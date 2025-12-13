Real España 'tumba' a Motagua y sigue soñando con avanzar a la final del Apertura

Tegucigalpa, Honduras.- El Real España dio la sorpresa al llegar a la cancha del estadio Nacional y propinarle una goleada de 3-0 al Motagua de Javier López por la segunda fecha de las triangulares del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Los comandados por el técnico costarricense Jeaustin Campos lograron llevarse el triunfo por los tantos en la segunda parte de Nixon Cruz, Anfronit Kriss Tatum y Jhow Benavídez.

Aunque si bien es cierto en la primera parte el partido no dejó buenas sensaciones y si hubo más oportunidades fueron para los locales, pero no aprovecharon que Real España tuvo que poner al portero juvenil Onan Rodriguez ya que en el calentamiento previo al inicio del mismo se lesionó Luis "Buba" López. En un aguerrido primer tiempo se fueron al camerino sin poder celebrar, pero si con dos jugadas en la que los locales pidieron penal, primero John Oliveira y luego Jeffryn Macías.

En la segunda parte la historia fue otra, apenas al minuto 46 apareció Gustavo Moura con un centro hacia atrás buscando la llegada de Dixon Cruz que controló, se acomodó el balón a su pierna derecha y soltó potente zapatazo que cruzó la portería de Motagua que defendió Luis Ortiz. Todo se veía como una sorpresa, una porque Real España llegaba como visitante y otra porque había caido en su primer juego ante el Olimpia en el Morazán. El segundo tanto no tardó, ese ya fue al minuto 60, un recién ingresado, Anfronit Kriss Tatum, quien al inicio de la etapa de complemento entró y tras un tiro libre ejecutado por Jhow Benavídez apareció nuevamente Gustavo Moura asistiendo de cabeza para de la misma forma Tatum la mandara al fondo.

Todo se le venía encima al Motagua, no le salía nada, López hizo varias modificaciones, pero no le resultaron como sí a Campos. El último gol llegó luego de una escapada de Nixon Cruz por banda derecha tras asistencia de Benavídez, Motagua se había quedado sin sus defensas porque estaban en ataque, el juvenil encaró a Marcelo Santos y el capitán terminó cometiendo falta dentro del área. El penal se encargó de ejecutarlo el Jhow Benavídez que con un potente derechazo fusiló la portería que defendió Luis Ortiz y así ponerse de líder del grupo de la triangular.

Alineaciones