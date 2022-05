Licona, Maldonado y Moreira, los pilares de la copa 18 del Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El camino al cetro tuvo muchas espinas, pero en ese trayecto a la gloria varios fueron piezas clave para sortear los valladares y hacer que hoy el pueblo azul esté en las nubes celebrando la copa número 18.

Motagua tuvo varios arquitectos para consagrarse en este Clausura. Si la tesis de los entrenadores es que los equipos se organizan de atrás hacia adelante, el Mimado contó con un Marlon Licona quien dejó al traje de eterno suplente de Rougier para convertirse en factor determinante.Aunque tuvo errores, como su regalo en el 2-0 de la final de vuelta, fueron más sus aciertos.

“Pensaba no sé cuántas veces me voy a caer o me he caído, pero tengo que levantarme cómo dé lugar y me levanté”, celebró el portero, quien en la gran final tapó un penal cuando el partido estaba 0-0.

Sus tapadas en el partido en el que estaba en juego el título o sus intervenciones ante Olimpia en la semifinal son solo algunas de sus 50 atajadas en el torneo.

