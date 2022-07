Ismael Mondragón, de curar accidentados a coleccionar pieles deportivas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Nacido en la Flor del Campo, una de las colonias más populares de la capital de Honduras, el periodista Ismael Mondragón Ortiz se ha destacado, principalmente, por dos cosas. La primera, poseer la más numerosa colección de camisetas de equipos deportivos; una afición que practica desde hace más de 28 años. La segunda, su perseverancia como dirigente de su colonia. Entre sus logros en esa comunidad destaca su trabajo para lograr que la antigua cancha de tierra se convirtiera en una de las más acondicionadas de la capital.



Ismael fue criado en una humilde carnicería de la populosa colonia de Comayagüela. Don Ismael y doña Reina, sus padres, fueron los encargados de forjar su disciplina, misma que lo llevó a jamás dejar de soñar y perseverar hasta cumplir sus sueños. LEA: Fredy Nuila: “Gracias a Dios me considero bendecido... He estado en todas las facetas del periodismo” El cronista que está por cumplir 40 años, formó parte de las fuerzas básicas del Olimpia, sin embargo, con el pasar de los años su sentimiento también brotó para Motagua.



¿Cómo fueron sus inicios? ¿Qué ha marcado su carrera? Esas respuestas y más, conózcalas en esta amena entrevista.



¿Originario de dónde?

De la Flor del Campo. Aquí tengo mis raíces, aquí tengo mi ombligo. ¿Cuántos años tiene?

39. Mi hija me dice que ya soy un chavo ruco.

¿Una infancia llena de fútbol? De 9 años ingresé a las reservas del Olimpia, en aquel entonces eran la ligas menores y estuve hasta juvenil. Liga mayor, fui a probarme primero a la Universidad, Real Maya, pero me incliné más por el estudio. VEA: Gustavo Roca: “Costa Rica es la mejor selección de Centroamérica” ¿Siempre le gustó usar el número diez? Desde pequeño me gustaba usar el 10, será porque yo nací el 2 de agosto de 1982. Sumaba el 2 con el 8, entonces hice esa relación. De igual manera, mi esposa nació el 10 de febrero. ¿Qué recuerdos tiene en la colonia Flor del Campo? Era de tierra. (Habían) jornadas largas de fútbol, desde la mañana cuando no tenía clases. En la tarde iba a entrenar. Mi sueño era llegar a primera división, estar en la Selección, no se dio, pero sigo ligado siempre al deporte.

¿Con cuántos hermanos vivió su infancia?



De padre y madre somos tres: dos hermanas mayores que yo. Yo soy el único varón, soy el “sacaleche”, así me dice mi mamá, pero por parte de papá tengo cinco hermanos más. ¿Alguna travesura que recuerde de cuando estaba pequeño? Me le perdí a mi mamá. En mi casa habían dos palmeras de coco y habían unas ramas grandes y me metí detrás de ellas y estuve como tres horas ahí y mi mamá buscándome, hasta mandó a llamar a todos para buscarme y me encontraron. Fue una de las travesuras que hizo llorar a mi mamá. ¿Se ganó castigos entonces con sus papás? No me pegaron mucho y las veces que me pegaron fue por encimita. No fui un cipote problemático, fui un niño normal, tranquilo, respetuoso. De mi casa al colegio o al entrenamiento jugando pelota con mis amigos. ¿Cuál era su sueño cuando era pequeño? Fíjese que es curioso, yo quería ser doctor, inclusive yo me matriculé en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en Medicina. Estuve tres años. Mi hija nace en el 2005 y yo estaba en la facultad y yo la partié, es decir, que yo le corté el cordón umbilical, la pesé, estuve ahí pues en la sala de labor y parto en ese momento que fue maravilloso en mi vida.

¿Por qué ese cambio tan brusco al Periodismo? Será porque Medicina es a tiempo completo y ya con una obligación no es lo mismo. Es una carrera que requiere bastante tiempo, pero me gustaba, incluso cuando alguien o un amigo se accidentaba y le hacían puntos, yo se los quitaba y lo curaba. Sentía que tenía el don para ser médico, pero hice un cambio radical. Nada que ver la Medicina con el Periodismo. ADEMÁS: Locutora, presentadora y fotógrafa: Karla López, la catracha que triunfa en el periodismo deportivo ¿Cuál fue la primera camiseta que coleccionó? Esta fue la primera (Nos muestra la camiseta del Real Madrid) allá por 1994, era la de reír y llorar en ese momento. En ese tiempo no habían muchas camisetas para uno comprar. Fue por un amigo que tenía un equipo y entonces yo jugaba con él y le dije “Fijate que me gusta esa camisa, ¿te la compro?”, y me dijo: “Va’ pues, te la vendo, ¿cuánto me das?”. Me acuerdo que fueron 100 o 200 lempiras. Ahora no me la pongo, pero tiene un recuerdo sentimental porque fue una de las que marcó mi pauta. Yo iba a entrenamiento y siempre iba con ella, iba a jugar y también iba con ella y porque también estaba Iván Zamorano en el Real Madrid y yo era seguidor del Madrid desde pequeño.

