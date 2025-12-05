  1. Inicio
Sorteo Mundial 2026: formato, condiciones, grupos, bombos, rondas eliminatorias

La FIFA preparó un evento que promete mucho espectáculo de principio a fin para decidir el camino hacia la conquista de la Copa del Mundo

  • 05 de diciembre de 2025 a las 08:41
Las piezas empiezan a unirse para el gran evento futbolístico.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Todo está listo para celebrar el sorteo para el Mundial 2026 este viernes, un hecho histórico por ser el más grande en la historia del fútbol.

Esta vez serán 48 selecciones participantes con un formato innovador, y la FIFA ha preparado un espectáculo de casi dos horas en el Kennedy Center, Washington DC, para definir la ruta que cada país deberá recorrer para arrebatar el trofeo a la campeona vigente, Argentina.

Fichajes Honduras: Futuro de Troglio, Yustin se iría y más bajas en Real España

El sistema de sorteo estará dividido en cuatro bombos de 12 selecciones cada uno, ordenados según el ranking FIFA. De cada bombo saldrá un equipo para conformar los 12 grupos del torneo, que tendrán cuatro selecciones por zona.

Las condiciones son estrictas, ya que no podrán coincidir dos equipos de la misma confederación; excepto la UEFA, porque son 16 clasificados y necesariamente repetirán selecciones cuatro veces en grupos distintos.

Una decisión de la máxima organización de fútbol que llamó la atención, es la separación estratégica de los cuatro países mejor rankeados: España, Argentina, Francia e Inglaterra.

Si ganan sus grupos, no podrán cruzarse hasta semifinales, una medida diseñada por FIFA para equilibrar el nivel de competencia en las primeras rondas.

Por su parte, los países anfitriones ya conocen su ubicación: México encabezará el Grupo A y será protagonista del partido inaugural en el Estadio Azteca el 11 de junio; Estados Unidos estará en el Grupo D, con partidos en Los Ángeles y Seattle; y Canadá liderará el Grupo B, con juegos en Toronto y Vancouver.

Kevin López se refiere a su salida de Olimpia: "hubo cosas que no voy a comentar"

Debido al aumento de participantes, se agrega una ronda de eliminación directa en el nuevo formato con los dieciseisavos de final. Aquí avanzarán los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros.

Esto significa que, tras la fase de grupos, solo 16 de los 48 equipos quedarán eliminados, dejando una fase de 72 partidos antes del comienzo de las rondas eliminatorias.

Distribución de bombos

Bombo 1: México, Estados Unidos, Canadá y las 9 mejores selecciones del ranking FIFA.

Bombo 2: Las siguientes 12 mejores selecciones.

Bombo 3: Otras 12 selecciones según ranking.

Bombo 4: Las 6 selecciones restantes con mejor posicionamiento y los 6 ganadores del repechaje.

Así están distribuidas las 48 selecciones en los cuatro bombos.

Así están distribuidas las 48 selecciones en los cuatro bombos.

 (Foto: Cortesía)

Datos del evento

Fecha: viernes 5 de diciembre

Lugar: Kennedy Center, Washington D.C., Estados Unidos

Hora: 11:00 a.m. (hora de Honduras)

Transmisión: Plataformas de Diario EL HERALDO | Canal 5 de Televicentro.

