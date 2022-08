Américo Navarrete: “Para estar en prensa deportiva se necesita ser una persona hiperactiva”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Jesús Américo Navarrete abrió el libro de su vida frente a las cámaras y micrófonos de EL HERALDO para contarnos sus mejores episodios en más de 30 años de carrera en los medios.



Su historia se asemeja a la de muchos periodistas en el país que fueron seducidos por las cabinas de radio allá por años años 70’s. Escapándose de la escuela, Américo se iba a contemplar cómo es que funcionaban los viejos discos de aquella época.



LEA: Ismael Mondragón, de curar accidentados a coleccionar pieles deportivas Aunque su sueño solo era operar una cabina de radio y poner música, el destino lo llevó por otro camino hasta convertirlo en uno de los pioneros del periodismo deportivo en la costa norte.



Les invitamos a leer esta increíble historia. ¡Que la disfruten!



¿Qué tal Américo?



Hola, amigo Roberto Ramos es un placer saludarle. Un abrazo de gol a la distancia con mucho cariño. Mi emoción para usted y para toda su gente. Me siento honrado de poder entrar en diálogo y compartir parte de las vivencias que uno tiene en esta bonita profesión. ¿De dónde es originario Jesús Américo Navarrete?



Soy originario de San Pedro Sula. Nací un 30 de marzo de 1966 a la 1:50 de la tarde en el barrio Guamilito. Mi madre, que en paz de descanse, me dio a luz a manos de una partera. En aquel entonces era lo que pasaba.



VEA: Shirle Cálix, la chica de los deportes que no le teme a los retos ¿Cómo fue su infancia?



Somos tres hermanos, yo soy el mayor. A mi hermana yo le llevo un año 8 meses y luego tres años después nació mi hermano. Hemos sido una familia unida, trabajadora. Mi padre falleció en los Ángeles y mis hermanos fueron los que más tuvieron tiempo de compartir con ellos. (Su padre) él era salvadoreño y prestó servicio militar como cadete. Al fallecer mi madre tomó ese rol de padre y madre, los abuelos ustedes bien sabe que son los que lo crían a uno. Una infancia pues yo diría muy diferentes a los tiempos actuales... el estudio de antes era muy diferente al de hoy, antes uno no podía voltear a ver de lado al maestro porque era completamente diferente la educación. Estuve cuatro años en una escuela pública y luego en quinto y sexto grado mi abuelita me dijo: “No, tú lo vas a terminar en una escuela privada” y luego continué con mis estudios hasta llegar donde estoy, gracias a la voluntad del Señor.

¿Desde pequeño siempre le gustó hablar en público?



Era un poco tímido se lo voy a decir. Lógicamente que uno se va soltando, a medida pasa el tiempo y los años, en relacionarse con diferentes compañeros porque en la escuela pública es donde uno se hace todo terreno. La educación de antes era un poquito más rígida y yo era muy inquieto, hiperactivo, y eso me ha llevado hasta donde estoy. Para desarrollar un trabajo periodístico y estar en la prensa deportiva, Roberto, se necesita ser una persona hiperactiva, creativa, que haga que su cerebro trabaje, que genere información, soluciones y no problemas. Yo en ese sentido es como me he formado, buscando una solución y no un problema. Aprendo algo en la vida, a escuchar, nunca desestimo nada.

Sueño de pequeño

¿Siempre soñó con ser periodista deportivo?



No, yo soñaba con ser operador de radio, con ser una persona que pusiera música. Todo eso lo cumplí. Fui operador de radio y tuve mi propio programa, yo empecé en 1985 y en algunos lados me cerraron las puertas. Después del colegio yo iba y no se daba cuenta mi mamá ni mi abuela, yo quedaba viendo los cristales de cómo era que se trabajaba y hubo una vez un señor -un famoso locutor que ya falleció- que hizo que me retirara del vidrio y me sentí tan humillado, yo estaba viendo y apreciando lo que él hacía -ponía rancheras- pero yo iba fijarme lo que hacía con el tornamesa y toda esa cuestión ahí. Luego me encontré una persona que se llama Arnulfo Aguilar, a quien se lo agradezco. Estuvo muchos años en Diario La Prensa, fue escritor, fue fundador de la Escuela de Locutores, formación académica que hay aquí en San Pedro Sula y él fue quien me dijo “váyase a tal radio” y ahí empecé viendo y así fue como llegué yo a Canal 7, en aquel entonces Telesistema. Andaba viendo y mirando nada más. Esa venita de estar en los medios de comunicación fue algo que lo logré cristalizar, trabajaba, estaba en un proceso de estudio, yo me iba a los estadios, yo estaba en las graderías y miraba hacia abajo y decía: ”Algún día yo voy a estar ahí” y poco a poco se dio ese sueño hasta que se abrieron las puertas.

