaba Shirle cuando era pequeña?



En realidad yo quería ser doctora jaja... incluso tenía mi trajecito de doctora y jugaba con eso. En realidad yo vengo de familia de maestros, casi todos en mi familia son docentes, incluso yo estudié para maestra en un internado en Danlí y me titulé como maestra de educación primaria. ¿Ejerciste la docencia?



Mi mamá decía que si me venía para Tegucigalpa de 15 años habían hombres malos, entonces ella me dijo que me iba para un internado sin poder salir. Ya estando en Tegucigalpa, ¿hay hombres malos?



No, la verdad no me ha tocado, creo que ya depende de uno saber discernir e identificar a los malos hombres, jajaja. VEA: Carlos Castellanos: de soñar a ser futbolista y jugar potras en Oropolí, a convertirse en periodista deportivo ¿Cómo se dio ese cambio de soñar ser médico a periodista?



Ay mira, fue una decisión de seguir como maestra a sacar una licenciatura o algo o de irme a la Unah. Cuando vos haces el exámen de aptitud que para que carrera sos buena, según el test me salió que para periodismo. No sé porque le hice caso ya que mi idea era estudiar odontología, pero después me quede ahí en periodismo y ahí terminé gracias a Dios.

¿Dónde quería estar Shirle antes de graduarse?



Yo quería ser reportera de noticias, eso era lo que yo quería y anhelaba. O sea, lo anhelaba full, yo quería ser reportera de algún medio y yo para eso me estaba preparando, pero la vida me dio por otro lado. ¿A quién admirabas como periodista?



Fijate que siempre me gustó Carolina Lanza, siempre la admiré como como presentadora de noticias, me gustaba mucho su imagen y también Cristina Rodríguez. Ahora que ya conocés a Carolina, ¿cómo te llevas con ella en HCH?



Pues nos llevamos muy bien, ella siempre me dice “qué linda estás, me gusta cómo vas creciendo”, etc. Carolina es muy amable. ¿La primera experiencia en TV fue en Televicentro?



Fue muy difícil porque literal yo llegué de invitada y participé en el Miss Honduras y me dijeron “hacé el sorteo del reto penalero” y yo dije “ok”, voy a sacar los papelitos. Conocí a Juan Carlos Pineda y me dice: “yo te voy ayudar, no te preocupés y yo le dije dónde quería estar específicamente y a la hora de la hora vos sabés que tenés que tener listos los papeles para hacer la práctica, entonces me dice (Juan Carlos Pineda) “no te encontré nada, aquí el único chance que te puedo dar es en deportes”, y yo dije :”no me gusta deportes, no sé nada”, y me dice: “esto es lo que hay y ahorita viene el Mundial y te va gustar”. Con eso me enganchó y me sentí comprometida porque ya tenía que iniciar la práctica. El inicio para mí fue horrible, literal no sabía que era un tiro de esquina o un penal, yo no sabía nada de fútbol. En ese entonces llegó Allan Fajardo, o sea, tener a los cracks y vos una pollita... fue muy difícil.

¿Qué tal es Wilson Gómez como jefe?



Ufff... él es buenísimo, para que, pero como te digo, sí te encontrás hombres machistas que creen que por ser mujer ya no servís y no te toman en cuenta.

¿Qué es lo más difícil del periodismo deportivo?



Yo una vez le consulté a alguien: “¿me podés ayudar con esto y mirá que no le entiendo”, y me dijo “no, buscalo en Google”, cosas que tal vez alguien te las puede explicar tranquilamente y ayudarte. Entonces te encontrás mucho machismo y que no apoyan a las mujeres, siempre nos ven como que no sabemos y en lugar de ayudarnos a progresar te ven como nada. ¿Cómo es Shirle en la televisión?



Pues mirá, por cuestiones de tiempo nosotros no tenemos como un programa de deportes como tal, tenemos los segmentos, pero sí me gusta debatir. Me gusta ser espontánea, en HCH somos muy espontáneos, lo que pensamos, creemos y más que todo darle a entender a la gente en pocas palabras , porque hay mucha gente que no comprende el fútbol y no es que yo sea experta ni nada, pero lo que tratamos de hacer es facilitarlo a la gente para que capte la noticia. ¿Algún programa que recuerdas?



Don Eduardo habla sobre temas deportivos, a él le gusta el muchísimo el mundo de los deportes y literal cuando yo iniciaba decía: “tenemos a Shirle, la chica de los deportes”, así me clavaron porque no se sabían mi nombre. ¿Cómo surgió la idea de participar en el miss periodismo?



Pues fijate que fue cuestión de compañeros. “Vaya, vos participá” y gané el concurso y ahí fue que también participé en Miss Honduras. Fue una bonita experiencia y quedé en tercer lugar. ¿Participar en el modelaje fue una razón para que se conociera el nombre de Shirle?



Creo que todo se da por algo y ya traemos que es lo que nos va abriendo camino en ciertas cosas en la vida y sí creo que influyó bastante. Los certámenes de belleza son importantes y hay que apoyarlos, ya que lo impulsan a uno como joven. A veces tenés mucha timidez y te dan pena muchas cosas, pero en esos concursos te ayudan a soltarte y quitarte la pena. ¿Cómo ve Shirle el desempeño de la mujer en el periodismo deportivo?



