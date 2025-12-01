  1. Inicio
La decisión que tomará la Liga Nacional con la próxima jornada tras muerte de Orinson Amaya

El torneo Apertura 2025 está llegando a su final de las vueltas regulares y así se jugaría la penúltima jornada

  • 01 de diciembre de 2025 a las 14:40
Olimpia es líder solitario del certamen, seguido de cerca por Marathón.

Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- El luto y dolor que ha generado la muerte del presidente Orinson Amaya, la dirigencia de Marathón, sus jugadores y aficionados no están en condiciones para disputar un partido de la Liga Nacional.

A las puertas de disputarse la fecha 21 que iniciará con el partido entre Marathón y Lobos UPNFM, este martes 2 de diciembre a las 3:00 de la tarde en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula, pero ante la muerte del Amaya, la dirigencia ha hecho una solicitud especial a la Liga Nacional.

"Trataron de reanimarlo": Así fueron los últimos instantes de Orinson Amaya con vida

El actual vicepresidente del club, Rolando Peña ha hecho oficial que han solicitado a la directiva de la Liga y a su equipo rival, Los Lobos y que el partido se pueda desarrollar el día jueves 4 de diciembre.

“Ya hemos hablado con la Liga Nacional y con la UPNF solicitando que se suspenda el partido de mañana y se pase para el día jueves. Sentimos un buen ambiente y lo más probable es que se jugará el jueves”, dijo Peña.

Así se jugaría la jornada 21 de Liga Nacional

Después de la solicitud enviada por las autoridades de Marathón, la jornada de la Liga Nacional tendrá una leve modificación.

Martes 2 de diciembre

Victoria vs Choloma 5:15 pm

Tristeza y rostros desencajados: Familiares de Orinson Amaya llegan a la clínica donde falleció

Motagua vs Platense 7:30 pm

Miércoles 3 de diciembre

Génesis vs Juticalpa 3:00 pm

Olancho vs Olimpia 7:30 pm

Jueves 4 de diciembre

Marathón vs UPNFM 3:00 pm

