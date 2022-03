Neptalí Valle: “Me pego en el pecho, me llena de orgullo... soy de San José de Soroguara”

¿Nombre completo?

Orlen Neptalí Valle Zúniga.

¿Orlen o Neptalí?

No es cuestión de qué me guste, los dos me gustan de verdad, solo que la mayoría de las personas comenzaron a llamarme Neptalí y no tengo ningún inconveniente. Eso sí, cuando estaba en la escuela, colegio y universidad, ahí sí los maestros me llamaban ‘Señor Orle, señorito Orle, jejeje’

¿Cuántos años lleva ya en el periodismo deportivo?



Pues yo te diría que toda la vida ¿Y a qué me refiero con esto? Siempre me gustó y desde pequeño yo tuve ese sentir de querer ser periodista deportivo. En mi escuela me decían: ‘Hey, va a estudiar periodismo deportivo’. Yo siempre quería eso, es más, mis maestros, no te voy a decir que era buenísimo en matemáticas, pero sí sacaba buenas notas y me decían: ‘Nepta, usted está para otra carrera (Al licenciado Marlon, saludos, jajaja) En el colegio yo le dije que quería estudiar periodismo y me enfoqué y aquí estoy ya trabajando. Profesionalmente te diría que -soy muy malo con las fechas- diez u ocho año más o menos.

¿Orgullosamente de Soroguara?



Jajaja... cada vez que me preguntan de dónde soy, hasta pido permiso antes, porque me pego en el pecho. Me gusta, me llena de orgullo, soy de San José de Soroguara (con una gran sonrisa lo demuestra). Yo nací en Tegucigalpa, pero mi familia es de Soroguara. Más o menos a los seis años me tocó mudarme para allá y me encanta Soroguara. Cuando yo comencé el tema del Bachillerato y la universidad, yo tengo aquí familia y me dijeron ‘te podés venir a vivir acá tranquilo’ pero no me gusta Tegucigalpa, el ambiente, calor , el tráfico... hay algo que no me termina de convencer. Yo prefiero viajar todos los días, estar en mi pueblo no tiene comparación.

¿Cómo describes San José de Soroguara?



Yo creo que es todo. Cuando las personas se dan esas vacaciones o van a visitar a familiares al pueblo se liberan, entonces yo siento que todos los días que realizo ese viaje -que no es muy largo por cierto- me quito el estrés que de repente puedo llegar a acumular. El hecho de levantarte y escuchar todo... la vida del campo creeme que una vez que la vivís, sentís y disfrutás, por bastante tiempo, te termina enamorando. Lo que se vive en Soroguara es impresionante, trabajar en el campo -porque me ha tocado-, el hecho de pensar que muchas personas en la capital se comen una verdura y no saben de dónde viene y mucho viene de allá (Soroguara); justamente todo eso te termina de enamorar. Es más, podría estar horas y horas hablando de lo que viví en Soroguara y de lo que sigo viviendo.

¿Cuántos hermanos son?

Somos tres. Uno que ya se graduó -el mediano- y uno que apenas está comenzando en la universidad.

¿Tus padres trabajan la tierra?

Claro, incluso a mí me toca ayudar. Es más, hoy es jueves (día de la entrevista) y antes de venir acá me tocó ir a vender leche, ayudando a mi papá, porque a veces se le complican algunas cosas, entonces me dice: ‘Nepta, necesito ayuda’ y si yo puedo, lo hago. Incluso a veces me levanto un poco más temprano para hacer otras labores que me tocan avanzar acá en el canal y en la radio y lo apoyo. No tanto como antes, antes era cuestión de todos los días, pero cuando puedo no le pongo ningún pero, siempre lo ayudo.



¿Te llamó la atención otra carrera profesional además del periodismo?

En la universidad te dan opciones para elegir y yo elegí periodismo y como segunda opción puse matemáticas, jejeje... pero era como que, o sea no, voy a estudiar periodismo y cada vez que estudiaba algo o me dejaban una tarea yo siempre cumplía, pero a veces la hacía relacionada con el deporte, ya que estaba enfocado en eso. Es más, mientras estaba en la universidad, en aquel momento estaban en auge las páginas de Facebook y me desvelaba publicando noticias y nadie me pagaba nada y yo era feliz compartiendo con las personas.

Radio, televisión o prensa escrita ¿Qué te gusta más?

La radio, jejeje... ¡Uff! no tiene comparación. Es que mi papá me llevaba al estadio en sus hombros y yo lo recuerdo con la radio acá (en la oreja) con ‘el ladrillo’ de aquel momento. En el estadio ve el partido, pero de repente usted quiere saber quién hizo el gol, las faltas, expulsiones y eso era con la radio.

¿A qué equipo alentaba tu papá?

Todos son Olimpia, mi papá y mi hermano.

¿Cuál es tu equipo favorito?

Jajaja, mirá, yo no voy a esconderlo. Yo creo que actualmente en el periodismo si le preguntás a alguien de qué equipo es y te dice ‘ninguno’, te está mintiendo, aunque mentir es una palabra muy fuerte, solo no te está diciendo la verdad, es lo mismo pero suena más suave, jajaja. Todos tienen un equipo... (pausa) yo soy Motagua. Me hacés una herida y me sale sangre azul, pero cuando soy aficionado, cuando estoy enfrente de la pantalla, cámara, micrófono o cuando voy a escribir, dejo el sentimiento a un lado. Primero soy periodista y luego aficionado.

¿Tu papá tuvo que ver con tu deseo de ser periodista deportivo?



Él me compartió esa pasión por el fútbol, porque aunque no jugara el Olimpia, siempre me llevaba al estadio. Le agradezco por eso y por muchas cosas más. Solo pasan los años y ahí nos pasamos peleando en la casa, pero lo normal, jejeje.



¿Pensaste en ser futbolista?



La mayoría de los periodistas deportivos somos futbolistas frustrados, jajaja, de eso no tengás duda. En Soroguara yo jugaba potra todos los días, era una cuestión de 3:30 de la tarde a 6:00 de la tarde más o menos. Es más, me quebré este brazo (izquierdo) por jugar fútbol, entonces la pasión siempre se transmite ya sea jugando y en este caso como periodista.



¿Jugaste en algún equipo profesional?

No, pero quizá lo hubiera intentado, no soy muy bueno. Mi papá sí dicen que era el que repartía el queso allá en Soroguara, de él si cuentan historias espectaculares, incluso estuvo en Curacao antes de que llegara Eduardo Bennett, no se dio el paso para ser profesional. Si le preguntas a cualquier persona en Soroguara te dice que jugaba muy bien.

¿Tú papá fue quien te encausó al camino que escogiste y a la pasión por el fútbol?



Él como figura principal, pero al final es todo el entorno. Mi familia sí es muy futbolera, a todos nos encanta el deporte y me apasiona en todos los sentidos. Me gusta conocer otras cosas relacionadas con el fútbol.