Manfredo Reyes, el arquero que no debutó en el Vida tras un terrible accidente en un partido burocrático

¿Qué tan lejos llegó en el fútbol? Sonríe (lo hizo poco en la entrevista) te voy a contar algo que no lo había dicho en los medios, estando como guardameta de la selección del Curla de 1995 a 1998, exonerado de los estudios ya que la universidad nos pagaba. Fluctuaba, a veces jugaba de titular otros días no, mi papá en ese entonces era dirigente del Victoria, pero había un dirigente del Vida, don Carlos Hernández que era el papá del periodista Geovany Alfonso, este señor vino y se me acercó para pedirme los papeles y que yo jugara con el Vida para hacer una pretemporada. En ese entonces el Vida tenía a Geovany Arzú en la portería, yo le comente a mi papá y él se molestó y se incomodó porque mi papá fue jugador del Victoria, además el quería que yo me dedicara a mis estudios y ese fin de semana antes de la pretemporada del Vida, yo me fui a jugar un partido burocrático y me botaron 14 dientes y esa fue una señal por andar en rebeldía y por no obedecer a mí papá me pasó eso y definitivamente dije no me voy a dedicar a jugar fútbol.

Entre el béisbol y el fútbol, ¿cuál pasión puede más? Definitivamente que el fútbol, ambos los practiqué como también el baloncesto y bolibol. Sigo jugando tenis, me gusta bastante el deporte y practico cada uno de ellos, me gusta ir al gimnasio y la verdad he sido bien deportista.

¿Cómo fue esa primera experiencia en radio? Comencé como locutor en una emisora cristiana en 1994, inclusive me asignaron un espacio, un segmento deportivo para meter algunas cápsulas y me gustaba bastante y ya yo sentía que Dios me estaba dando un talento en esto de los medios de comunicación porque como anécdota te cuento que desde los diez años que yo jugaba béisbol menor en la ciudad de La Ceiba, curiosamente yo me encargaba de recopilar todos los resultados de los partidos que se disputaban todos los fines de semana en el béisbol menor en La Ceiba. El lunes yo le transmitía todos los resultados a una persona que todavía está vigente en los medios de comunicación y yo prácticamente me convertí en un niño reportero y por ahí yo sentía que ganaba algunos puntos para ser considerado más adelante como un cronista o un periodista deportivo.

¿Cómo es que decide estudiar economía agrícola? Uno de mis sueños, y voy hacer honesto porque son pocas las personas las que les transmito esta anécdota, siempre en mi infancia y mi secundaria me gustó bastante la medicina, resulta que cuando yo me gradúo del colegio tenía esa esperanza de poder lograr una beca a nivel de universidad por medio del baloncesto. Sin embargo, no se dio la famosa beca, la competencia en Estados Unidos es muy abismal y entonces nos tuvimos que conformar con una carrera de las que por lo menos se predomina acá en la ciudad. Estudié en el UNAH-Curla y dije yo por dentro “no puedo ser doctor, tampoco puedo ser licenciado en administración de empresas voy sacar un título para honrar a mi papá”, y él es licenciado en economía agrícola y más que todo lo hice por una honra. Pero mientras estudiaba la carrera yo ya comenzaba a hacer mis “pininos” en los programas deportivos y algunas empresas radiales de la ciudad inclusive en algunas televisoras locales.

¿Ejerció la Licenciatura en Economía Agrícola? Mientras estaba sacando la carrera yo ya estaba trabajando en los medios de comunicación, yo le ayudaba a mis papás en cuanto a llevar ciertos alimentos a la casa porque todavía vivía con ellos, yo me independicé casi a los 30 años y luego me casé y luego nacieron mis hijos. Una vez egresado de la universidad fui a una entrevista de trabajo y al economista agrícola en Honduras no le pagan muy bien, yo hablé con mi papá y le dije “tengo esto, pero en el periodismo me va súper mejor y puedo devengar hasta el doble”, lamentablemente el economista agrícola no se cotiza muy bien en Honduras. ¿Cuántos hijos? Tengo una pareja, el varón de 20 y la niña de 17.

