Locutora, presentadora y fotógrafa: Karla López, la catracha que triunfa en el periodismo deportivo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Recuerda que desde pequeña era ‘parlanchina’ y aunque sus metas -en esa época- no estaban bien definidas, su abuela le insistía que se convirtiera en una doctora. Así transcurrieron los primeros años de vida de Karla López, quien ahora es una mujer que devora el mundo al desenvolverse con toda naturalidad ante las cámaras de televisión, la radio y la fotografía. Aunque no cumplió el sueño de su abuela, sí se aventuró a subirse al tren de las Comunicaciones y Publicidad, pero eso la obligó a dejar a un lado la Psicología. ¿Cómo ocurrió ese cambio tan radical? LEA: Shirle Cálix, la chica de los deportes que no le teme a los retos



También es una apasionada por la fotografía -algo que ya traía en sus venas-. Es la única mujer hondureña que ha dado cobertura, dos veces, a la Copa Oro como fotorreportera. A sus 24 años y con mucha experiencia en radio, televisión y la fotografía, Karla reconoce que nada ha sido fácil y más cuando se trata de un campo dominado por hombres. “Tener credibilidad es lo que más cuesta”, dijo. Sea testigo de la conversación que tuvo con EL HERALDO y conozca cómo ha sido toda su trayectoria desde que inició en 2017.

Disfruten la entrevista



¿Qué tal Karla?



¡Hola! ¿Qué tal? Gracias por el espacio, un gusto compartir con vos. Es el espacio donde queremos ver qué tan bien nos va en la Calculadora Deportiva, jajaja. ¿Qué tal la experiencia en los medios y cuánto tiempo lleva cubriendo la fuente?



Ha sido un camino bien bonito, Fede. Comencé a finales del 2017, casi cinco años, una experiencia increíble, cuando tenés esa pasión te gusta; es algo que no es ni trabajo, lo disfrutás en cada etapa.



ADEMÁS: “No sos la gran cosa”, las palabras de Nasralla que hicieron trascender en el periodismo deportivo a Óscar el ‘Chaco’ Funes ¿De dónde eres originaria?



Yo soy de un pueblito muy lindo. Nací en San Pedro Sula, pero crecí en Santa Cruz de Yojoa, en un pueblito llamado Pinolapa. ¿Cómo fueron tus años de infancia?



Muy lindo. Mi infancia fue muy bonita, en los pueblos por lo general es muy tradicional, visitas a a tus amiguitas, ¡bueno! mi mamá casi no me daba permiso -por ahí va ver esto ella-(sonríe)-, pero siempre fui una hija bien tranquila. Mi mamá era bien cuidadosa conmigo, crecí rodeada de primos, más que todo varones, eran solo dos niñas. Tengo tres hermanos, uno mayor y otro menor, yo soy la de en medio. ¡Karla es la consentida! Dicen por ahí, jaja.

¿Cómo te definirían tus padres?



Jajaja, es que es bien complejo, porque mi mamá diría: ”Cristian es el tranquilo -mi hermano mayor-, Karla es la que habla hasta por los codos, la que le pregunta a los vecinos, ¿cómo está? ¿cómo le fue?¿de dónde viene?”... yo era así desde chiquita, ahora me da pena que me cuenten eso que yo entretenía a mis vecinos cuando pasaban. He sido tranquila, pero soy como de muy hablar, muy sociable, me acuerdo que en el kínder le decían a mi mamá: “mire, es que Karlita es muy buena, pero habla con todos los niños”. Mi mamá decía “cámbiela de lugar” y ella (la maestra) decía que era amiga de todo el salón: ”Adonde yo la mueva, ella va a hablar”. Pero creo que mi mamá me echaría flores, jajaja. ¿Qué soñabas de pequeña?



Realmente no estaba pensando en los medios de comunicación, yo sí recuerdo que mi abuelita -ya falleció- me decía: “Yo quiero que usted sea doctora”, pero creo que dependiendo de los ejemplos que uno pueda tener en la familia, es lo que uno puede ir tomando y mamá igual me decía que fuera doctora, entonces yo fui creciendo miraba televisión con mi abuela y yo decía: “Yo quiero salir en la tele, ¿cómo se hará para salir?”. En mi familia nunca hubo periodistas, de hecho en Santa Cruz de Yojoa solo Juan Carlos Pineda Chacón que ya todos lo conocemos y no había como ese ejemplo pero yo decía: “¿cómo puedo hacer para que me vean?” y gracias a Dios ahora es un sueño cumplido. ¿Karla tuvo muchos novios?



Jajaja, fijate Fede que fui tranquila (espero que mi cielito no vea esto). Tuve un noviecito allá, pero estaba pequeña y fue algo como de niños. O sea, una niña que le gusta a un niño y dicen que son novios. ¿Cuáles eran tus referentes en la televisión?



Recuerdo que a quien miraba era a Carmen Boquín y era la más referente para mí. Jenny Fernández creo que también es una mujer inspiradora para muchas de las que ahora estamos en el medio.

Inicios en los medios

¿Cuál fue tu primer empleo en los medios de comunicación?



