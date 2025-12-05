Sorteo Mundial 2026: formato, condiciones, grupos, bombos, rondas eliminatorias

Esta vez serán 48 selecciones participantes con un formato innovador, y la FIFA ha preparado un espectáculo de casi dos horas en el Kennedy Center, Washington DC, para definir la ruta que cada país deberá recorrer para arrebatar el trofeo a la campeona vigente, Argentina.

Tegucigalpa, Honduras.- Todo está listo para celebrar el sorteo para el Mundial 2026 este viernes, un hecho histórico por ser el más grande en la historia del fútbol.

El sistema de sorteo estará dividido en cuatro bombos de 12 selecciones cada uno, ordenados según el ranking FIFA. De cada bombo saldrá un equipo para conformar los 12 grupos del torneo, que tendrán cuatro selecciones por zona.

Las condiciones son estrictas, ya que no podrán coincidir dos equipos de la misma confederación; excepto la UEFA, porque son 16 clasificados y necesariamente repetirán selecciones cuatro veces en grupos distintos.

Una decisión de la máxima organización de fútbol que llamó la atención, es la separación estratégica de los cuatro países mejor rankeados: España, Argentina, Francia e Inglaterra.

Si ganan sus grupos, no podrán cruzarse hasta semifinales, una medida diseñada por FIFA para equilibrar el nivel de competencia en las primeras rondas.

Por su parte, los países anfitriones ya conocen su ubicación: México encabezará el Grupo A y será protagonista del partido inaugural en el Estadio Azteca el 11 de junio; Estados Unidos estará en el Grupo D, con partidos en Los Ángeles y Seattle; y Canadá liderará el Grupo B, con juegos en Toronto y Vancouver.