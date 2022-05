Carlos Castellanos: de soñar a ser futbolista y jugar potras en Oropolí, a convertirse en periodista deportivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con más de una década en el ejercicio del periodismo deportivo en Honduras era el perfil indicado para poner a prueba sus conocimientos en la Calculadora Deportiva de esta semana.



Carlos Arturo Castellanos Rodríguez, periodista de Diario Deportivo Diez, aceptó la invitación de EL HERALDO para conversar sobre sus inicios y como han sido todos estos años dando cobertura a la Selección de Honduras y Liga Nacional.



Nacido en Oropolí, El Paraíso, Carlos se dedicó junto a su padre al cuidado del ganado y los cultivos. Sin embargo, desde pequeño descubrió que su pasión era el fútbol, por tal razón dejó su pueblo natal para buscar un nuevo horizonte en la culminación de lo que ahora es: Periodista Deportivo. Conoce su historia y descubre junto a nosotros secretos y confesiones que jamás habían sido contados.



¡Disfruta la entrevista! ¿Cuántos años en el periodismo deportivo? Es prácticamente más de una década siempre en la rama deportiva. ¿Originario de dónde?



Oropolí, El Paraíso. ¿Qué recuerdos te trae ese lugar? Mi infancia fue más allá formado un poco en el campo con mis papás. Por ejemplo, me tocaba madrugar en las mañanas para ordeñar y cuidar las vacas con mi papá. Fue una vida de campo, tranquilo despejado de toda presión. Es un mundo totalmente diferente a lo que ahora vivo. ¿Cuántos hermanos?



Somos 7. ¿Soñabas con ser periodista desde pequeño?



Fíjate que se vincula más por la pasión del deporte, dentro de lo cabe tenía ahí como quien dice un “ramalazo” y algo de fútbol, pero las posibilidades son muy pocas, en tierra adentro son muy pocas las posibilidades, nadie te ve y en el pueblo eran de los que decía ese cipote juega bien, pero al venir aquí (Tegucigalpa) me metí más a los estudios, tampoco busqué una opción de entrar a un equipo ni nada, ya después me entró un poquito la vena del periodismo de deportes, al no estar dentro de una cancha pues vos decidís estar relacionado a algo con el deporte y por ahí entró un poco la vena del periodismo deportivo. ¿De qué jugabas de pequeño?



Fíjate que muchos dirán que no tengo posición clara, pero ahí en mi pueblo normalmente yo jugaba en canchita pequeña y lo hacía de delantero. Normalmente armábamos equipos y las potras empezaban a las 4:00 de la tarde en mi pueblo, ya teníamos más o menos un equipo fijo y yo era el delantero y muy goleador. Pero al venir a Tegucigalpa la situación cambió, ya me tocó jugar como defensa, mirá que cambio tan brusco jajaja...jugar de defensa y lo hacía muy bien; inclusive aquí en el equipo del diario campeones y siendo defensa.



¿A qué jugador admirabas?



En mis tiempos fue Carlos Pavón y Tyson Núñez, eran los futbolistas en el ataque que yo admiraba. En la parte del medio campo me gustaba por ejemplo en ese tiempo el “Nene” Obando, jugador de suma calidad y en la defensiva admiraba a Arnold Cruz, prácticamente tenía un referente en la parte baja. ¿Tu primer empleo ejerciendo periodismo?



Cuando yo estoy estudiando y a la vez comienza la oportunidad de incursionar, entonces me quedaba un lapso de ir a clases en la mañana y me tocaba regresar en la tarde, entonces por ahí salió la posibilidad con Alberto Aviléz y Januario Paz, me abrieron las puertas en un programa de radio de Emisoras Unidas y pues ahí comencé. Iba a clases en la mañana luego venía al mediodía porque el programa era a esa hora y después me iba a clases. Ya estaba en ese ambiente, los domingos me tocaba ir al estadio y así comencé el rol, estudiando y la vez trabajando. ¿De qué hablabas en el programa?



Como era en radio nos tocaba analizar la jornada, era “jocoso” con estos dos periodistas (Aviléz y Januario) con mucho más recorrido, al inicio me tocaba seguir un poco la idea de ellos, opinar de temas que ya se tenían previstos. Ya después uno va agarrando mayor experiencia, un poco más de soltura y ya uno empapado de la actualidad de lo que iba pasando, pues ya llevaba temas de momento de actualidad para poder compartir.

¿Cuál era tu sueño en los medios de comunicación?



De estudiante la radio la miraba más fácil, más tranquilo, menos presión, prensa escrita no lo veía. No me visualizaba en la prensa escrita, me veía un poco más en televisión y radio. Después de eso se me abrió la puerta para participar en Los Intocables del Fútbol en televisión y que fue donde estuve prácticamente casi 5 años laborando ahí. ¿Qué ha sido lo más difícil en el periodismo deportivo?



