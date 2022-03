Nancy Martínez: “Buscan a las mujeres para tenerlas como adorno en el set, no porque saben de fútbol”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Nancy Paola Martínez Villatoro es una mujer encantadora que dio sus primeros pasos en la televisión nacional cuando apenas tenía 17 años. Desde ahí su historia en el periodismo deportivo comenzó a escribirse hasta que se convirtió en una de las mujeres más destacadas en los medios de comunicación en Honduras.



La Licenciada en Comunicación descubrió desde pequeña que las cámaras y los micrófonos serían sus aliados en el desarrollo de su profesión. Actualmente, la presentadora tiene un objetivo claro en los medios de comunicación: trascender y traspasar las fronteras para hacer historia en la pantalla chica internacional.

¡Qué disfruten la entrevista!

¿Originaria de dónde?



Tegucigalpa. Soy capitalina.



¿Cómo fue su infancia?



Toda mi vida viví en la colonia Satélite, en el sur de la capital. Tuve una bonita infancia en la calle jugando bicicleta y tocando timbres... esa era la gran picardía que hacíamos con las amigas en aquellos tiempos; no había tanto peligro como ahora. Era de las que tenía las rodillas con cicatrices, le llamábamos ‘enchiladas’ de tantos golpes. Fútbol no jugaba, me encanta, pero no lo jugaba, pero sí jugaba kit ball. Igual en la calle voleibol y platillo volador. Fue una infancia muy bonita, muy sana... entre la casa y calle, pero nada que ver con lo de ahora ya que todos los niños son full tecnología. Sí disfruté de los videojuegos, pero ya en la etapa de adolescente fui más de jugar en la calle con la bici y todo ese tema.



¿Cuántos hermanos son en la familia?



Somos tres, yo soy la de en medio. Mi hermana mayor y mi hermano.

¿Qué soñaba de pequeña?



Recuerdo dos cosas y eso se me ocurrió ahorita y nunca la había compartido. Soñaba con ser aeromoza, pero ni por cerca, fue una etapa muy rápida y luego en medios de comunicación. Desde pequeña uno agarra el cepillo y ensayando daba el clima. Hacía capsulitas chiquitas imitando lo que hacían los noticieros. Pero sí, definitivamente la tele me encantó, pero también soñaba con ser actriz de telenovelas, ¡me encantaba! es un sueño frustrado o de Hollywood no digamos, me hubiera encantado la verdad. En mi caso creo que fue por pasión, de hecho estudie eso también.



¿A quién admiraba cuando estaba pequeña?



Me gustaba y seguía a Adriana Monsalve y Rosana Franco. Yo decía ‘quiero ser como Rosana Franco’.



¿En la familia, hay alguien más en el periodismo?



Sí hay en mi familia, bueno había. Aunque de niña no tuve relación con él (Alfredo Villatoro) pero quizá lo llevamos en la sangre.



¿Qué hacía en canal 45 cuando inició?



Hacía un programa de música que se llamaba ‘El poder latino’, lo hacía ad honórem, no me pagaban nada, de repente llevaban de sponsor (patrocinadores) y unas galletas y eso era lo que me daban. Yo salía en televisión y no sé si me miraban o no y eso me encantaba. Estaba en el colegio y tenía 17 años. Eran mis ‘pininos’ y creo que es mejor así, en un canal pequeño y algo informal porque es bueno para quitarse el miedo. Sí recuerdo yo que hacía cinco minutos que dábamos los premios y otras cosas y sufría; o sea la espalda me sudaba, yo estaba súper nerviosa. Entonces sí, fue bueno comenzar así.



¿Cómo fue el paso para llegar a Todo Deportes?



Estuve en Telenisa, que en aquel tiempo era canal 63. Hacía lo mismo, un programa de música y farándula. Ya ahí tenía como 20 años y después se dio la oportunidad de hacer un casting en Todo Deportes --que siempre soñé estar ahí- tenía como 21 años, pero estuve mucho tiempo atrás de cámara, que ahora miro cómo las lanzan también y de un día para otro ya presentan noticias. Yo estuve muchísimos años en la página web de Todo Deportes, pero fue buenísimo. Yo me moría y le decía a Mauricio: ‘Cuándo me va a sacar en la tele, pucha deme oportunidad por favor’ y él me decía ‘tranquila’. Estuve años atrás de la computadora nada más actualizando aquel sitio web que en aquel tiempo era la novedad.



¿Cuántas notas al día hacía en la página web?



Le soy sincera... yo no redactaba. Habían periodistas que me daban sus notas y sus fotos y yo lo que hacía era subirlas, acomodar fotografías y el texto. Quizás un copy page -copiar, pegar- mejorando las notitas internacionales, pero que yo me iba a poner a redactar no, no voy a mentir.



¿Cuántos años estuvo en Todo Deportes en la primera etapa?



Estuve como 12 años, ya de ahí me dediqué a otras cosas, nada que ver con los medios de comunicación. De hecho desaparecí y en este momento retorné.



