Fredy Nuila: “Gracias a Dios me considero bendecido... He estado en todas las facetas del periodismo”

¿Eras delantero? Sí...(sonríe) mirá que me la tiraba de volante mixto, cuando estaba pequeño organizaba el equipo de mi comunidad con un grupo de personas entre ellos: Bayron Méndez -que fue jugador de Olimpia- el hermano de el, Erick Méndez que jugó en Real España, mi primo Pedro Nuila. Nosotros decendemos de una familia de futbolistas, entonces por ahí viene esa pasión y armábamos el equipo y yo jugaba en medio, después ya me fui tirando a la izquierda de repente porque viví un tiempo en Estados Unidos ya me hice delantero y me fue gustando el gol y me gustaba jugar de tres cuartos de cancha adelante. Sí, en redes sociales subimos aveces algunas “guazas” que me salen (sonríe) pero siempre divirtiéndonos, la pasión no termina nunca.

En tu etapa de formación, ¿cuál era tu sueño como periodista? Fíjate que siempre he tenido esa acusiosidad, siempre me han gustado hablar de diversos temas; ese gusanito periodístico uno lo va descubriendo en los medios, estás en un medio competitivo. Me tocó llegar a Golazo de la Prensa y luego a Diez que tenés que tener la noticia antes que todo mundo, grupo Opsa es así, El HERALDO es así. Ahí comenzó todo, pero estaba más encaminado en televisión cuando empecé en Campus Tv, vos sabes que cuando uno está en el periodismo a uno le gusta el reconocimiento, que lo vean, entonces la televisión me fue gustando; gracias a Dios y me considero un bendecido en ese aspecto, he estado en todas las facetas del periodismo...me gustan todas las áreas pero creo que lo que más me gusta en le televisión, la transmisiones deportivas, hablar de fútbol, estar en el día a día de la Liga Nacional; amo escribir pero sí, realmente la televisión y la radio están ocupando un espacio importante en mi vida.

¿Cuéntamos tu primera experiencia haciendo periodismo deportivo?



Sí, mira que yo de 2005 a 2009 tuve un periplo en Estados Unidos; estuve viviendo allá, y cuando regresé estuve seis meses en una empresa de refrigeración, yo era un auxiliar -ese fue el primer empleo que tuve curiosamente- obviamente había que trabajar, no ajustaba los dólares que traía; después, en cierto tiempo y de repente recibo el llamado de Selvin López Anariba -es uno de mis mentores en el periodismo- un tipazo, una persona que creyó en mí, me llevó a Campus y te voy a contar esta anécdota que muy poca gente la sabe, yo no tenía carro obviamente cuando empezaba, iba para la universidad un sábado en la mañana y me encontré con Wilfredo Laínez -narrador de HRN- de la Lima, ibamos en el rapidito platicando y yo venía diciéndole que quería ser periodista y él le dio el contacto a Selvin -que es compañero suyo en HRN- me contactó, me probó, y le gustó el dinamismo que tengo, la facilidad de expresión, yo no me quiebro nunca, te lo digo, y eso no es de alardear, pero no volteaba a ver la cámara...él me dijo:”Voltea a ver la cámara”, y después me dijo: “Usted se va a quedar, no necesito ver más”, así me dijo, imaginate la confianza de él...él cree en las personas, me dio la oportunidad y ahí empezó mi andadura...

¿La televisión es lo que más disfrutas?



Una de las principales satisfacciones que he tenido se ha dado en el medio escrito, yo recuerdo una entrevista que le hice a Alan Lalín al Lepaera que fue espectacular...yo creo que el periodismo escrito: ¡Es periodismo! Es lo más cercano al periodismo que puede haber, por ende, disfruto tanto hacer una entrevista, escribir, que quede plasmada no te lo voy a negar, lo de la tele naturalmente es porque estoy ahorita, me gustaría trascender en mi carrera, ser más reconocido que conocido, si se puede ambas perfecto...

¿Se puede vivir del periodismo en Honduras?



(sonríe) Yo creo que sí fijate, a veces los periodistas somos bien quejones, pasamos diciendo que nos vamos a morir de hambre, que el periodista honesto no le va bien, pero es que la persona honesta puede andar con todos los dedos de frente por la vida y yo creo que si te ajusta fijate; hay que buscarle por supuesto en el caso mío estoy con Tigo y también trabajo en radio y otro empleo por ahí que es relacionado a las telecomunicaciones que es una ONG que no tiene nada que ver con el tema deportivo, pero yo creo que si se puede cuando sos honesto...