“No sos la gran cosa”, las palabras de Nasralla que hicieron trascender en el periodismo deportivo a Óscar el ‘Chaco’ Funes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Apartado de las tertulias en Twitter, pero muy visible en cada publicación que realiza día a día, así fue como EL HERALDO buscó contactar a Óscar Armando Funes Licona, un periodista deportivo -que dicho sea de paso es sobrino del legendario españolista ‘Güicho’ Funes- se abre paso de manera notoria en los medios de comunicación en Honduras. Cuando le pedimos su número de teléfono para pactar la entrevista, su respuesta fue inmediata “Sí, con gusto”, entonces, nos dimos cuenta que la Calculadora Deportiva es ahora la sección que todos los periodistas quieren enfrentar. Por ahora, ninguno ha logrado adivinar las diez preguntas, por lo que el ‘Chaco’ Funes aseguró que disfruta mucho la sección, pero que haría su mejor esfuerzo.



LEA: Manfredo Reyes, el arquero que no debutó en el Vida tras un terrible accidente en un partido burocrático Pero antes de iniciar el reto, ¿quién es el ‘Chaco’? ¿De dónde salió? El HERALDO fue testigo de como los años han ido enseñándole al oriundo de la colonia Aurora de San Pedro Sula, que la vida le presentaba una diferente forma de vivir ya que su sueño era el mercadeo y la administración. Rodeado de sus primos, tíos y sus siete hermanos, el Chaco logró formar una imagen bien portada y de buen juicio delante de sus padres, pero nos confesó que en su época de escuela era ‘chabacán y bromista’. Aunque eso no quitaba su deseo de disfrutar las matemáticas y la física elemental. Para continuar, jugó en las reservas de Olimpia, dijo que se parecía al volante Alex Pineda Chacón, pero mejor les invitamos a leer su historia y así sumergirnos en las profundidades de su vida. ¡Esta fue la plática con EL HERALDO!



¿Qué tal Chaco, cómo estamos?



Hola, Hola, Fede, gracias por la invitación igualmente a todo el equipo de EL HERALDO, un reto estar acá para someternos a esta Calculadora (Calculadora Deportiva) y ojalá que nos vaya bien. He visto a varios colegas ahí que no les ha ido tan bien, así que tengo miedo, pero aquí estamos. ¿Cuál es el nombre completo de Óscar el “Chaco” Funes?



Óscar Armando Funes Licona, me dicen “Chaco” por un tema familiar que viene de allá de la época de mis abuelos y bisabuelo, lo heredó luego mi papá y dentro de los hijos de mi padre soy el único que tiene el nombre de mi padre tal como él lo tiene (Óscar Armando) y a partir de ahí el Chaco desde niño y pues siempre me han conocido por ese sobrenombre en cualquier trabajo, en el colegio, escuela. Realmente así me di a conocer sin planificarlo. ¿Cuántos años en los medios en Honduras?



Mirá que en los medios desde el año 2018, hace cuatro años digamos de manera permanente, había tenido un paso por Radio Cadena Voces en Tegucigalpa, allá por el año 2015 ellos lanzaron un casting en San Pedro Sula para encontrar un narrador de Liga Nacional y en ese momento el director de deportes de la radio era Orlando Ponce Morazán, hicieron un casting aquí en San Pedro Sula en los estudios de Radio Internacional -radio de Tito Handal- fui a las pruebas y yo quedé calificado e incluso narré un par de partidos de Liga Nacional en la radio, pero en ese momento la oferta laboral no era tan atractiva y yo también tenía mi trabajo por otro lado y entonces decidí no aceptar pero yo desde ese momento dije me gusta, siento que puedo un poco ya que en el casting fui elegido, pero te digo en el 2018 en el mes de marzo arrancamos de manera permanente y gracias a Dios aquí estamos más de cuatro años. Originario de San Pedro Sula, ¿qué colonia fue la que vio crecer al Chaco Funes?



Yo nací y crecí en la colonia Aurora -aquí en San Pedro Sula- una colonia popular vivíamos en un pasaje con toda la familia, mis tíos vivían a cuatro casas, primos enfrente y en la casa de al lado fue una infancia bastante bonita con los juegos, vos sabes en la calle, los domingos en la tarde jugás cantarito, ahí nací y viví hasta los diez años y luego me mudé a una colonia que se llama lomas del Valle y ya hace más de 15 años que vivo en la colonia Santa Rosa muy cerca del estadio Yankel Rosenthal aquí en San Pedro Sula.

¿Cuántos hermanos son ustedes?



Vamos a dividirlos en dos partes, porque tengo hermanos por parte de papá y por parte de mamá, por parte de mi papá tengo cuatro hermanos -una hembra y tres varones- y por parte de mamá tengo dos hermanos más, también varones, y al final somos muchos hermanos, gracias a Dios tenemos una gran relación con todos. Tengo un hermano que vive en España y los demás estamos aquí en Honduras, gracias a Dios nos queremos bastante y nos apoyamos bastante. ¿En que posición está el Chaco con sus hermanos?



Yo estoy en medio, tengo cuatro hermanos que son mayores que mí y tengo dos hermanos menores, estoy como en medio de la camada. Estoy en un término medio no me paran mucha bola, pero ahí estoy cómodo siempre (sonríe). Según tus papás, ¿cómo eras de pequeño?



Voy a decir lo que ellos dicen, no voy a autoelogiarme. Ellos dicen que yo era un muchacho bien tranquilo, no era de dar problemas, realmente no era un niño travieso o de andar vagando como se dice popularmente que mamá tiene que andar detrás del cipote porque no sabe donde está, yo no, era muy de casa. De niño y lo sigo siendo, soy muy casero, muy familiero. En el colegio si fui un poco tremendo -en la época de secundaria- eso sí, era chabacán, bromista. No era malcriado, pero sí era muy bromista. Fui buen alumno, no de excelencia, pero sí de 80%, 85% no me quedaba en las clases y tampoco era cuadro de honor, pero me mantenía ahí.

¿Qué clase era las que más disfrutabas?



Mirá que la que más me gustaba siempre fue matemáticas y siempre le entendí muy rápido -a la física elemental me gustó muchísimo- el inglés también lo disfrutaba bastante, educación física lógicamente jugar fútbol cada clase hacer algún tipo de ejercicio, pero te podría decir que la que más me gustaba era matemáticas y luego ya en la etapa de bachillerato. ¿Jugaste en algún equipo profesional o semiprofesional?



Fíjate que sí, en el colegio siempre jugué y fui seleccionado aquí en San Pedro Sula, participé en torneo colegiales, departamentales. Jugué de volante de creación, era un diez en la época del colegio. Para ponerte una analogía -no me voy a comparar para nada- pero mi estilo de juego fue Alex Pineda Chacón, que era un tipo que no corría mucho, pero que te ponía pases de gol y tenía una pierna educada. Bueno, así jugaba yo y en su momento creo yo que jugaba bien, me daban la diez en el colegio e incluso tuve un paso por Olimpia reservas aquí en San Pedro Sula, jugué un año con la categoría infantil más que todo invitado por un compañero de colegio que me llevó a Olimpia reservas -el jugaba ahí, ahora es abogado- lo dirigía Mon Paz en ese tiempo y recuerdo que cuando llegué me dijo “tenés ya 16 años nunca has estado en reservas de equipos y si vos querés jugar en Olimpia tenés que ser un mega crack”, hay unos que venían desde los 6 años, pasé las pruebas me quedé en Olimpia, pero la verdad nunca pensé en dedicarme a jugar fútbol, además que mis padres nunca me apoyaron en ese aspecto, me apoyaron en el tema del colegio y el estudio, pero en temas de fútbol mis papás querían que siguiera el tema de estudio, la verdad fue un bonito año, fuimos subcampeones, jugamos varios partidos y ese fue mi tramo semiprofesional, digamos o amater como futbolista.

¿Es decir que el equipo que sigue el Chaco es el Olimpia?



No he confesado, mucha gente cree que yo soy Real España, otros creen que yo soy Olimpia. Real España creen mucho porque en mi programa de radio yo le doy mucho espacio, pero no es porque yo lo sea. Me asocian también porque mi tío Mauricio “Guicho” Funes, jugó en Real España y fue capitán. Entonces por ahí creen que mi afinidad viene por ahí, yo prefiero dejarlo ahí, no quiero asegurar nada y que la gente se quede con la duda. ¿Qué soñaba el Chaco de pequeño?



Mirá que yo inicié estudiando administración de empresas aquí en San Pedro Sula, yo egresé de una escuela bilingüe, y luego en el camino de la carrera cambié a mercadeo porque creo yo que el tema de atención al cliente la venta me gustaba mucho, esto de los medios siempre me llamó la atención, siempre fui un asiduo televidente radio escucha en los programas, de leer mucho periódico para estar al tanto de todos los deportes y mucha gente me decía vos sos bueno, metete, Prepárate y un día me animé con un proyecto independiente que gracias a Dios todavía está “Más que fútbol radio”, iniciamos ahí, haciendo bien las cosas, tratando de hacer algo diferente y a partir de ahí llegaron oportunidades, primero con la gente de deportes Televicentro, donde tuve un paso en los inicios por alrededor de 6 a 7 meses y ya después que terminé con Tigo Sport desde enero de 2019. ¿Los pininos en el periodismo deportivo fueron en radio?



Sí, y sigo en radio, a mí me encanta la radio me fascina, lo hacemos todos los días y luego el programa de radio tuvo muy buena aceptación, muy buena audiencia de entrada, le gustó mucho a la gente, le sigue gustando gracias a Dios y eso llevó a que un canal como Campus Televisión nos invitara para trasladar el programa de radio a la tele y ahora se transmite de manera simultánea.

¿Cuál era el sueño del Chaco en el periodismo deportivo?



Mirá, yo te voy hacer honesto, en esto de la carrera yo tengo objetivos trazados, los he ido cumpliendo pero tengo muchos por cumplir. Yo creo que uno como periodista o como comunicador deportivo lo que tiene que buscar es el reconocimiento, el ser reconocido, que no se entienda reconocido por ser famoso o popular, sino reconocido por su trabajo por la forma de hacer las cosas de opinar y yo he tratado de mantener esa línea, creo yo que hemos logrado cosas buenas en poco tiempo, hay muchas cosas más por hacer. Si me preguntas, ¿cuál sería mi sueño y objetivo? yo creo que buscamos trascender de manera internacional en algún momento, no estoy aferrado a que eso suceda, pero trabajo y que Dios vaya poniendo en el camino lo que sea para cada quien, si Dios cree que lo mejor es estar aquí en mi país y trascender aquí, pues yo feliz de la vida, pero si me gustaría tener experiencia afuera en un medio importante.

¿Recuerdas tu primer partido narrado?



Mirá, la primera narración que yo hice fue para Radio Cadenas Voces. En Tela, un partido entre Parrillas One y Victoria primera división, en una cancha me acuerdo un lodazal, había llovido, un cabina súper incómoda sin ningún tipo de facilidades, me acuerdo que transmitimos con un teléfono, no había otra manera de transmitir y así fue mi primer partido. Me tocó narrar los 90 minutos, un 0-0 aburrido, sin emociones, sin goles, sin jugadas llamativas, fue un partido bravo. Mi partido en televisión fue con Deportes Televicentro, fue en el segundo semestre del año 2018, un partido entre Real España y Real de Minas, era el primer campeonato de Real de Minas en la Liga Nacional. ¿Qué es lo más difícil de ejercer el periodismo deportivo en Honduras?



Hay pocas oportunidades en Honduras, me refiero en medios importantes, yo creo que es una falencia lo que vos decías antes es totalmente cierto, ahora existen otras vías otros medios para poder comunicarse y trascender, con un teléfono y una laptop podés crear tu propio canal en YouTube y página de Facebook. Podés ser competencia de los grandes medios tradicionales, hay muchos casos en Honduras desde personas que incluso han logrado cubrir internacionalmente la selección y partidos importantes de Concacaf con un medio pequeño. Eso la facilidad que te da la tecnología ahora y podes competir al menos en la parte digital a los medios tradicionales, yo creo que hay lugar para poder crecer y yo motivo a toda la gente que se dedica a esto a que continúe, no solamente con la posibilidad de trascender en un medio importante sino que también por nuestra vía y nuestro talento que eso nadie nos lo va a quitar. ¿Hay argollas en el periodismo deportivo?



En mi caso no hubo apadrinamiento, si hay gente que te apoya porque eso es real, hay gente que confía en vos. Pero más allá de que vos tengas un palancazo, sino hay un talento o una dedicación atrás de ese espaldarazo no va a servir de nada, te puedo hablar por mi ejemplo, tenía el programa de radio aquí en San Pedro Sula pero más allá de la costa Norte no tenía mayor trascendencia a nivel nacional y yo un día contacto al ingeniero Nasralla (Salvador)y le hago ver de que a mí me gusta la narración creo que lo hago bien, me someto a un casting, a una prueba que te soy honesto, la primera prueba yo no lo paso con Salvador, me acuerdo que él me dijo “no sos la gran cosa” con su estilo, pero mirá que a mí me motivaron y yo le dije: “ingeniero yo no soy de poner excusas, pero creo que las condiciones que yo tenía para hacer esa prueba en ese momento no eran las mejores, quisiera hacerlo otra vez” y el me dejó hacer una segunda oportunidad, ya en la segunda me dijo: “me parece bastante bien”, tenés cositas por mejorar como es lógico, pero trabajar al lado de Salvador Nasralla, que fueron cerca de 7 meses- es una escuela que no tenés una idea, te forma, te da cada frase y te queda grabado para poder desarrollarte y evolucionar de aquí a diez años. Yo tuve el placer realmente y la suerte de trabajar muy cerca de él y aprendí bastante.

¿Por qué no seguiste en TVC?



Mirá que cuando surge Tigo Sport allá en enero de 2019, vino esa posibilidad en un canal multiregional y multiplataforma también y la verdad que fue una decisión bastante complicada en Televicentro en ese momento no había tanto espacio para poder ser contratado y Tigo Sport me dio la posibilidad a quien le agradezco permanentemente han confiado bastante en mí y la verdad que no me arrepiento, creo que al final el periodista se crea un nombre no tanto por el medio donde esté, es importante pero yo me siento bien y tranquilo gracias a Dios estoy cómodo siento que es un lugar donde puedo crecer mucho más y lógicamente tengo una gran relación con la gente de Televicentro, muchísimo respeto por los que dirigen el canal, los que están en deportes, tengo muy buena amistad con algunos de ellos, René que es el productor, Jimmy, Juan Carlos y con el mismo Salvador tengo muy buena relación y con Reily. Tengo muy buenos amigos ahí. ¿Haces trabajo de productor?



Soy productor de mi programa todos los días, yo armo el guion, genero el contenido todos los días, pongo todo el apoyo visual y auditivo del programa, lo conduzco y lo dirijo todos los días y esa es mi faceta de producción donde realmente he aprendido bastante también; en un inicio yo pensé que solo lo iba a dirigir y conducir el programa, me ha tocado gestionar invitados y alguna entrevista, hacer un guion todos los días y creo que ha sido un poco el éxito del programa en nosotros, porque en la radio no hay un guión establecido, es mucha tertulia, mucho diálogo y debate y no hay como un esquema a seguir en una hora de programa y nosotros en ese aspecto quisimos marcar una diferencia de crear un guión todos los días con temas establecidos -tenemos hasta segmentos y todo- bastante ordenado y ahí es donde yo he desarrollado la faceta de productor.

¿Cómo se define el Chaco en sus programas?



Yo creo que depende, el momento que vive el fútbol de Honduras es para generar mucha crítica no podes quedarte callado ante muchas cosas, pero creo yo que hay que hacerlo con mucho respeto, eso sí estoy claro porque a mí me educaron así para tratar a cualquier persona, no solo gente de los medios o protagonistas...yo me considero respetuoso, no sé si soy de buen criterio o no, eso lo dejo para que la gente lo analice y me califique; pero si creo que soy respetuoso con la crítica, vos podés decir lo mismo con diferentes palabras, podes decir “fuera dirigentes” y lo mismo con otras palabras de manera más respetuosa... ¿Qué tan adicto sos a las redes y cuál es tu favorita?



Mi red es Twitter, es la que me gusta, la que paso más tiempo, donde leo más contenido y más interacciones, es una red para mí cruel, pero a la vez súper adictiva; me gusta bastante porque encontrás de todo en un hilo en tu muro cualquier tipo de noticias. Igual yo he tomado el Twitter como una red para comunicarme con la gente, para poder informar dar mi opinión, yo sé que Twitter es mucho de pelearse también, yo no puedo pelearme, yo veo que se pelean y generan likes, tráfico, pero yo no puedo. Yo respeto el estilo de cada quien, si yo me pongo a pelear con alguien sería solo para crear el tráfico, no voy hacer eso no está en mi pelear; ahora, respeto a los que pelean de forma natural, yo no me sale un “hater” diciendo algo, yo lo leo y sigo leyendo para abajo, no me detengo con una persona. Ahora, cuando faltan el respeto que sucede bastante, ahí sí, pero igual no soy mucho de responder a los comentarios que no valen la pena. ¿Cómo has visto la evolución del periodismo deportivo?



Las redes digitales han mostrado a mucha gente que ha estado en el anonimato trabajando en silencio, en la sombra, yo creo que eso ha ayudado muchísimo para conocera a personas que no sabías donde estaban y hay mucho talento en Honduras, yo considero que hay muchísimo talento de gente muy capaz y muy analítica, que manejan datos, gente que puede relatar. Yo creo que en Centroamérica tenemos una gran materia prima, ojalá que el país pueda crecer en todas sus áreas para que todos podamos tener más apertura, mayor alcance. Hay mucho talento que está surgiendo, hay una generación: la mía, la tuya, la que viene atrás que ha crecido con el cable, con los medios internacionales, con los ESPN, FOX, TyC y la gente de España y entonces ya tenemos una escuela diferente de donde apegarnos y tener mayor referencia. ¿Cómo ves la prensa deportiva en el tema de la Selección de Honduras?



Mirá, yo veo que la prensa es muy crítica, ahora las formas tal vez pretendemos que sean más agresivas y más polémicas y ahí queda a criterio de cada periodista, yo como te dije antes respeto la forma como pueden cuestionar algunos periodistas, yo tengo la mía, muchos tienen la suya. Sí está claro que hay muchas cosas malas en el fútbol de Honduras que deben cambiar , pero yo particularmente soy de la opinión de que no basta con hacer un solo cambio para el fútbol mejore, no basta con cambiar el entrenador, no basta con cambiar al presidente o secretario de la Fenafuth, porque si se van, ¿A quién ponemos? ¿A los mismos de Liga Nacional que son cuestionados permanentemente? ya que no pueden hacer un calendario decente y un formato de competencia bueno, a esos ponemos. Yo decía en un tuit, el problema no es solo los que están, sino quien puede llegar a sustituirlos, yo veo decir “los jugadores a la federación” pero, ¿qué plan hay? no hay un plan sólido, el otro año hay elecciones de la Fenafuth y yo quisiera ver un plan serio de un grupo que venga y diga, ok este es nuestro presupuesto, este es el entrenador que traemos, esto vamos hacer en las fuerzas básicas, estos son los recursos que vamos a adquirir, estos patrocinios vamos a tener, estas empresas nos apoyan, pero todo queda en Twitter, entonces al final no es fácil y te lo digo yo que he estado muy cerca de la Selección. La Federación ha fallado en muchas cosas, eso es evidente, pero también ha hecho cosas bien, entonces yo creo que la crítica va acorde al resultado, lógicamente no vamos al Mundial y sale a luz todo lo malo que se ha venido haciendo desde muchos años atrás, porque fuimos a dos mundiales pero las fuerzas básicas eran igual de malas, las canchas, infraestructura... los demás evolucionaron, eso si es un problema grave, nosotros nos quedamos pensando que con el talento natural bastaba y no es cierto, ya nos superaron y nos dejaron atrás. ¿Cómo es la relación con Karla?



Mirá que con Karla fue muy curioso, más que Fútbol se emite aquí en San Pedro Sula desde la universidad privada, ahí yo conocí a Karla porque ella estudia comunicaciones -ya va a terminar- la miré la conocí, no tuve mayor acercamiento con ella incluso coincidimos en un programa del Mundial de Rusia, luego pasó el tiempo y le pedí a uno de los colaboradores del programa, que manejaba la dirección cámaras que también es catedrático de la universidad, que me recomendara a dos mujeres de la carrera de comunicaciones para ingresarlas al programa, una fue Andrea Ramos -que ahora está en Estados Unidos- y la otra fue Karla, ingresa al programa y nos empezamos a conocer y conviviendo en el programa no ocurrió algo así tan rápido, pasó el tiempo y los meses, más de un año y a raíz de esa convivencia comenzó a surgir algo que gracias a Dios hemos construido algo muy bonito somos una pareja que nos apoyamos bastante, que nos comprendemos porque nos dedicamos a lo mismo, entonces yo la apoyo mucho a ella en lo que yo más o menos pueda ayudarle , ella igual conmigo...gracias a Dios hemos construido una bonita relación. ¿Cómo llevar una relación en la misma empresa?



Cuando surgió esto con la primera persona que hablé fue con mi jefa, Karla y yo estamos en la misma empresa pero no en la misma área, entonces ella tiene un jefe diferente al que yo tengo, eso fue cambiando en el tiempo pero al inicio así fue, yo hable con mi jefa y me dijo que no hay ningún problema, siempre y cuando no perjudique el trabajo de uno al otro. Entonces al contrario, lo que hemos tratado de hacer es apoyarnos, hacer las cosas bien, ella maneja mucho la parte digital y en la tele, en las transmisiones yo estoy relatando comentando y ella tal vez está en cancha, pero hemos sabido separar fijate. Incluso a veces vamos a una misma cobertura, me toca hacer trabajo de cancha y ella le toca hacer lo digital -fotografía y todo eso- cada quien en su rollo como dicen...hemos sido muy maduros en eso.

¿Es celoso el Chaco cuando le tiran piropos a Karla?



(Sonríe) no, no, fíjate que no, nada que ver, yo creo que esto es de mucha confianza, conozco mucho a Karla -desde antes que fuéramos novios- y es una muchacha súper centrada, muy madura y muy decente la verdad y yo sé que es normal, mirá, yo sé que vos tenés una novia que es bonita, es imposible que solo a vos te guste, entonces vos tenés que convivir con eso y punto. Me ha tocado a mi tomarle la foto con alguien que llega a pedírsela, entonces no hay problema. Eso preguntárselo a ella en otra ocasión, ella tal vez te diga es un “tóxico” no se va jaja. Hablemos del Mundial, ¿Cuál es tu selección favorita?



Desde siempre he sido Argentina, por un tío que era fanático de Maradona y desde pequeño me arraigó ese sentimiento y a Boca Juniors, hasta hoy logré saborear un triunfo con la Copa América un título a nivel de selección adulta y luego gana la finalísima, me dolió muchisísimo la final de Brasil, no tenés una idea; fue una depresión que hablaba de fútbol no quería saber nada como en tres meses, las final de la Copa América también perdidas. Pero bueno, voy con Argentina, sé que va a hacer un Mundial complejo, el último de Messi...veo a Francia muy fuerte -es el rival a vencer- también me parece que Inglaterra está muy fuerte, veo una generación mucho más consolidada, que tal vez en Rusia estaba esa etapa de desarollarse, pero ahora ya tenemos una Inglaterra mucho más fuerte. ¿Que representa Dios en la vida del Chaco?



Yo soy católico desde siempre -con mi familia muy cerca a las cosas de Dios- de niño fui acólito, monaguillo que también le dicen, siempre pertenecí a grupos de la iglesia; yo me congrego a la comunidad Inmaculada Concepción -que pertenece a la parroquia de Catedral (San Pedro Apóstol), siempre pertenecí a grupos...el último que estuve fue en el coro de la iglesia, yo cantaba -tocaba el güiro, congas y la pandereta-luego con el trabajo ya no podía ir a misa los sábados por la noche entonces me fui alejando un poco pero siempre que estoy en San Pedro Sula y tengo el tiempo voy a misa apoyo en lo que yo pueda, en la parte de audio y todo eso. Mi familia toda pertenece a esa comunidad, mi má, hermanos, mi tío es ministro de la eucaristía, mis primos también tocan en el coro, entonces tenemos una familia muy cercana a Dios y servidores de la iglesia católica aquí en San Pedro. ¿Comparten con Karla la religión?



Sí, también, Karla también es católica y sirvió en su lugar de origen -Santa Cruz de Yojoa- también su hermano es muy católico, con Karla vamos misa juntos, los sábados que estamos asistimos en la comunidad donde va toda mi familia y si ella es muy creyente muy católica.

En corto

Qué es lo que más le teme en la vida: La muerte de mis padres

Libro favorito: El secreto

Comida favorita: Pastas

Un lugar para vacacionar: Roatán

Género de música: Salsa

San Pedro Sula o Tegucigalpa: San Pedro Sula

Tu máximo sueño en la vida: Ver a mi familia bien

Dios: Lo más grande