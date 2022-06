Las contradicciones en las versiones de la Policía, familia y DDHH en la muerte del agresor de subinspectora

CORTÉS, HONDURAS.- Gran consternación ha causado la muerte del joven Wilson Ariel Pérez Hernández (21), quien el pasado domingo agredió físicamente a una agente policial durante la final de fútbol de la Liga Nacional de Honduras y el martes perdió la vida tras un presunto enfrentamiento con la Policía.

El aficionado del Real España era buscado desde ese día por las autoridades, para que respondiera por sus actos, pues la subinspectora afectada sufrió una aparatosa caída tras recibir una fuerte patada por la espalda, por parte de Wilson. Ella cayó a varios metros de altura y rodó por la gradería del estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. Afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad y fue dada de alta tras algunos análisis médicos en un centro hospitalario local.

VEA: Familia del agresor de policía en estadio Olímpico desmiente que haya muerto en enfrentamiento

Durante las horas siguientes a la final de fútbol, en la que su equipo quedó perdedor, Wilson era buscado intensamente por la Policía Nacional, quien ofrecía una recompensa de 100 mil lempiras a cambio de información que ayudara a su captura.

Sin embargo, el martes, en horas de la noche, se confirmó su muerte, tras presuntamente enfrentarse a agentes de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) que realizaban un operativo para capturar a personas ligadas a la Mara Salvatrucha (MS-13) en la colonia Municipal de Villanueva, Cortés. Según el reporte, Wilson disparó contra los agentes, por lo que ellos respondieron en defensa propia hiriéndolo de gravedad. Él fue llevado a un centro médico, pero murió.

Desde entonces han surgido muchas dudas y especulaciones en torno al caso, pues los familiares del joven de 21 años han desmentido el informe policial que asegura que Wilson era miembro de la estructura criminal, negando incluso que tuviera armas con las cuales comenzar un enfrentamiento.

“Han dicho que él era pandillero y que tenía armas, cosa que no es verdad”, dijo una de las hermanas de la víctima, quien agregó que desde el día del golpe a la sub inspectora él no había regresado a la vivienda que compartía con su familia, ubicada en los bordos de Villanueva.

El informe dado por el portavoz de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, indicó que los agentes que formaron parte del operativo se encontraban en la zona con la intención de cubrir una denuncia que involucraba a miembros de la MS-13 y que fue hasta que los médicos que intentaron salvar la vida de Wilson les entregaron los documentos personales que él portaba, cuando se dieron cuenta que se trataba del mismo individuo que atacó a la oficial.

ADEMÁS: Búsqueda implacable, enfrentamiento y tiroteo: así murió agresor de policía en el Olímpico

Estas declaraciones también fueron sostenidas este miércoles por el director de la institución, Gustavo Sánchez, quien dijo que “El equipo andaba ahí haciendo investigaciones sobre la MS-13 y cuando (los mareros) identificaron el vehículo policial fueron recibidos a balazos. Hay un miembro de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas que recibió un balazo en el pecho, afortunadamente él portaba su chaleco antibalas y está en observación en el hospital”.

Sin embargo, los parientes del fallecido se han encargado de desmentir esta versión, asegurando que antes de la tragedia, en dos ocasiones recibieron la visita de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) que buscaba a Wilson para capturarlo.

Un hermano de Wilson, denunció ante los medios de comunicación que el martes recibieron dos visitas de la DPI, en la primera “Yo le pedí (al oficial) un documento extendido por un juzgado, una orden de allanamiento y me dijo: ‘no, es que hay una denuncia’, entonces le pregunté en contra de quién y no me contestó y se fueron, eso fue a las 12 del día. A la 1 de la tarde vinieron los de la DPI y ahí fue cuando vino la persona violenta que atentó contra mi integridad”, aseguró.

Según el hombre, que es no vidente, dijo que un agente violentó a una de sus hermanas y a él cuando intentó defenderla, pues quería que ella le brindara información sobre Wilson, pero ellos no sabían dónde encontrarlo.

“En ese cuarto él está sometiendo a mi hermana, intimidándola, pidiéndole documentos y cuando yo me doy cuenta me toca intervenir porque es mi hermana y es una hembra. Entonces le pedí extender una orden de allanamiento”, continuó relatando.

La madre de Wilson también contó su versión de los hechos y denunció que, al igual que sus hijos, sufrió un golpe a manos de un policía. “Estuvieron peleando con él (con su hijo no vidente), cuando se logró safar de él (el policía) salió corriendo para allá, entonces dijo: ‘voy a buscar un leño para matar a este hijo de tantas, es que lo voy a matar’. No encontró un leño y entonces agarró una barra y con esa barra decía que lo venía a matar y yo me le paro ahí en la puerta y me dijo: ‘quitate, vieja’ y me deja ir el chingazo (golpe) acá (en el pecho)”, dijo entre lágrimas la mujer de avanzada edad.

ADEMÁS: ¿Qué se sabe de la muerte del agresor de la mujer policía en el Estadio Olímpico?