Real España vs Génesis PN EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional

Real España tiene 25 puntos y por ahora es cuarto lugar en la tabla de posiciones, pero deberá ganar porque tiene abajo un pelotón que lo está acechando en la tabla

    Imágenes del desarrollo del partido.

    Foto: Neptali Romero.

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España está jugando ante al Génesis PN en la jornada 20 del Torneo Apertura 2025, con la misión de volver a la senda del triunfo sino quiere poner en peligro su puesto en la siguiente ronda de la Liga Nacional de Honduras.

Alineaciones del partido

REAL ESPAÑA: Luis López; Franklin Flores, Devron García, Daniel Aparicio, Danilo Palacios; Jack Baptiste, Roberto Osorto, Jhow Benavídez, Nixon Cruz, Darixon Vuelto; Gustavo Moura.

GÉNESIS: Dayan Rodríguez; Gabriel Araújo, Jhonatan Paz, Ismael Santos, Kevin Pérez, Juan Riascos; Héctor Castellanos, Edwin Maldonado, Heber Núñez, Jeffry Miranda, Ángel Tejeda.

Datos del partido

Hora: 7:30 PM.

Estadio: Francisco Morazán.

Transmite: TVC.