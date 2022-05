Messi sobre la Champions del Real Madrid: “No era el mejor equipo y sin embargo le ganó a todos”

Más allá de que muchos calificaran las palabras de Lionel Messi como una crítica hacia el estilo de juego del Real Madrid, el 10 de la selección Argentina terminó elogiando a los de la capital española, llegando a decir que Karim Benzema es su favorito para llevarse el Balón de Oro.

“Yo creo que no hay dudas, está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año”, apuntó.

Por otra parte, “La Pulga” se refirió a Robert Lewandowski, con quien protagonizó una polémica en la entrega del galardón el año pasado.

“Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa. Pero las palabras que yo dije en ese momento fueron de corazón y porque lo sentía así realmente. Dije que él se merecía el Balón de Oro anteriormente, porque el año anterior me había parecido que había sido el mejor, pero el año que lo gané yo no fue el mejor. Simplemente dije eso. Pero que él lo tome como quiera”, finalizó.

