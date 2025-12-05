Pep Guardiola revela la Selección que le gustaría que ganara el Mundial United 2026

Manchester, Inglaterra.- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró que le encantaría que Inglaterra "dé el último paso" en la Copa del Mundo, a escasas horas de que se celebre el sorteo de la fase de grupos. "Todo el mundo conoce los cuatro o cinco favoritos. Me encantaría que Inglaterra estuviera ahí", dijo el técnico español este viernes en rueda de prensa.

"No estoy tratando de parecer majo ni nada. Llevo viviendo diez años en este país y me siento parte de él y me gustaría que Tuchel diera el último paso y lo lograra". Inglaterra conocerá este viernes en Washington sus rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo.