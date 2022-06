Edgar Witty: “Me gusta ser la voz de aquellos que quieren ser escuchados”

Cerca de sus 12 años, Edgar confiesa que “ni siquiera sabía que era un delantero, mucho menos un mediocampista” -sus padres a quien admira mucho- no le permitieron jugar desde chico, así a los once años se sentó junto a un primo para que le pudiera explicar las posiciones en una cancha de fútbol, y tras conocer como es que 22 jugadores corrían como locos tras el balón, Witty dijo que “yo quiero ser delantero”.

Los años han pasado y ahora se ha convertido en un abnegado padre de familia. “Ahora que ya llega esa personita especial, todos tus días son basados en ella -es una niña- desde que me levanto pensando en ella...cuando regreso de trabajar quiero abrazar a mi hija ya que he tenido días largos”.

Una de las entrevistas que jamás olvidará, fue cuando grabó a Rambo de León en una amena conversación con Limber Pérez , durante el viaje hacia Catacamas, Olancho, Witty dijo que ‘llegamos a Catacamas justito cuando Rambo ya se iba, y dice: ’Ya es tarde, ya me tengo que ir. Es más, dame jalón” ya sabes como es él, un caso especial, yo veo que Limber comienza hacer la entrevista en el asiento de atrás y yo con mi cámara dije “yo no puedo regresar a Tegucigalpa sin tener video”, entonces lo que hice fue sentarme en el asiento de adelante, me puse de espalda y le metí la cámara”.

Además, no fue la única vez que pasó algo viral mediante una cobertura, durante una visita a la sede del Club Deportivo Olimpia, Edgar se tomó una foto en el escudo de los leones y la fotografía se volvió viral, la prensa deportiva entendió que era un nuevo fichaje. “Jajaja imaginate, cayeron bastante medios en eso, fue una broma que quisimos hacer en la oficina, primero en mi cuenta de Twitter, después lo puse en Facebook...todo empezó con Héctor Vargas, porque yo le dije “Tomémonos una foto que me está fichando” y el profe con todo gusto -siendo carismático-me dice que sí y la subo y algunos medios la publicaron y cuestión de 15 a 20 minutos que estaban llamando a la oficina de EL HERALDO y Diez , tuvimos que decirles que era una broma”.

En el tema de las redes sociales Edgar asegura que es “bastante formalito, no publico algo que yo no haya verificado, si es un tema de fichajes o controversia, no me meto mucho dentro de ello... en su momento si me gustó causar un poquito de morbo, sacar la frase más polémica de una entrevista, por ahí tuve una entrevista que tuve una vez con el delantero de Olimpia Yustin Arboleda, un incidente que tuvimos una vez en La Ceiba, él venía todo caliente y yo trato de entrevistarlo ya todos sabemos lo que pasó, empujones por acá, por allá y todo eso”.

“Todo mi mundo se mueve a través de él (Dios), la gracia que él ha puesto en mí siendo yo el único garífuna en toda la plataforma, me llena de mucho orgullo también y satisfacción de representar a mi comunidad dentro del medio”, son las palabras con las que Edgar Witty define al Todopoderoso en su vida y el camino que según él, le ha permitido forjar en más de 7 años de carrera profesional en Honduras.