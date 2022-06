“La autopsia nos revela que no hay enfrentamiento, esta persona recibió una paliza”: Denis Castro Bobadilla

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Denis Castro Bobadilla, experto en medicina forense, analizó el informe de la autopsia realizada a Wilson Ariel Pérez Hernández, aficionado que agredió a una subinspectora de la Policía Nacional durante la final del fútbol hondureño entre Real España y Motagua.

De acuerdo con el profesional de la salud, la autopsia y las imágenes del cuerpo sin vida de Pérez Hernández revelan que el joven de 21 años recibió una paliza y no murió en un enfrentamiento, como lo señala el informe dado a conocer por las autoridades.

DE INTERÉS: ¿Qué reveló la autopsia de Wilson Pérez, joven que agredió a mujer policía?

“Si ustedes ven el cuerpo, las lesiones en la piel, esas son contusiones y esas contusiones tienen que corresponder a hemorragias internas en lo que es el paquete muscular correspondiente. Si usted puede mover la parte media usted va a encontrar que la persona al momento de fallecer se encontraba en posición de cúbito lateral izquierdo por eso se ve que la sangre corre hacia ese sitio”, inició diciendo Castro Bobadilla al canal HCH.

Posteriormente el forense añadió: “Ese muchacho vivió su propia muerte, ya que mientras desarrollaba el cuadro de hemorragia interna él quedó inclusive con los ojos abiertos, vivió su propia muerte y quedó con los ojos abiertos. Tendría que haber quedado con los ojos abiertos porque ese es el proceso de muerte lenta”.

Según explicó Castro, Wilson sufrió una hipoxia cerebral mientras recibía una paliza por parte de sus agresores, por lo que murió a causa de la gravedad de los golpes que recibió y no tras un enfrentamiento armado, como lo apuntan las autoridades policiales en su versión.

“En la piel del joven se están mostrando las contusiones y por esto tendría que haberse hecho una toma de muestra, y no solamente de la piel, sino también del paquete muscular, para corroborar las contusiones del mismo, todavía están a tiempo.... se debe exigir eso porque esa persona recibió una paliza. Si mal no recuerdo en la mandíbula, en su mitad derecha tiene una quemosis, esa quemosis es de una contusión con un cuerpo sólido, esto nos está demostrando que no hay enfrentamiento, porque si hay enfrentamiento tuvieron que haberle puesto unas bolsas en la mano para demostrar que estaba demostrando”, apuntó Castro.