¿Con qué fuente empezó a hacer periodismo? Yo empecé cubriendo ligas menores, tragando polvo en ligas menores. Estamos hablando de diferentes categorías, pasé a cubrir liga mayor y segunda división y a primera división. Hice la escala conociendo todo de cerca.



ADEMÁS: Fredy Nuila: “Gracias a Dios me considero bendecido... He estado en todas las facetas del periodismo” ¿Sus primeros pasos en televisión fueron en Telediario?



Vea, Telediario fue el noticiero insignia, la gran escuela de la zona norte del país y particularmente en San Pedro Sula. Yo empecé en radio en 1985 y luego, dos años después, recibí la llamada de Henry Asterio Rodríguez -que en paz descanse, era el director de la sección de Deportemas- me dijo que yo le cubriera un tiempo de vacaciones. Yo llegué en lugar de otra persona que le estaba haciendo los días a él y llegó un momento que estábamos los dos en el set y en términos de diez días, o era él o era yo, pero me puse las pilas, digámoslo así. Yo era una persona que escuchaba los programas deportivos, llamaba y me ganaba premios a cada rato por respuestas y estadísticas. Eso me abonó bastante y me sometí a esa prueba. Hice lo que tenía que hace, meterle empeño y disciplina. Ser puntual, ser original y eso me ayudó. En Telediario llegué a ser presentador de noticias generales. No se me olvidan a mí grandes inundaciones que habían y don Gabriel me dijo que porqué no hacía noticias generales y yo le decía que no, lo que quería era deportes y entonces cuando don Gabriel se iba de vacaciones solo me decía: “Quedas con el noticiero presentando”. Cuando había Telediario matutino, meridiano y en la tarde, a mí me tocaba presentar los tres y presentar antes del estelar mi sección de deportes. Habían periodistas connotados, pero a don Gabriel le gustaba la forma en que yo hacía los guiones, me entendía con la secretaría. Yo tuve dos retos grandes cuando me tocó hacer prensa general y deportes. Cuando mataron al hijo de Ricardo Maduro yo me acuerdo que estaba ahí presentando y llega Edgardo Castro -hoy diputado- y me dijo: ‘te traigo una última hora’. Imagínese manejar ese tipo de temas con mucha seriedad y responsabilidad.

Legado de Acontecer Deportivo

¿Acontecer Deportivo sirvió para formar a muchas mujeres en el periodismo deportivo en Honduras?



A las estudiantes de periodismo les decía: ‘yo busco dos cosas: belleza y talento, ninguna de las dos puede estar sola, tienen que estar unidas’. De esa forma a todas yo las sometí a un examen de práctica, nunca saqué a una presentadora al aire así por así. Las sentaba y las ponía a leer, ver su forma de expresarse, ver su forma de mostrarse y también les consultaba ¿¿usted viene aquí por que la vean o viene por vocación?’. Varias de las que me llegaban de la universidad privada y de UNAH, no pasaban, yo no los podía engañar. Para sacar a alguien en al aire tenía que pasar por un filtro que no se imagina. Yo, más que una presentadora quería a alguien con conocimiento, alguien que diera la cara y mostrara que sabe.

Cuénteme su nueva faceta en redes sociales



La pandemia nos dejó una gran enseñanza. Está el antes, durante y el después. Yo con mis reportajes que hacía en Acontecer Deportivo lo tuve al aire 22 años, el programa comenzó llamándose: ‘Deportemas sabatinos’, ese era el nombre de la sección de deportes de Telediario, luego Carlos Andino, productor de Televicentro, me dijo: “Américo, deberíamos abrir una sección de deportes los sábados”. Entonces él me dijo que le iba a transmitir la idea a la licenciada Ana María Villeda y ella le dijo que sí, que presentáramos el proyecto y se lo dimos y ella muy encantada porque en aquel entonces no había programa. El programa estuvo dos meses a nivel regional y luego lo seguía de cerca el licenciado Rafael Villeda Ferrari. Le gustaba, y la sorpresa mía es que me llama y me dice que “Hay una orden para que el programa salga a nivel nacional”. A quien no le cayó bien la noticia fue al director de Telediario y don Gabriel García Ardón, que me dijo: ‘¿Qué corona tenés vos que yo llevo años de trabajar aquí y a vos de la nada te abren las puertas para un programa a nivel nacional?”. Después -estaba- riéndose, felicitándome. Yo hacía calidad y no cantidad. Reportajes especiales, investigación, datos, estadística e información. En eso siento que hice la diferencia con mis reportajes haciendo cosas totalmente normal, algunas locuras, porque en esta vida si uno no tiene locuras, no funciona bien. Generaba unos musicales que hacía de gente en los estadios y vea, eso le encantaba a la gente, tener cámaras, siguiendo a las personas, jugadores. Me siento muy honrado por ser la persona que inició eso en televisión.

