Real España vs Génesis PN EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España está jugando ante al Génesis PN en la jornada 20 del Torneo Apertura 2025, con la misión de volver a la senda del triunfo sino quiere poner en peligro su puesto en la siguiente ronda de la Liga Nacional de Honduras.
Alineaciones del partido
REAL ESPAÑA: Luis López; Franklin Flores, Devron García, Daniel Aparicio, Danilo Palacios; Jack Baptiste, Roberto Osorto, Jhow Benavídez, Nixon Cruz, Darixon Vuelto; Gustavo Moura.
GÉNESIS: Dayan Rodríguez; Gabriel Araújo, Jhonatan Paz, Ismael Santos, Kevin Pérez, Juan Riascos; Héctor Castellanos, Edwin Maldonado, Heber Núñez, Jeffry Miranda, Ángel Tejeda.
Datos del partido
Hora: 7:30 PM.
Estadio: Francisco Morazán.
Transmite: TVC.