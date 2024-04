Diego defiende a hermano de Auzmendi: “La gente de Motagua es de paladar negro”

“Hemos anotado nueve goles en los últimos tres partidos, no es algo menor, todas son cosas positivas, estamos peleando allá arriba y llegamos a la última fecha con posibilidades de quedar en esa zona, esperamos seguir por ese camino, pero siempre hay espacio para mejorar”, se sincera.

Diego Vazquez se alegra por el regreso de Jonathan Núñez y de Marcelo Pereira, que hoy reapareció jugando con las reservas del equipo. “Es positivo, el caso de Marcelo no lo pude ver porque fue esta mañana y no llegaba a la charla si iba a verlo. Hoy regresó Jonathan, va agarrando ritmo y lo pusimos en una posición que no es la de él, pero lo hizo bien. Tiene para ir mejorando y tiene como seis o siete meses sin jugar y de a poco tomará ese ritmo para volver a ser el jugador que era antes”.