Inicié con pasantías en 2017, cuando comenzaba la carrera de Comunicaciones y Publicidad. Por primera vez te voy a compartir algo: inicié estudiando la carrera de Ciencias de la Salud y ahora en Comunicaciones y Publicidad y gracias a Dios solo me falta la última clase, estoy por egresar. Cuando estudié la otra carrera, llevé una clase de fotografía y recuerdo que me fue súper bien, luego entre tantas cosas de la vida, me tocó cambiarme de universidad y cambiar todo lo que estaba haciendo en ese momento y dije: ”¿ahora que hago? ¿Qué es lo que a mí me gusta?” y le dije a mí mamá: “me encanta tomar fotos”, entonces ella me dijo: “sacá una carrera, no solo te vayás por un curso de fotografía”. No te voy a mentir, fue una carrera que me envolvió, no era lo que yo esperaba en ese momento, pero me encantó y me atrapó y me quedé. Santos Gálvez, un catedrático que siempre voy a admirar y respetar, fue de los encargados de que yo amara esta carrera. Yo no me vi en prensa general, siempre me han gustado los deportes. HonduSport Ilustrada fue el primer medio de comunicación que a mí me abrió la puerta y fue mi primera casa. Ahí hice mi primera cobertura en cancha como fotógrafa. Debuté en un partido eliminatorio rumbo a Rusia, fue en el Honduras vs Australia, fue mi primer partido en cancha y creo que es inolvidable.

¿Qué es lo más difícil en esta carrera? Tener credibilidad, creo que es algo por lo que se trabaja todos los días. Tratar de hacer un buen trabajo para que se note, esforzarte el doble porque muchas veces te toca. Como mujer puede que sea algo complicado. ¿Cómo ha visto la evolución de la mujer periodista en Honduras?



Me da mucho gusto cuando veo que somo más. Desde que yo inicié, ahora hay más. A veces me dicen “quiero estudiar lo que usted estudió, quiero hacer lo que usted hace”. Yo soy muy abierta porque en algún momento, y no tan lejano, estuve en ese punto. Gracias a Dios yo tuve esas personas que creyeron que podía buscar un espacio y lo hice. ¿Las mujeres sufren acoso en el periodismo deportivo?



Yo creo que es muy importante, Fede, que nosotras, como mujeres, antes que nada nos respetemos, para transmitir eso. En los estadios prefiero que me digan que soy creída a que digan otras cosas, porque a veces suele pasar. Algunos futbolistas se confunden solo por saludar. A veces le bajo un poquito a los saludos porque puede mal interpretarse y aunque solo sea cortesía, sí te puede pasar y yo he tenido algunos momentos. ¿A cuántos países has viajado para dar cobertura?



El primer país que conocí fue Costa Rica, en 2019, para la Copa Oro. También cubrí toda la Copa Oro el año pasado, gracias a Dios tuve esa oportunidad, que es una experiencia magnífica. Conocí muchos estadios en Estados Unidos, ya que estuve un mes. Cubrí desde el partido inaugural hasta el último de la final. Gracias a Dios fui la única fotoperiodista de Centroamérica que cubrió de inicio a fin la Copa Oro.

¿Radio o televisión?



Yo creo que cada uno tiene su magia. En la radio solo tenés que transmitir eso cuando te escuchan, pero la tv es otra cosa. Me gusta mucho la televisión y también las redes sociales. ¿Qué tipo de fotografía te gusta hacer además de la deportiva?



Me gusta la naturaleza. Hace tiempo estuve metida en todo ese rollo y dije: “quiero tener mi estudio” y te cuento, lo hice en su momento y hacía sesiones de fotos, tenía muchísimos clientes y lo bonito es cuando te buscan una vez y luego repiten con vos, o sea que les gustó el trabajo que hiciste. Ya con trabajo y la universidad es más complicado y no hago sesiones. ¿Cómo se define Karla López?



Soy una persona leal, muy fiel con mis amistades, pareja, familia y lo que yo pienso. Es importante que seamos fieles a nuestro sentir y a nuestros sueños. Si vos soñás en ser un pintor, sé el mejor pintor que hay. ¿Qué es lo que más le disgusta a Karla de las personas?



El irrespeto es algo que yo no tolero en las personas. El engaño y la hipocresía son cosas que las repelo, conmigo no van y no es que soy criticona ni nada que ver.

¿Cómo nació el sentimiento por el Santos Laguna?



Ay, Fede, soy Santos desde la cuna, pero no tan chiquita. Ese amor comenzó en el 2018, justo cuando Santos visitó a Honduras (Santos venció 6-2 a Marathón). Es un equipo que no solo te envuelve por cómo es, si no por cómo es su entorno dentro. Recuerdo que cuando vino a Honduras fui al aeropuerto para hacer las fotografías y comenzó por un tuit, porque yo puse: “El equipo lagunero ya se encuentra en tierras catrachas” y recuerdo que el Santos Laguna me contestó y dije: “ay, que cool, me respondieron”. Entonces me contactaron algunas personas de México para que les compartiera material del partido y así comenzó. ¿Cuál es tu red social favorita?

Me encanta Instagram te cuento, pero también me encanta la retroalimentación que podés tener en TikTok. ¿Es celosa Karla?



Jajaja, sí soy un poco celosa, pero dentro de lo normal, ni tóxica ni que no cel. Óscar es, ay mirá, es lindo, no es tóxico. Yo siempre esperé una persona que apoyara mis sueños, que apoye lo que vos sos, que no te limite, que no te pare en tu crecimiento... o sea, todo es mutuo. ¿Boda a futuro?



Jaja, fijate que todavía no hay planes de boda o bebé, pero sí me encantaría ser mamá, creo que dos hijos, nada más, y espero que la primera sea niña y no es mucho pedir, pero ahorita no hay planes con él (Chaco Fúnes).

¿Qué representa Dios en tu vida?



Es lo principal. Es algo muy importante en una pareja, el hecho de compartir lo que creés y lo que profesás. Tu fe, al final, es un tema tan importante como la familia.

En corto

El mundo necesita más: Amor

Canción favorita: Magic de Coldplay

Baleadas o pan con frijoles: Baleadas

Un libro: Soy más de documentales

Mundial de Qatar: un sueño

Santos Laguna: Pasión

Bruce y Sky: Son mis bebés

Dios: Lo principal, algo primordial