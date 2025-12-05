  1. Inicio
  2. · Deportes

Pep Guardiola revela la Selección que le gustaría que ganara el Mundial United 2026

El entrenador español que comanda el Manchester City, Pep Guardiola, no dudó y dio sus razones por la que le gustaría ver a dicha Selección coronarse

  • 05 de diciembre de 2025 a las 10:18
Pep Guardiola revela la Selección que le gustaría que ganara el Mundial United 2026

Pep Guardiola también mencionó al técnico de la Selección.

 Foto: EFE

Manchester, Inglaterra.- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que le encantaría que Inglaterra "dé el último paso" en la Copa del Mundo, a escasas horas de que se celebre el sorteo de la fase de grupos.

"Todo el mundo conoce los cuatro o cinco favoritos. Me encantaría que Inglaterra estuviera ahí", dijo el técnico español este viernes en rueda de prensa.

Inicia la ceremonia del sorteo del Mundial United 2026

"No estoy tratando de parecer majo ni nada. Llevo viviendo diez años en este país y me siento parte de él y me gustaría que Tuchel diera el último paso y lo lograra".

Inglaterra conocerá este viernes en Washington sus rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Desde Estados Unidos, hoy la FIFA realiza el sorteo del Mundial 2026 para 48 selecciones

Thomas Tuchel, técnico de los 'Tres Leones', ya está en la ciudad estadounidense y habló con la cadena británica BBC sobre las posibilidades del Mundial.

"Estamos cada vez más cerca y cada vez estamos más fuertes. El objetivo es llegar a junio con una plantilla fuerte y con un buen espíritu de equipo. Entonces tendremos que tener el 'momentum' y la energía para que durante el torneo nadie quiera jugar contra nosotros", dijo el alemán.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias