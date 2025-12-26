¡Comienza la barrida! Dos jugadores no siguen en el Motagua

Los futbolistas uruguayos Maicol Cabrera y Sebastián Cardozo rescindieron sus contratos con la institución y se marchan.

Tegucigalpa, Honduras .- Motagua confirmó las primeras dos bajas de su plantel de cara al torneo Clausura 2026, marcando el inicio de una reestructuración tras un semestre complicado para el club azul.

La salida de Cabrera y Cardozo llega luego de una temporada 2025 en la que Motagua no logró cumplir con los objetivos trazados por la dirigencia y la afición.



El club quedó eliminado en la fase preliminar de la Copa Centroamericana de Concacaf, no consiguió ningún título de Liga Nacional y tampoco aseguró clasificación a la Liga de Campeones de Concacaf, lo que intensificó la revisión del plantel y del cuerpo técnico.

El delantero uruguayo Maicol Cabrera, llegado como refuerzo con expectativas de aportar gol y presencia ofensiva, terminó dejando el club tras varios meses de actividad en los que no logró consolidar su impacto esperado.



Por su parte, Sebastián Cardozo, también proveniente de Uruguay, pese a haber sido pieza recurrente en la alineación, vio su vínculo con los “azules” terminado como parte de los ajustes de la institución para la siguiente campaña.

Estas dos bajas son apenas el inicio de un proceso que continuará en los próximos días y semanas previo al inicio de la pretemporada programada para principios de enero.



La directiva de Motagua ha señalado que podrían anunciar más salidas, así como incorporaciones, en un intento por armar un plantel más competitivo y adaptado a las exigencias del Clausura 2026 tras los resultados adversos obtenidos en 2025.

La afición azul, por su parte, mantiene expectativas de ver cambios profundos en la plantilla y en el rendimiento colectivo, con la esperanza de que la combinación de ajustes y nuevos fichajes permita a Motagua regresar a la senda de los títulos y a torneos internacionales importantes. La temporada entrante será clave para evaluar la efectividad de estos movimientos y el rumbo que tomará el club capitalino.