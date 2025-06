Rubilio Castillo reaparece anotando con el Deportivo Pereira de Colombia

Itagüi, Colombia.- Con un olfato goleador como nos tiene acostumbrado, el atacante hondureño Rubilio Castillo celebró su segundo gol en el fútbol colombiano con el Deportivo Pereira, esto después de haber sido marginado por el técnico que sucedió a Luis Fernando Suárez en el banquillo del club cafetero.

El futbolista centroamericano aprovechó la titularidad que Rafael Dudamel le dio en una atmósfera sombría respecto a su futuro, donde se menciona que dejará el equipo en este mercado invernal.

Lo cierto de todo es que Rubilio Castillo aprovecho la titularidad y anotó el tanto que le daba el triunfo parcial al Pereira por la tercera jornada del torneo de copa en Colombia contra Leones. Roruca aprovechó un balón al área y solamente llegó a cerrar la pinza, como todo un matador de área.

Castillo Álvarez no tenía actividad con el equipo rojiamarillo desde el 02 de abril cuando jugó 17 minutos en la derrota de su equipo 2-1 contra Llaneros, eso por la Liga Colombia, cuando aún estaba el técnico Luis Fernando Suárez.

En la previa a este partido copero, el hondureño había declarado y manifestó su deseo de mantenerse en el club. “Yo me siento bien, me siento tranquilo aquí. Me quiero quedar, haría todo lo posible para seguir acá y ganarme un puesto, pero se me hace muy difícil cuando ya la decisión está tomada de parte del técnico".

Rubilio Castillo, antes de este partido, miró cómo Dudamel, sin justificación alguna, lo marginó por completo de los partidos. Fueron 11 partidos donde, incluso, ni lo convocaba. Hoy aprovechó con gol y quiere cambiar la imagen en su técnico para quedarse y luchar por un puesto.