Tras causar daños en un cuarto de hotel, Tylor Chase es internado en el hospital

El 25 de diciembre, Daniel Curtis Lee comunicó una serie de hechos vinculados a la situación actual de Tylor Chase, su excompañero en la serie de Nickelodeon Ned’s Declassified School Survival Guide, en un relato que combinó acciones concretas y advertencias previas
Ante la llegada de una tormenta al sur de California, Lee decidió pagarle una habitación de motel para que Chase pudiera pasar la noche bajo techo.
Para ello condujo cerca de 50 millas desde Los Ángeles hasta Riverside, convencido de que ofrecerle un resguardo temporal era la mejor alternativa disponible.
Durante esa jornada, ambos caminaron juntos, conversaron y compartieron una pizza antes de que Chase se registrara en el establecimiento.
En un video publicado en Instagram, Lee explicó el contexto de su decisión: “Sí, es temporada navideña, llueve y solo quería que tuviera al menos un alojamiento básico. Quería quedarse por aquí y este era el único que estaba abierto”, dijo.
El actor también expresó palabras de respaldo personal. “Yo creo en ti y vamos a ganar, hermano. Todo lo que tenemos que hacer es seguir adelante y continuar trabajando, amigo”, afirmó.
Horas después, la administración del motel se comunicó con Lee para informarle que la habitación había sufrido daños. Según su relato, la puerta quedó abierta, el refrigerador fue volteado y el microondas terminó dentro de la bañera, lo que llevó al establecimiento a intervenir y cancelar el hospedaje.
Lee reconoció que familiares de Chase le habían advertido que intentos anteriores de alojarlo en hoteles habían terminado de manera similar. Aun así, decidió intentarlo nuevamente, “pensé que no podía ser peor y me equivoqué”, dijo.
El 26 de diciembre, Curtis publicó un nuevo video con una actualización. En él atribuyó a la atención en redes sociales un avance reciente en el caso de su colega.
“Están saliendo informes de que las autoridades finalmente lograron llevar a Tyler a un centro de tratamiento a corto plazo después de toda la atención y el apoyo de todos ustedes”, expresó. El ingreso de 72 horas será para para recibir atención médica y una evaluación psiquiátrica.
“Hemos hecho un gran trabajo al llevar a Tyler al siguiente paso en su camino hacia la salud mental y la recuperación, al arrojar luz sobre cosas que, como sociedad, lamentablemente preferimos ocultar”, afirmó.
“Estoy rezando para que esta vez funcione, porque esta noticia viene, en cierto modo, del mismo tipo que dijo hace como cinco días que había logrado llevar a Tyler a un hospital, pero resultó ser infructuoso al día siguiente. Pero realmente espero que esta vez funcione”.