¿Qué representa Dios en su vida?



Mi familia es muy católica, respetuosos y no fanáticos, usted sabe que hablar de fútbol, religión y política es para no ponerse de acuerdo. Dentro de la colonia Tara está la iglesia católica, yo agarré carro y me fui a la capilla a orar y uno nunca sabe lo que va ocurrir. Yo ya sabía. A las 10:15 de la mañana me dieron la mala noticia y yo le vine a informar de esto a mi familia hasta las 8:25 de la noche. No hallaba cómo decirles lo que me había ocurrido. Eso fue un viernes y ha sido el más largo que he tenido en la historia, me acuerdo que me encontré con personas y nunca reflejé la tristeza que tenía dentro de mí, nunca jamás aprendí a guardarme eso. Ese día no almorcé hasta que le dije a mi familia qué me había ocurrido. Son situaciones que pasan, cuesta asimilar ese trago amargo, porque fue mi segundo hogar, me abrió las puertas, crecí profesionalmente y estoy muy agradecido. Luego apareció esto de la pandemia y aparecía vía Zoom porque estaba en radio internacional -el duelo don Tito Handal- me contrató inmediatamente y ahí es donde uno empieza a reinventarse. A mí no me gusta el periodismo rosa -con respeto de los que lo hacen. Yo estoy más en lo que es noticia, el entretenimiento, que eso es lo que a mí me ha gustado. Que el día que la persona tomaba el control (del televisor) ahí se quedaba y no que lo cambiara; esa siempre fue mi mentalidad ubicándome en otro lado.

¿Cuál es la apuesta en las redes sociales?



Por ejemplo me voy a Cortés -está a una hora de aquí- a la gente le gusta esto, entonces si yo sé lo que le gusta a la gente tengo que darle otras alternativas, estadística. A la gente le gusta, me escriben por Messenger desde Europa, España, Noruega y Estados Unidos. Me quedo asustado y no tiene idea la cantidad de gente que me escribe, gente de México, de Tamaulipas, gente que me manda videos porque saben que yo hago eso y me dicen: ‘Le puedo ayudar con eso’ y yo les doy la confianza. Ese ha sido el éxito que he tenido en las redes sociales... ¿Hasta donde quiere llegar con este proyecto?



Fíjese que algunas ocasiones me han llamado anunciantes que ni conozco, quieren anunciarse en mi página de Facebook, así que me llaman clubes de fútbol a los que yo les he dado contenido. En su momento de Liga Nacional me llamó el secretario para yo manejara el contenido. Me dijo que hiciera lo que realizaba en el programa, claro, allá tenía un equipo y la liga no. ¿Twitter le llama la atención?



Sí, no le voy a negar que posteo información ahí, la gente me escribe en Instagram -hace poco me incorporé- pero sí estoy generando bastante contenido, me llaman y me dicen que les ayude y les haga contenidos. Cualquiera abre una página, pero qué clase de contenido le va a dar. Ahora las redes sociales están inundadas de gente que hace entrevistas, hacen la de periodista, usted ve de todo, farándula, hoy ve hasta brujos que compran espacios en medios televisivos, o sea, se ha degenerado, como he dicho: “Se levantó la tranca” y ahora por vender un espacio los dueños de comunicación han degenerado esto. Hay mucha chabacanada, mucha desorientación a la juventud, yo no culpo a quien quiere vender brujerías o chabacanas, yo culpo al dueño del medio porque algunos se han vuelto inmorales y mercenarios de los medios de comunicación.

En corto

Un sueño: Quiero tener más años de vida.

Acontecer Deportivo: Algo extraordinario en mi vida.

Las redes sociales son: Para impulsarse o destruirse.

Marathón: Es el equipo que sigo desde 1972.

El mejor DT que ha visto en la H: Don José de la Paz Herrera.