¿Cuál es el equipo que sigue a nivel internacional? El Real Madrid, desde que yo tengo uno de razón. ¿Sus primeros pasos en el Periodismo? Fíjese que fue en radio, se llamaba “La Poderosa” y era en AM, frecuencia 1600. Ahí con el doctor Ramírez Melgar platiqué, en ese tiempo trabajaba en relaciones exteriores y me dijo: “Fijate que hay un espacio” y le dije: “Deme pue’, quiero hacer deportes”. Iba a la radio y ahí fue gustándome el deporte, pero para el Mundial de 2006, donde Edilberto Zalaya me invitó -andaba por parte de la liga de la Flor del Campo- y me miró y dijo que: “Vos tenés talento y coméntame todo el Mundial si querés”. Así empecé, pero era a Ad honorem. Que de Dios goce don Edilberto Zelaya. ¿Qué otras disciplinas le gustan? Me ha llamado la atención, después del fútbol, que es el deporte que me apasiona, el voleibol porque yo llevé una clase optativa en la universidad. En el colegio también lo practiqué porque ahí teníamos una cancha de voleibol playa. Otros deportes que también me llamaban la atención son el béisbol, la natación y el billar, que por cierto lo he jugado.

¿Cuántas camisetas tiene en total coleccionadas? Son como 258 a 260, por ahí. Tengo de Estados Unidos, equipos europeos, selecciones de Sudamérica, Europa, selecciones del Caribe, centroamericanas, equipos de la Liga Nacional. ¿Tiene muchos amigos futbolistas que le han regalado camisetas? En realidad son pocos los jugadores que regalan camisas. Emilio Izaguirre, Harold Fonseca, Amado Guevara y también amigos que he tenido el exterior como Estados Unidos me han mandado camisas. Geovany Argüijo me mandó la del Dallas FC, me regaló también la del Dallas Cowboys, del fútbol americano. Daniel Mejía, que la voz oficial del Houston Dynamo, también me mandó la camiseta del equipo. ¿Cuál es la más cara? Hay varias, pero podemos decir que unos 1,500 a 1,800 lempiras. De las que he conseguido en otro lado son más caras. Pueden costar hasta cien dólares.

¿Por qué la número diez? Es un número que desde cipote me ha gustado. Yo peleaba por ese número, incluso Carlos Sierra, que es el administrador de la cancha de la Flor del Campo, me apartaba la diez en el equipo que tenía, ahí está él de testigo que siempre la diez ahí estaba. Jugaba en federado la diez, veterano la diez. ¿Su memoria sabe qué camisas tiene? Manejo un cuaderno donde voy anotando mis camisas. A mi esposa y a mi hija les digo que si no han entrado al inventario, yo regalo cualquiera, pero ya entrando ahí es difícil regalar. ¿Cuál es su sueño con todas esas camisas? Al final quiero tener un estudio para tener mis trofeos, libros, camisas y decorarlo con todo lo que me apasiona. ¿Cuál es la camisa más fea que tiene? Hay una del Atlas, que es rosada con negro. ¿Cuál fue el aporte que hizo para la transformación de la cancha de la Flor del Campo? Era delegado de la liga y dirigente que se llamaba Intocables aquí en la colonia. En ese tiempo yo fungía como relacionador público de la liga de la Flor. Fue difícil porque en la comunidad no todo mundo estaba de acuerdo, pensaban que se iba a privatizar la cancha y que ya no iba a jugar nadie, muchos factores en contra. Ahora es una cancha de élite porque hasta vienen a entrenar equipos de primera división a este lugar. ¿Cuál es su red social favorita? Fíjese que el Facebook e Instagram. TikTok es que no me he metido a rollo, jajaja...pero ahí va tocar en su momento.

¿Qué piensa de hacer polémica en las redes sociales? Es válida la controversia, siempre y cuando sea sana. Yo me considero que en mi tema quiero ser más original, quiero ser el Ismael Mondragón que conoce a la gente, no basarme en imitar a una persona o a “x” periodista internacional, me gusta ser auténtico. ¿Es polémico en sus programas? No soy polémico, pero sí he tenido mis encontronazos ahí con el profesor Jorge Luis Pinto. En su momento me dijo: “Sos enemigo de la Selección, no querés que clasifique”. No me quiso dar entrevista, pero al final me pidió disculpas. Yo tengo mi carácter, no molesto a nadie para que no me molesten, pero si me buscan, me encuentran. ¿Casado? Sí, ya 18 años casado. Tengo una hija. Algo curioso aquí en la colonia, es que ella iba a la iglesia y yo siempre me llevaba con mis amigos bromeando en una esquina y cuando pasaba yo le decía: “¿La acompaño?” se reía y me decía: “ ¡Vaya pue’!”. ¿Qué representa Dios en su vida? Todo. Me levantó y le doy gracias por un día más de vida y me acuesto de igual manera. No voy a la iglesia, pero sí tengo a Dios en mi corazón. Es el número uno. Para mí la iglesia es una sola, uno mismo es el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Fans de Manziger Z y ThunderCats? Representa mi infancia. Mucha nostalgia en ese momento. Fue una infancia muy bonita. ¿Qué es lo que más detesta de las personas? La hipocresía y la envidia. ¿Cómo es el trabajo con los Lobos UNPFM? Es muy bonito porque uno anda en los estadios, anda con el equipo, está en concentración, hace entrenamiento. Soy de las personas que anda con el uniforme y se pone a entrenar. La vez pasada andaba corriendo y un niño me dijo: “¿Verdad que usted juega?” y yo me sentí halagado porque me miró cara de jugador, jajaja..

En corto

Equipo que sigue en la liga nacional: UPNFM Messi o CR7: Ronaldo. Real Madrid o Barcelona: Real Madrid, por supuesto. Baleadas o pan con frijoles: No como ninguna de las dos, pero creo que escogería pan con frijoles. Viajar o dormir: Me toca andar más viajando por la carrera que escogí. Dios: Todo para mí. Flor del Campo: Donde tengo el ombligo. Un sueño: representar a mi país internacionalmente.

