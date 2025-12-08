  1. Inicio
Policía derriba a motociclista que huyó de retén

Un motociclista que intentó huir de un retén fue derribado por la Policía, terminando en una detención tras la maniobra para evitar el control.

  • 08 de diciembre de 2025 a las 10:48
El Heraldo Videos