¿A que jugador admiraba en esa época? Siempre me gustó Jorge Campos, guardameta mexicano, me gustaba porque jugaba salido. No te voy a negar que a veces mis compañeros de equipo me gritaban en el partido anda ponete al marco y a mi me gustaba jugar salido. En ese entonces era un estilo que se estaba jugando en Concacaf sobre todo con Jorge Campos.

¿Qué es lo que más disfruta del periodismo deportivo?



Con las cosas que han pasado uno ha ido comprendiendo que se tiene que ir modernizando, actualizando, no es por jactarme, pero a raíz de esto de la pandemia sentí que Dios me dijo buscá hacer algo diferente, no hacer lo mismo que hacen los demás , empecé a llevar el tiempo efectivo del tiempo de juego de los partidos de Honduras, yo leí un artículo en México que la liga mexicana iba a procurar de que los equipos jugaran un poco más, entonces si en México se estaba jugando arriba de 51 minutos por partido, yo quería saber cuánto en Honduras se estaba jugando del tiempo efectivo del juego y por ahí comencé con esos datos, luego los pases efectivos de cada jugador porque esto lo que hoy en día vende los equipos de fútbol a través de estadísticas, cuánto recorrido hace en un partido de fútbol, pases efectivos, buenas entregas, malas entregas, tantas cosas que hoy en día el fútbol tiene bastantes secretos. El fútbol no solamente es quién anota el gol, me molesta y hasta me enfada cuando los narradores dicen “¿Cuál es el jugador del partido”, por lo general se inclinan por el que anota los goles y no necesariamente es el mejor jugador del partido, a veces no tienen idea de cuantos recortes hacen los defensas atrás para que su equipo tenga en cero el marco.

¿Cómo ve la evolución del periodismo deportivo en Honduras?



No sé si voy a herir susceptibilidades, pero sinceramente yo escucho preguntas en conferencias de prensa Roberto, las mismas preguntas cajoneras, “valoraciones del partido profesor”, el periodista debe ser puntual, por ejemplo: “porque hizo este movimiento al minuto 30”, o sea, yo veo tan simple las preguntas que hacen ahora los periodistas y ojo que no son todos. Yo conozco maestros que dan clases en la escuela de periodismo y si les aconsejo que por lo menos estos chicos cuando van a hacer la práctica, deben de ser más puntuales. Yo sé que ahora, y por lo general, se que vos me vas a respaldar en esto, las chicas tienen esa ventaja de que están en las redes sociales, muestran su cuerpo y ya la gente le da like (me gusta), pero el conocimiento que tenga de repente que tenga en el fútbol o comentar un partido es muy poco, ahí llevan ellas cierta ventaja por el tema de las redes, pero en cuanto a conceptualizar un partido, las estrategias a seguir de un entrenador yo creo que hay todavía mucha tela que cortar.

¿Se ha ganado enemigos en las redes sociales?



Quizás no son enemigos porque no los conozco detrás de una cuenta en twitter, si sé que aquí hay mucho fanatismo en Honduras, me gustando mucho esa frase que hemos utilizados y han golpeado a muchos “al grano”, porque a mí me gusta ir de frente, ese ha sido mi estilo de periodismo, no es que ataco, sino es que yo la pregunta la hago de una vez y de frente, sino le gusta lo siento es mi estilo, no es que me gusta llevarme mal con el jugador. Por ejemplo, cuando recién se fue Mathías Techera de Marathón, me bloqueó porque no le gustaba los datos que yo estaba colocando en las redes y eran datos muy malos ya que era un jugador que se equivocaba a cada rato, a cada momento. El promedio de pelotas malas de Techera era de diez para arriba y es un defensa central y tiene que salir seguro, entonces yo sé que hay algunas personas que no les agrada mi forma de establecer ciertos comentarios.