Aquí lo más complicado es cuando la fuente no te permite la apertura. Por ejemplo te asignan una entrevista y notas de actualidad de un equipo y más bien las puertas se te cierran, no te contestan llamadas, eso quizás es lo que más te complica al momento. Cuando tu jefe te está exigiendo esa nota y la fuente no te permite, a veces con la experiencia creas contactos extra, fuera de dirigentes, y pues ahí vas dando y logras encontrar la noticia. ¿Qué es lo que más disfrutas del periodismo deportivo?



Las coberturas, creo que andar en la calle me siento como quien dice “un pez en el agua”, me gusta estar en el campo, cubriendo la noticia, es como que mi fuerte es estar ahí dentro del campo, porque si estás en el campo logras captar más que en una sala de redacción.



¿Has hecho amistad con los futbolistas?



Pues no sé si pueda decir amigos, amigos, pero por lo menos sí un contacto que vos les escribís y te contestan o platicás no solamente de fútbol sino de otros aspectos. Y sí, en todos los equipos. Por ejemplo en Olimpia que es la fuente que me toca cubrir y también Motagua nunca he tenido dificultades a la hora de entrevistar.

¿Tu rol cómo papá como lo llevas junto al trabajo?



Pues, creo que es parte del deber que tenemos en la familia, tengo dos hijos varones, un poco terribles por lo inquietos que son jajaja...uno se acomoda, después de pandemia la situación cambió. Mi hijo pequeño se iba a clases, luego yo venía aquí a trabajar al diario y todo tranquilo, ahora con la pandemia si se me complicó, la presión aumentó porque clases virtuales con mi hijo mayor, el pequeño un poco inquieto molesta al otro y yo estoy trabajando desde casa, a veces por ejemplo transmisiones, los tengo que encerrar en un cuarto o mandarlos al patio o atrás de la casa, entonces ha sido bien complejo, pero todo en la vida se acopla, se amolda y a ellos mismos les ha tocado, ellos ya saben que si me estoy cambiando, ellos dicen “papá va un live” , ya en la casa se sabe, ellos se callan o a veces se van donde la vecina que se llevan muy bien, entonces en la casa ya sabe todo mundo el rol de cada quien. Puedo ver que eres muy activo en tu fe, ¿qué representa Dios en tu vida?



Fíjate que toda mi familia, gracias a Dios, viene con esas raíces de la fe en Dios el querer y estar convencidos que sin Dios no somos nada, desde pequeño me criaron así, he nacido bajo un hogar cristiano, mi abuela y mis abuelos paternos fueron prácticamente el pilar para que mi madre llegara a convertirse a los pies de Dios. Mi papá es pastor y tiene una congregación a cargo, entonces desde pequeño he vivido en ese ambiente del cristianismo y con la fe en Cristo, nos congregamos y pues estoy sirviendo en la iglesia que asisto, estamos con el ministerio de jóvenes y pues ahí haciendo la voluntad. No es fácil, la carrera de la vida del cristiano, pruebas, luchas, pero nada es fácil en la vida. Lógicamente tenés pruebas, circunstancias y hay que saberlas superar confiando siempre en Dios. ¿Cómo hace Carlos para cumplir con ese tiempo en la iglesia?



Normalmente en la empresa, como estoy en un discipulado, pues tuve que acomodarme un poco con mi día libre. Por ejemplo el día jueves asisto al discipulado, los domingos depende un poco el tiempo y todo para participar y asistir a la iglesia. He tenido que hablar en ciertos momentos que los domingos me den la oportunidad de ir a la iglesia y luego ir a trabajar. Por ejemplo cuando solo estaba en televisión, aquí en el grupo (OPSA) es un poco más fácil, hablaba con mi jefe, iba a la iglesia y luego me iba al estadio cuando me tocaba coberturas. Ahora es un poco más complejo por los horarios en la web, pero dentro de lo que está acomodamos un poco los horarios para poder estar.

¿Qué es lo que más disfrutas en tu trabajo?



Me gusta normalmente compartir y estar en transmisiones en calle, siento que ese es mi fuerte. Cuando me toca hacer Facebook live desde calle e incluso hay momentos que por calenturas de los partidos han intentado agredirme los aficionados. Hay quienes piensan que por tus opiniones sos un poco más afín a un equipo, nunca quedás bien. Pero ahí me siento más cómodo, no es que redactando no, pero mi fuerte es más en calle. Vivir el momento, está la adrenalina al tope, por ejemplo cuando llega la Ultra o los Revolucionarios, hay ambiente, fervor, es muy bonito ese ambiente. ¿Cómo te defines en Diez TV?



Siento que puedo tener las dos facetas, cuando me toca informar sobre “x” o “y” noticia, pues soy sereno, pero cuando hay un tema que considero que no es justo o correcto con lo que está pasando si siento que soy un poco fuerte.

¿Te gustaría narrar un partido?



¿Te gustaría narrar un partido?



No mucho, por ejemplo Twitter solo lo utilizo para informar, Instagram solo personal y Facebook igual. Recientemente subí lo del mensaje de Lavallén, de las pocas cosas que subo a las redes personales pero más que todo relacionado con lo que comparto, el testimonio de él, lo compartí en mis redes sociales. No me gusta el tema de entrar en polémica en redes sociales.

