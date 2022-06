Búsqueda implacable, enfrentamiento y tiroteo: así murió agresor de policía en el Olímpico

El joven Alexander Cruz Méndez, quien en redes sociales fue señalado como el agresor de la subinspectora de la Policía Nacional, aclaró este martes que él no era la persona a la que buscaban.

Acompañado de su familia y miembros de la comunidad donde reside desde niño en Bonito Oriental, Colón, el joven aseguró al canal HCH que temía por su vida, ya que recibió amenazas de muerte vía celular.

El joven aclaró que el día domingo él estuvo trabajando en su casa en una obra de concreto y que habían testigos que podían confirmar que no salió de Colón.

“La mera verdad yo no tengo nada que ver”, dijo Cruz, quien a su vez detalló qué hizo el día de la final. “Yo no soy la persona que andan buscando, me están confundiendo y hasta me pueden matar, es por eso que estoy dando mi cara para que se aclare esta situación”.

El joven pidió a las autoridades investigar a fondo, pues él “solo miró los mensajes donde dicen que me van a matar”.

Luego de las declaraciones de Cruz, el comisionado Miguel Martínez Madrid aclaró que la Policía Nacional en ningún momento dio a conocer el nombre del sospechoso.