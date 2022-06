Joven señalado por agresión en estadio Olímpico: “No soy la persona que andan buscando, me están confundiendo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El joven Alexander Cruz Méndez quien en redes sociales fue señalado como el agresor de una subinspectora de la Policía Nacional, hecho ocurrido durante la final entre Motagua-Real España, aclaró este martes que él no es la persona a la que buscan.

Acompañado de su familia y miembros de la comunidad donde reside desde niño en Bonito Oriental, Colón, el joven aseguró al canal HCH que tiene miedo por su vida, ya que recibe todo tipo de amenazas vía celular.

El joven aclaró que el día domingo, cuando se captó el video del aficionado que agredió violentamente a la oficial y poco antes también a uno de los árbitros asistentes, él se encontraba trabajando en su casa en una obra de concreto y tiene testigos de que él estaba en su comunidad y no en San Pedro o en el Olímpico donde se jugó la final.

“La mera verdad yo no tengo nada que ver”, dijo Cruz al momento de detallar que el día de la final estuvo con varios parientes trabajando en la vivienda de su madre. “yo no soy la persona que andan buscando me están confundiendo y hasta me pueden matar, es por eso que estoy dando mi cara para que se aclare esta situación”.

Fue hasta el día lunes que se enteró que lo estaban señalando como el agresor por tener cierto parecido a la persona que aparece pateando a la subinspectora de policía.

El joven pidió a las autoridades que investiguen bien pues él “no tiene nada que ver con eso, solo miro los mensajes donde dicen que me van a matar”, dijo al asegurar que teme por su vida.

Las autoridades aclararon que no han procedido en su contra debido a que no lo consideran sospechoso. Tienen imágenes de seguimiento del sujeto que aparece en los videos del día del partido, desde que salió del estadio por dónde se movilizó y de cuando trató de abandonar el país, por lo que Alexander Cruz no es vinculado al caso.

