Alex López deja el Olancho FC y se marcha nuevamente al extranjero

El volante Alexander López ya no es más jugador de lo 'Potros' del Olancho FC y regresa al extranjero

Alex López deja el Olancho FC y se marcha nuevamente al extranjero

Alex López ha pasado por diferentes ligas en el extranjero.

Tegucigalpa, Honduras.- Alexander López llegó a un acuerdo total para convertirse en nuevo futbolista del Sporting FC de Costa Rica, donde coincidirá nuevamente con el hondureño Carlos Pineda, reforzando el mediocampo del club albinegro de cara a la próxima temporada.

La noticia marca el retorno del mediocampista catracho al fútbol costarricense tras su paso por Honduras con los Potros de Olancho FC y una extensa trayectoria en el extranjero.

El veterano volante comenzó su carrera en el Club Deportivo Olimpia en Honduras, donde debutó en 2010 y vivió varias etapas exitosas antes de dar el salto al extranjero. Más tarde firmó con el Houston Dynamo de la MLS en Estados Unidos (2013–2015) y también tuvo una breve experiencia en el Al-Khaleej FC de Arabia Saudita, consolidándose como uno de los mediocampistas hondureños con mayor recorrido internacional.

Su paso más destacado fuera de Honduras fue en Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica, donde jugó entre 2018 y 2023. Con los “manudos”, López se estableció como una pieza clave en el mediocampo, alcanzando títulos nacionales y continentales, incluidos campeonatos de Liga y la Liga Concacaf 2020, además de convertirse en uno de los legionarios hondureños más influyentes en la primera división costarricense.

Tras su regreso a Honduras en 2024, López vistió la camiseta de Olancho FC, uno de los equipos emergentes de la Liga Nacional, siendo figura y líder del mediocampo antes de que su contrato llegara a término a finales de 2025.

Este retorno a Costa Rica con Sporting FC representa una nueva oportunidad para que el talentoso “10” siga aportando su experiencia y visión de juego en una liga que ya conoce y donde ya ha dejado huella.

La incorporación de López es vista con gran expectativa por la afición albinegra y por los seguidores de ambos hondureños en Costa Rica, ya que su experiencia internacional, combinada con la presencia de Carlos Pineda en el medio campo, podría catapultar al Sporting FC hacia una temporada más competitiva dentro del fútbol tico.

