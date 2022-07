Gustavo Roca: “Costa Rica es la mejor selección de Centroamérica”

Pero, ¿quién es Gustavo Roca? Para comenzar su apellido no es Roca, su hermano Javier -QDDG- fue quien le dijo que ‘Roca’ sería una buena opción para abrir su cuenta de correo electrónico allá por el año de 2004, ya que Rodríguez había hasta en la sopa, por lo que no había un dominio disponible para él en un servidor de la plataforma de Hotmail.

Su barba pelirroja, su apariencia de pocos amigos y sus comentarios tajantes a la hora de opinar en sus redes sociales, cualquiera pensaría que su linaje viene de los vikingos noruegos; pero no, es un orgulloso limeño que creció juntos a sus cuatro hermanos jugando fútbol en una cancha que le quedaba a tan solo dos cuadras de su casa.

En lo que respecta a su etapa de formación en la escuela , Gustavo dijo que “era un estudiante que pasaba las clases...me daba mucho problemas las matemáticas”. Sin embargo, las Ciencias Naturales, Geografía y Estudios Sociales, eran las materias que más disfrutaba en las aulas de clase.

“Delantero nato, goleador en mis años de futbolista de niño jajaja, pero bueno. No seguí y bien dicen que todo periodista es un futbolista frustrado, no cumplí mi sueño porque obviamente me faltaban las cualidades como futbolista y me metí a esto”, dijo en referencia a lo que hoy desempeña como todo un goleador en sus contenidos periodísticos.