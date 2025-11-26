  1. Inicio
  2. · Deportes

Tabla de posiciones Liga Nacional: Platense sueña con triangulares y primeros eliminados

Los duelos de mañana también pueden traer modificaciones importantes; CD Choloma recibirá a Marathón, mientras que Lobos UPNFM se mide ante Motagua

  • 26 de noviembre de 2025 a las 20:31
Tabla de posiciones Liga Nacional: Platense sueña con triangulares y primeros eliminados

Olimpia es el equipo que descansa en esta jornada.

Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- La jornada 20 de la Liga Nacional de Honduras abrió este miércoles con resultados que movieron la tabla de posiciones en la recta final de las vueltas regulares del Torneo Apertura 2025.

Platense mantiene su buen momento y volvió a sumar de a tres al vencer 2-0 al Olancho FC en el estadio Excélsior de Puerto Cortés. Los goles fueron obra de Georgie Welcome y Aldo Fajardo, quienes dejaron al Tiburón más cerca de los puestos de privilegio.

Fichajes: De la MLS a Motagua, figura se va de Olimpia y futuro de Rodrigo Auzmendi

En otro duelo vibrante, Juticalpa y Victoria protagonizaron un partido lleno de goles en el Juan Ramón Brevé. Cuando todo parecía indicar un empate, un autogol de Josué Villafranca en los minutos finales le dio la victoria a la Jaiba Brava.

El cierre de la jornada de este miércoles dejó el triunfo por la mínima de Real España sobre Génesis PN en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Un resultado vital para los aurinegros, que siguen afirmándose en zona de clasificación.

Los duelos de mañana también pueden traer modificaciones importantes. CD Choloma recibirá a Marathón, mientras que Lobos UPNFM se mide ante Motagua. Olimpia descansará en esta fecha, aunque podría confirmar su campeonato de las vueltas si el Monstruo Verde tropieza.

Remodelación del estadio Nacional de Honduras: Material del techo y recintos que lo tienen

El formato del torneo establece que los dos primeros lugares de 6 equipos clasificados a la siguiente fase serán cabezas de grupo en las triangulares rumbo a la liguilla final, cuyos cruces se definirán por sorteo transmitido por radio y televisión. En esa fase, todos los equipos se enfrentarán en ida y vuelta, y solo los líderes avanzarán a la gran final del campeonato.

Tabla de posiciones Liga Nacional

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias