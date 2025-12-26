Futbolista de Concacaf y Sydney Sweeney desatan rumores de romance

Milan, Italia.- La actriz estadounidense Sydney Sweeney vuelve a ser tema de conversación en la prensa internacional tras una nueva vinculación sentimental que comenzó a circular en Italia. Según versiones difundidas por medios locales, la intérprete estaría saliendo con Christian Pulisic, actual jugador del AC Milan y figura principal de la selección de Estados Unidos.

La noticia tomó fuerza luego de una publicación del portal DNA Bomber y fue replicada por La Gazzetta dello Sport. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados, ni se han difundido imágenes que respalden la versión.



Aunque el rumor ha ganado espacio en la prensa italiana, todo se mantiene, por ahora, en el terreno de la especulación. Aun así, la posible conexión entre una estrella del fútbol europeo y una de las actrices más influyentes del Hollywood actual ha sido suficiente para despertar el interés del público.

Syndey Sweeney: vinculos de romance

Tras el fin de su compromiso con Jonathan Davino, Sydney Sweeney ha sido vinculada en distintas ocasiones con figuras del entretenimiento y los negocios, alimentando rumores sobre su vida sentimental. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.