“Mi hermano no hacia daño a nadie, tal vez se equivocó, los jóvenes toman a veces decisiones que los adultos no sabemos”, agregó.

Luego de la muerte de Wilson Pérez han surgido muchas dudas y especulaciones en torno al caso, pues los familiares del joven de 21 años han desmentido el informe policial que asegura que su pariente era miembro de la estructura criminal, negando incluso que tuviera armas con las cuales comenzar un enfrentamiento.

“Han dicho que él era pandillero y que tenía armas, cosa que no es verdad”, dijo una de las hermanas de la víctima, quien agregó que desde el día del golpe a la sub inspectora él no había regresado a la vivienda que compartía con su familia, ubicada en los bordos de Villanueva.

Un hermano de Wilson, denunció ante los medios de comunicación que el martes recibieron dos visitas de la DPI, en la primera “Yo le pedí (al oficial) un documento extendido por un juzgado, una orden de allanamiento y me dijo: ‘no, es que hay una denuncia’, entonces le pregunté en contra de quién y no me contestó y se fueron, eso fue a las 12 del día. A la 1 de la tarde vinieron los de la DPI y ahí fue cuando vino la persona violenta que atentó contra mi integridad”, aseguró.

Según el hombre, que es no vidente, dijo que un agente violentó a una de sus hermanas y a él cuando intentó defenderla, pues quería que ella le brindara información sobre Wilson, pero ellos no sabían dónde encontrarlo.

La madre de Wilson también contó su versión de los hechos y denunció que, al igual que sus hijos, sufrió un golpe a manos de un policía. “Estuvieron peleando con él (con su hijo no vidente), cuando se logró safar de él (el policía) salió corriendo para allá, entonces dijo: ‘voy a buscar un leño para matar a este hijo de tantas, es que lo voy a matar’. No encontró un leño y entonces agarró una barra y con esa barra decía que lo venía a matar y yo me le paro ahí en la puerta y me dijo: ‘quitate, vieja’ y me deja ir el chingazo (golpe) acá (en el pecho)”, dijo entre lágrimas la mujer de avanzada edad.