¿De todos esos años en Todo Deportes, cuál fue su mejor cobertura?



Programas miles, que los disfruté increíblemente, pero puedo destacar un programa que hice del Real Madrid en Los Ángeles, California. Era una pretemporada con José Mourinho y también cuando hice un reportaje de la inauguración del estadio Nacional de Costa Rica. Los ticos son un rival de Honduras y en la inauguración del partido viajó la selección de Argentina y fue Messi. No jugó un tan solo minuto, pero lo miré y todos los periodistas: “Messi, Messi, Messi” y él estaba con la cabeza para el suelo, nunca volteó a ver ni un periodista y me dije, ¿cómo hago para que me mire? tengo que hacer algo y le dije “Lio”... le llamó la atención y me saludó. Yo dije: ”ya, estoy hecha”. No se grabó, pero Messi me saludó, fue una experiencia bonita.



¿Cómo conoció a Jorge Rivera?



Jorge tiene sus temas, jejeje. Lo conocí por un grupo de amigos. Él dice que hace mucho tiempo me seguía en Todo Deportes, que miraba los segmentos que yo hacía y que decía: ‘yo me voy a casar con ella’.



¿Hijos?



Tenemos un hijo y se llama Jorge como el papá. Tiene cinco años. Le gustan un poco los deportes, dice que es Motagua, Marathón, Real Madrid y Barcelona. Lo hace para quedar bien con ambas partes.



¿Qué hace Nancy para desenvolverse como mamá y atender todas las responsabilidades?



¡Cambia increíblemente! No sé cómo hacemos, pero eso es parte de ser mujer y mamá, sacamos tiempo, yo no sé de donde, pero lo hacemos. Son mil actividades, mil tareas, más que actividades son tantas cosas que hacer en la casa, yo saco tiempo, deberas que no sé de dónde. Pero sí, hay tiempo como el sábado por ejemplo yo digo, este día es completo para mi hijo y dejo que sea para estar full tiempo con él. Aunque haya fútbol, miro porque hay que estar actualizado, miro los resultados en las redes sociales y todo esto. Quisiera que los días tuvieran más horas definitivamente.



¿No le molestan las polémicas de Jorge en Twitter?



Muy pocas veces lo leo, no me pongo a ver lo que le dice la gente porque yo creo que sufriría. Y sí a veces leo algunos tuits que son un poco polémicos y no me gustan porque no es mi estilo, entonces él me dice: ‘vos tenés un periodismo light -ligero-’ y podría ser... mi escuela es muy diferente a la de él, somos distintos pero lo respeto. También es bueno causar polémica porque genera tráfico y está uno como más encendido y a la gente le encanta también, le gusta el circo, pero no es mi estilo. Más de alguna vez le he dicho borrá. En eso, la verdad, sí somos polos opuestos, muy diferentes.



¿Cuál es la aspiración tras regresar a Todo Deportes?



¿Cuál sería la diferencia de lo que hacíamos antes? Digamos porque hay que aspirar más alto, tener un crecimiento. Me inclino a la parte internacional, a las transmisiones de Fox. Hablamos con Mauricio Fox Gol Centroamérica y por ahí creo que esa es la línea. Escalar en algún momento para estar en un medio internacional.



¿Cómo ve el posicionamiento de las mujeres en el periodismo deportivo en Honduras?



Sí me gusta, pero creo que debería haber más y si no hay más es porque no hay oportunidades y porque todavía, aunque parezca mentira, hay mucho machismo ¡demasiado! De repente buscan a las mujeres nada más para tenerlas como adorno en el set o porque son guapas o modelos, no porque saben de fútbol. El que no sabe se puede preparar en una escuela, sacar cursos y las universidades que tienen las carreras de Comunicación deberían apoyar más a la mujer para que incursione en este medio, en la narración o comentarios. Normalmente cuando lo hacemos en nuestro país, somos fuertemente criticadas.



¿En Honduras cuáles son las referentes en el periodismo deportivo?



¡Claro que las hay! Kenia Torres, Jenny Fernández, Rosa Alvarado, Ericka Williams e Isabel Zambrano.



¿Una mujer narrando un partido?



Claro que sí, pero eso lleva su tiempo. Son muy pocas y las que hay son muy criticadas. Reimers (Marion Reimers) para mí es buenísima y la han criticado fuertemente, yo me acuerdo de un partido de ella y la mayoría de sus críticos, hombres, decían ‘qué horrible, qué aburrido’. Claro, es la falta de costumbre y de escuchar toda una vida la voz masculina. Pasar a la voz de una mujer es brusco, no estamos acostumbrados, pero tenemos que ir paso a paso.



¿Qué es lo más difícil del periodismo deportivo?



Quizá comentar partidos puede ser lo más complejo, justo porque sé que habrá gente pendiente y que hay críticos. Leer una nota es mucho más fácil o cuando algo ya esté editado, pero si es en vivo cualquiera puede equivocarse... se equivocan los hombres, pero si se equivoca una mujer ¡Uff... es mucho más!