Creo que estamos creciendo, vamos a poco a poco, pero sí veo que hay muchas mujeres interesadas que quieren demostrar que de verdad sí se puede y que podemos entrar en este mundo que ha sido netamente de hombres. Así como nos encontramos mucho machismo, también hay bastantes que quieren apoyar a las mujeres. Por ejemplo don Eduardo siempre dice: “yo quiero más mujeres en los deportes”, él siempre busca que la mujer no se limite y busque áreas donde nunca hemos estado.

¿Mujeres referentes en el periodismo deportivo ?



Ana Yurka me encanta porque es muy natural y espontánea. Marion Reimers, de Fox Sports, me gusta mucho también. Felizmente casada, pero ¿hay planes para hijos?



Sinceramente es un tema que no nos hemos puerto de acuerdo con mi esposo porque hay días como que sí y después como que no. El sí, pero incluso cae en conciencia que no y podemos esperar otro poquito porque estamos jóvenes, él 27 y yo 26. Creo que podemos esperar otro poquito. ¿A futuro cuántos hijos te gustaría tener?



Quiero dos y si son gemelos mucho mejor, jajaja. ¿Cúal es el máximo sueño de Shirle a nivel profesional?



Voy a llegar hasta donde Dios me lo permita, no te voy a decir que una meta o quiero ser esto... siempre he ido como poco a poco. Las puertas se van abriendo y lo que va saliendo en mi carrera, ahí voy. Dios sabrá para dónde me lleva. ¿Cómo te afectó el covid-19?



Muy mal. Fue justo cuando empezó la pandemia, sobre todo cuando no sabíamos qué tratamiento había y no sabías qué hacer. Estuve a punto de ser internada porque mis pulmones, respiración y el pecho ya no lo soportaba. Contagié a mi esposo y lo libramos los dos en casa solos. Y sí hubo un tiempo que uno estaba bien y el otro mal, pero sí fue muy difícil llegar a hospitales y decir aquí tengo el dinero, pero no te atendían porque estaba todo lleno. ¿Pensaste en la muerte?



Fijate que no, yo siempre confié en que iba a salir de eso. Fue difícil porque en todo el canal yo fui la primera en salir positiva y fue como “vos nos contagiaste”. Estuve 41 días en casa.

¿Cuál es máximo temor en la vida de Shirle después de sufrir el covid-19?



Perder un familiar creo que es algo bastante difícil para cualquiera. A mí me da temor la muerte, si no te sentís preparado con Dios, vos decís “no me voy a ir al cielo o algo así”. Perder a un familiar, mi mamá, esposo, espero que no pase. ¿Qué representa Dios en la vida de Shirle?



Yo crecí en la iglesia desde chiquitita, en la evangélica, mi mamá me llevaba. Me ausenté, como creo nos pasa a muchos, pero siempre estoy con que algún día voy a volver y retomaré mi relación fuerte con Dios, porque creo que siempre la tenemos, pero a medias.

¿Has sido acosada estando en los medios?



Sí, se da el acoso en las mujeres. Pero tu actitud, temperamento, carácter, creo que uno de mujer tiene que aprender a tener carácter y decir no, hasta aquí, y como dicen esa frase que parece mentira pero es cierta “el hombre llega hasta donde la mujer lo permite”. Si yo permito un abuso, va a pasar, pero si yo pongo un “stop”, no va a ocurrir. Eso ha pasado, no dejo pasar. ¿Te han hecho sentir mal en las redes sociales?



Uuuy, sí, bastante. Pero fijate que en HCH siempre nos dicen: “usted levántese, embárrese de vaselina y que le resbale todo”. Yo he recibido muchos comentarios, pero al final siempre digo que cuando una persona dedica parte de su tiempo para ofender a alguien más, no hay que prestar importancia. ¿Cuál es la red favorita de Shirle?



Me gusta Instagram, es mi favorita, pero no paso muy activa. Tengo que activarme un poco más. TikTok me gusta también jajaja... no hago muchos, pero me encanta estar viendo y todo eso. ¿Cuál es la comida favorita de Shirle?



Plato típico: frijoles, plátano, aguacate, baledas. No soy mucho de pizza o hamburguesas. ¿Algún tipo de dieta?



No, jaja... soy muy mala haciendo ejercicio, padezco mucho del colon. Aún estando en deportes debería practicar algo, pero no, literal no lo hago. ¿Qué hace Shirle en sus tiempos libres?



Pues mirá, mi hobby -pasatiempo- es estar en casa con mi esposo, pero me gusta mucho la jardinería, tengo muchas plantas que cuidar. Típica vieja y ama de casa, jajaja... Me gusta salir a caminar, tengo tres mascotas, solo que mi má me las arrebató y se adueñó de ellas. Tengo dos husky y un aguacatero. ¿Algún mensaje que quieras dar a las mujeres en el desarrollo del periodismo deportivo?



En primer lugar no desanimarse, creo que de entrada lo ves tan difícil que vos decís ‘esto no me gusta, no es lo mío’. Me pasó a mí y creo que nos ha pasado a todas, como el querer echarse para atrás, pero creo que no, es ir poco a poco, no vamos a saber de todo en el mundo de los deportes de la noche a mañana, es tan grande y amplio que no solo es fútbol, son tantas áreas deportivas, simplemente no se dejen desanimar que se van encontrar personas muy buenas que sí les van a dar la mano, que sí las van a apoyar, pero ante todo es darse ánimo uno mismo, vos solo vas a salir adelante por vos, muchas manos te pueden ayudar, pero al final sos vos el que va a decidir quedarse ahí o seguir.