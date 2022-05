Le cierran las puertas a Real España: Roberto Contreras anuncia que no les prestarán estadios por seis partidos

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, le ha cerrado los estadios de la ciudad al Real España a raíz del mal comportamiento de los aficionados de La Máquina.

El edil, mediante un video colgado en sus redes sociales, dejó claro que el estadio Morazán y el Olímpico no se le prestará a la institución catedrática.

“Estuve presente con mi familia, lamentando nuevamente los actos bochornosos que se están dando en nuestros estadios. Como gerente y administrador de los bienes de la ciudad, el estadio Morazán y Olímpico, los sostenemos con los impuestos de todos los ciudadanos pero nos da pena que cada vez que suceden estos actos se dañen los estadios, la moral, la familia y lejos de ser hermanos como ciudadanos nos dividamos por un equipo de fútbol o por barras”, comenzó diciendo.

LEA: Policía Nacional: “Es cuestión de horas capturar” al agresor que lanzó a subinspectora en el Olímpico

Luego añadió: “Quiero informar de primera mano a toda la afición de los equipos deportivos, que en vista que he hecho todos los acercamientos con el presidente del Real España respecto a que controle el comportamiento de sus barras, me veo en la obligación de presentar en la próxima sesión de corporación un castigo de seis castigos para el Real España, que no podrán jugar en el estadio Olímpico ni Morazán”.

Contreras fue enfático en el castigo y advirtió que si los barristas no son controlados por la directiva del Real España que preside Elías Burbara, el castigo se podría extender.

“Pasaré esta moción como primera advertencia al equipo para que proceda a armonizar sus barras para evitar estos problemas. Si después de concluidos estos seis partidos de castigo el Real España no logra controlar a su afición, no podrán jugar en ninguno de los estadios de San Pedro Sula”, cerró.

ES DE INTERÉS: Dos policías más resultaron heridos por caos ocasionado por aficionados en el Olímpico