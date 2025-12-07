Platense y Génesis empatan en la última jornada de la Liga Nacional

Puerto Cortés, Cortés.- Concluyó la primera fase del torneo Apertura de la Liga Nacional de Honduras y el Platense recibió en el estadio Excélsior de la ciudad de Puerto Cortés al Génesis PN.

A pesar que no fue un duelo cargado de ocasiones de gol hubo mucho ímpetu de parte de ambos conjuntos que ya tenían definido todo. Los Caninos quedaron eliminados y el Tiburón estaba clasificado.

Raúl Cáceres, técnico de Platense, no se guardó nada y envió a sus estelares liderados por el experimentado Georgie Welcome y la sensación goleadora Erick "Yio" Puerto.

Los Caninos llegaron con mucho honor y con cuatro bajas: Jonathan Paz y William Moncada, Héctor Castellanos e Ismael Santos. Los dos primeros por lesión y los otros dos por acumulación de amarillas.

Los aficionados disfrutaron en el estadio Excélsior. "Yio" Puerto se perdió una clara, de frente remató y a las manos del meta de Balanta evitaron el primer gol.

Luego Ángel Tejeda hizo la personal frente a la zona baja de los selacios y sacó un zurdazo donde Orobio reaccionó espectacular. Seguidos, Carlos Pérez se perdió un mano a mano.